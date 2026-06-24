Υποστήριξη Philips Η οθόνη του θερμομέτρου Philips Avent αναβοσβήνει.

Αν η οθόνη του θερμομέτρου μπάνιου και δωματίου Philips Avent αναβοσβήνει, θα πρέπει να αντικαταστήσετε την μπαταρία. Όταν η οθόνη αναβοσβήνει, η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, με αποτέλεσμα οι ενδείξεις να είναι ανακριβείς. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τον τρόπο αντικατάστασης της μπαταρίας.

Οδηγίες για την αντικατάσταση της μπαταρίας Σπρώξτε σταθερά για να αφαιρέσετε τη μονάδα μέτρησης από το ελαστικό περίβλημα (Εικ.1) Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σταγόνες νερού στη μονάδα μέτρησης και στεγνώστε τη με ένα απορροφητικό χαρτί Αφαιρέστε τις 4 βίδες με ένα μικρό κατσαβίδι και αποσυνδέστε το κάλυμμα του περιβλήματος της μπαταρίας (Εικ. 2) Αφαιρέστε προσεκτικά τις άδειες μπαταρίες και τοποθετήστε νέες (δύο στρογγυλές μπαταρίες LR44). Βιδώστε ξανά τις βίδες στο περίβλημα της μπαταρίας για να το κλείσετε. Τοποθετήστε τη μονάδα μέτρησης ξανά μέσα στο ελαστικό περίβλημα. Σημείωση: Αν η οθόνη εξακολουθεί να αναβοσβήνει αφού τοποθετήσετε νέες μπαταρίες, αφαιρέστε τις και τοποθετήστε τις ξανά.