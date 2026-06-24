Η οθόνη του θερμομέτρου Philips Avent αναβοσβήνει.

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Αν η οθόνη του θερμομέτρου μπάνιου και δωματίου Philips Avent αναβοσβήνει, θα πρέπει να αντικαταστήσετε την μπαταρία. Όταν η οθόνη αναβοσβήνει, η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, με αποτέλεσμα οι ενδείξεις να είναι ανακριβείς. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τον τρόπο αντικατάστασης της μπαταρίας.
Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: SCH480/20 , SCH480/00 .