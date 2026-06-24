Στην οθόνη του Philips Avent εμφανίζεται μια κουκκίδα
Η κουκκίδα στην οθόνη του θερμομέτρου Philips Avent σάς ενημερώνει ότι η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή. Φροντίστε να αντικαταστήσετε την μπαταρία μόλις δείτε να ανάβει αυτό το σύμβολο, για να διασφαλίσετε την ακρίβεια του θερμομέτρου σας. Μάθετε πώς μπορείτε να αντικαταστήσετε την μπαταρία μόνοι σας.
Αντικαταστήστε την μπαταρία μόλις δείτε την ένδειξη μπαταρίας, για να διασφαλίσετε την ακρίβεια του θερμομέτρου σας.
Οδηγίες για την αντικατάσταση της μπαταρίας
Πιέστε απαλά το πλαϊνό τμήμα του καλύμματος για να το αφαιρέσετε
Αφαιρέστε προσεκτικά την μπαταρία από τη θήκη. Σημείωση: Μην τραβάτε προς τα έξω τη θήκη της μπαταρίας (A) περισσότερο από 1 εκ., διαφορετικά μπορεί να σπάσει ο αισθητήρας. Πρέπει να τραβήξετε προς τα έξω όσο χρειάζεται για να φτάσετε στην μπαταρία.
Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία
Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στο θερμόμετρο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες περιέχουν επικίνδυνα υλικά. Βεβαιωθείτε ότι απορρίπτετε σωστά τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα:SCH400/00 .
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