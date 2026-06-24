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Στην οθόνη του Philips Avent εμφανίζεται μια κουκκίδα

Η κουκκίδα στην οθόνη του θερμομέτρου Philips Avent σάς ενημερώνει ότι η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή. Φροντίστε να αντικαταστήσετε την μπαταρία μόλις δείτε να ανάβει αυτό το σύμβολο, για να διασφαλίσετε την ακρίβεια του θερμομέτρου σας. Μάθετε πώς μπορείτε να αντικαταστήσετε την μπαταρία μόνοι σας.

Avent Thermometer battery indicator

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: SCH400/00 .

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