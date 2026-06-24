Στην οθόνη του Philips Avent εμφανίζεται μια κουκκίδα

Αντικαταστήστε την μπαταρία μόλις δείτε την ένδειξη μπαταρίας, για να διασφαλίσετε την ακρίβεια του θερμομέτρου σας.

Οδηγίες για την αντικατάσταση της μπαταρίας

Πιέστε απαλά το πλαϊνό τμήμα του καλύμματος για να το αφαιρέσετε Αφαιρέστε προσεκτικά την μπαταρία από τη θήκη. Σημείωση: Μην τραβάτε προς τα έξω τη θήκη της μπαταρίας (A) περισσότερο από 1 εκ., διαφορετικά μπορεί να σπάσει ο αισθητήρας. Πρέπει να τραβήξετε προς τα έξω όσο χρειάζεται για να φτάσετε στην μπαταρία. Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στο θερμόμετρο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες περιέχουν επικίνδυνα υλικά. Βεβαιωθείτε ότι απορρίπτετε σωστά τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.