Υποστήριξη Philips Το θερμόμετρο Philips Avent δεν εμφανίζει ενδείξεις.

Το θερμόμετρο μπάνιου Philips Avent δημιουργήθηκε για να κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη. Αν δεν εμφανίζονται ενδείξεις, ίσως είναι ώρα να αντικαταστήσετε την μπαταρία.

Οδηγίες βήμα προς βήμα Σπρώξτε σταθερά για να αφαιρέσετε τη μονάδα μέτρησης από το ελαστικό περίβλημα (Εικ.1) Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σταγόνες νερού στη μονάδα μέτρησης και στεγνώστε τη με ένα απορροφητικό χαρτί Αφαιρέστε τις 4 βίδες με ένα μικρό κατσαβίδι και αποσυνδέστε το κάλυμμα του περιβλήματος της μπαταρίας (Εικ. 2) Αφαιρέστε προσεκτικά τις άδειες μπαταρίες και τοποθετήστε νέες (δύο στρογγυλές μπαταρίες LR44). Βιδώστε ξανά τις βίδες στο περίβλημα της μπαταρίας για να το κλείσετε. Τοποθετήστε τη μονάδα μέτρησης ξανά μέσα στο ελαστικό περίβλημα. Σημείωση: Χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες μπαταρίες και διασφαλίζετε ότι έχετε συναρμολογήσει σωστά τη συσκευή πριν από τη χρήση.