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Υποστήριξη Philips

Το θερμόμετρο Philips Avent δεν εμφανίζει ενδείξεις.

Το θερμόμετρο μπάνιου Philips Avent δημιουργήθηκε για να κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη. Αν δεν εμφανίζονται ενδείξεις, ίσως είναι ώρα να αντικαταστήσετε την μπαταρία.

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: SCH480/20 , SCH480/00 .

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