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Υποστήριξη Philips

Ο αποχυμωτής της Philips δεν λειτουργεί

Αν ο αποχυμωτής της Philips δεν λειτουργεί, μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι. Μάθετε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: HR1922/20 , HR1855/70 .

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