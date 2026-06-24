Υποστήριξη Philips Ο αποχυμωτής της Philips δεν λειτουργεί

Αν ο αποχυμωτής της Philips δεν λειτουργεί, μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι. Μάθετε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Ο αποχυμωτής δεν είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα Αν ο αποχυμωτής της Philips δεν είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα, δεν θα λειτουργεί. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα. Το καπάκι δεν είναι σωστά τοποθετημένο Αν το καπάκι δεν είναι σωστά τοποθετημένο, ο αποχυμωτής δεν θα λειτουργήσει καθώς η λειτουργία ασφάλειας δεν θα έχει ενεργοποιηθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι σωστά τοποθετημένο. Ο βραχίονας κλειδώματος δεν έχει κλείσει σωστά Όταν ο βραχίονας κλειδώματος δεν εφαρμόζει ή δεν κλείνει σωστά, ο αποχυμωτής σας δεν θα λειτουργήσει καθώς η λειτουργία ασφάλειας δεν θα έχει ενεργοποιηθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας κλειδώματος είναι σωστά κλεισμένος.