Αν ο αποχυμωτής της Philips δεν λειτουργεί, μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι. Μάθετε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.
Αν ο αποχυμωτής της Philips δεν είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα, δεν θα λειτουργεί. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
Αν το καπάκι δεν είναι σωστά τοποθετημένο, ο αποχυμωτής δεν θα λειτουργήσει καθώς η λειτουργία ασφάλειας δεν θα έχει ενεργοποιηθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι σωστά τοποθετημένο.
Όταν ο βραχίονας κλειδώματος δεν εφαρμόζει ή δεν κλείνει σωστά, ο αποχυμωτής σας δεν θα λειτουργήσει καθώς η λειτουργία ασφάλειας δεν θα έχει ενεργοποιηθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας κλειδώματος είναι σωστά κλεισμένος.
Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα:HR1922/20 , HR1855/70 .
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