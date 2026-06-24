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Υποστήριξη Philips

Η ηλεκτρική σκούπα Philips παράγει έναν ασυνήθιστο ήχο

Αν η ηλεκτρική σας σκούπα Philips παράγει έναν ασυνήθιστο ήχο, διαβάστε τις παρακάτω συμβουλές για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα.

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: XC5141/01 , XC2011/01 , XC3031/01 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων  ›

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