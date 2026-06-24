Η ηλεκτρική σκούπα Philips παράγει έναν ασυνήθιστο ήχο

Αν το μοτέρ ή το φίλτρο εξαγωγής της ηλεκτρικής σκούπας Philips είναι φραγμένο, μπορεί να ακούγεται ένας ασυνήθιστος ήχος.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, καθαρίστε τα φίλτρα της ηλεκτρικής σας σκούπας. Μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης για συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό του φίλτρου.



Ένας άλλος λόγος για τον οποίο η ηλεκτρική σας σκούπα παράγει έναν ασυνήθιστο ήχο μπορεί να είναι ότι τα φίλτρα έχουν μετατοπιστεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε τα φίλτρα της ηλεκτρικής σκούπας στη σωστή τους θέση.