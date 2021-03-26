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Μη διαθέσιμο πλέον
ZA13BX60/00
Υψηλής ποιότητας τεχνολογία ψευδ./αέρα για ακουστικά βαρηκοΐας
Εξασφαλίζει απόδοση μεγάλης διάρκειας στα προσωπικά ακουστικά βαρηκοΐας
Ψευδαργύρου/αέρα
Στην κατασκευή χρησιμοποιείται εξαιρετική τεχνολογία, ώστε να διασφαλίζεται αξιόπιστη και μακροχρόνια απόδοση.
Τεχνολογία ψευδαργύρου/αέρα για τη λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας.
Για να διευκολύνουμε την αναγνώριση των πιο συνηθισμένων μεγεθών μπαταριών, χρησιμοποιούμε χρωματική κωδικοποίηση για τα μεγέθη των μπαταριών σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου.
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