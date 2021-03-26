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Μη διαθέσιμο πλέον

MinicellsΜπαταρία

ZA13BX30/00

Υψηλής ποιότητας τεχνολογία ψευδ./αέρα για ακουστικά βαρηκοΐας

Εξασφαλίζει απόδοση μεγάλης διάρκειας στα προσωπικά ακουστικά βαρηκοΐας

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Υψηλής ποιότητας τεχνολογία ψευδ./αέρα για ακουστικά βαρηκοΐας

  • 1,4V

  • Ψευδαργύρου/αέρα

Αξιόπιστη για μακροχρόνια απόδοση

Στην κατασκευή χρησιμοποιείται εξαιρετική τεχνολογία, ώστε να διασφαλίζεται αξιόπιστη και μακροχρόνια απόδοση.

Τεχνολογία ψευδαργύρου/αέρα ειδικά σχεδιασμένη για ακουστικά βαρηκοΐας

Τεχνολογία ψευδαργύρου/αέρα για τη λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας.

Τα χρώματα διευκολύνουν την αναγνώριση των μεγεθών των μπαταριών

Για να διευκολύνουμε την αναγνώριση των πιο συνηθισμένων μεγεθών μπαταριών, χρησιμοποιούμε χρωματική κωδικοποίηση για τα μεγέθη των μπαταριών σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.