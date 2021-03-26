Τα χρώματα διευκολύνουν την αναγνώριση των μεγεθών των μπαταριών

Για να διευκολύνουμε την αναγνώριση των πιο συνηθισμένων μεγεθών μπαταριών, χρησιμοποιούμε χρωματική κωδικοποίηση για τα μεγέθη των μπαταριών σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου.