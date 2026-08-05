Σετ αξεσουάρ που είναι συμβατά με τις ασύρματες ηλεκτρικές σκούπες Philips Series 2000 και Series 3000 (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Περιλαμβάνεται το εργαλείο 2 σε 1 και το εργαλείο για τις γωνίες.