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Cordless VC 2000 & 3000 Series Σετ αξεσουάρ

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Cordless VC 2000 & 3000 SeriesΣετ αξεσουάρ

XV1632/01

Cordless VC 2000 & 3000 Series Σετ αξεσουάρ

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Σετ αξεσουάρ που είναι συμβατά με τις ασύρματες ηλεκτρικές σκούπες Philips Series 2000 και Series 3000 (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Περιλαμβάνεται το εργαλείο 2 σε 1 και το εργαλείο για τις γωνίες.

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  • 5 August 2026