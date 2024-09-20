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  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα

i9000 PrestigeΗλεκτρική ξυριστική μηχανή Wet & Dry με SkinIQ

XP9202/33

4.4
| (2375) Κριτικές | 87% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα
Η Philips i9000 Prestige, με σύστημα ξυρίσματος τριπλής δράσης Lift&Cut και μικρή, ευέλικτη κεφαλή ακριβείας 360°, προσφέρει βαθύ ξύρισμα, ακόμα και σε δύσκολες περιοχές. Με υποστήριξη AI, το SkinIQ ανιχνεύει, καθοδηγεί και προσαρμόζεται για έξυπνη άνεση του δέρματος.
Δείτε όλα τα οφέλη
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

με την τεχνολογία SkinIQ

Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα

  • Τεχνολογία τριπλής δράσης Lift & Cut

  • Λεπίδες Dual SteelPrecision

  • Ευέλικτη κεφαλή ακριβείας 360°

  • Αισθητήρας προστασίας πίεσης

  • 5 χρόνια εγγύηση****

Βαθύ ξύρισμα, αποτελέσματα που διαρκούν

Βαθύ ξύρισμα, αποτελέσματα που διαρκούν

Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα τριπλής δράσης Lift & Cut ανασηκώνει απαλά τις τρίχες από τη ρίζα τους και τις κόβει με ακρίβεια έως και 0,00 mm, χωρίς να κόβει το δέρμα για βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας.

Ακρίβεια, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιοχές

Ακρίβεια, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιοχές

Οι πλήρως εύκαμπτες και μικρότερες, συμπαγείς κεφαλές με μοτίβα που τεντώνουν το δέρμα, προσαρμόζονται δυναμικά σε κάθε καμπύλη του προσώπου σας. Για συνεχή επαφή με το δέρμα με 20% μεγαλύτερη ακρίβεια* ώστε να πιάνετε δύσκολες τρίχες στον λαιμό και κάτω από τη μύτη. Ακρίβεια παντού.

Αποτελεσματική σε κάθε πέρασμα, ακόμα και σε γένια 1, 3 ή 7 ημερών

Αποτελεσματική σε κάθε πέρασμα, ακόμα και σε γένια 1, 3 ή 7 ημερών

Οι περιστρεφόμενες λεπίδες Dual SteelPrecision 360 μοιρών εγκλωβίζουν τις τρίχες που αναπτύσσονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Με 7 εκατομμύρια κινήσεις κοπής το λεπτό, για αποτελεσματικό ξύρισμα ακόμα και σε γένια 1, 3 ή 7 ημερών.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

2375

Κριτικές

87%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

20/09/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Καλά στοιχεία μηχανής

Καλές κεφαλές,με ανάγνωση πίεσης στο πρόσωπο, εύκολο καθάρισμα και πλύσιμο μηχανής. Γρήγορη φόρτωση μπαταρίας,καλή διάρκεια μπαταρίας. Επειδή την έχω λίγο χρονικό διάστημα δεν έχω δει ακόμα αρνητικά στοιχεία …

Πλεονεκτήματα

Κεφαλές

Μειονεκτήματα

Δεν έχω δει κάτι ακόμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Limited Edition 9000 Series S9980/59 Ηλεκτρ. ξυριστ. μηχ. από ατσάλι διαστημ. προδιαγρ.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Limited Edition 9000 Series S9980/59 Ηλεκτρ. ξυριστ. μηχ. από ατσάλι διαστημ. προδιαγρ.

23/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Αξίζει τα χρήματά του

Χρησιμοποιώ μηχανές Philips εδώ και χρόνια. Δεν με εξέπληξε η ποιότητά της

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9986/59 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9986/59 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

02/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Η καλύτερη philips που είχα ποτέ.

Έχει πολλές λειτουργίες που απευθύνονται σε αρχάριους. Ο έμπειρος χρήστης δεν τις χρειάζεται. Φυσικά δεν βλάπτουν.

Πλεονεκτήματα

Ταχύτητα και ποιότητα ξυρίσματος

Μειονεκτήματα

Ακριβές κεφαλές (Αντικαθίστανται κάθε δύο χρόνια)

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9986/63 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9986/63 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο

  2. έναντι στην επίστρωση χωρίς μικροσφαιρίδια

  3. έναντι νερού στη θήκη

  4. Με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά