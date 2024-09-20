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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Τεχνολογία τριπλής δράσης Lift & Cut
Λεπίδες Dual SteelPrecision
Ευέλικτη κεφαλή ακριβείας 360°
Αισθητήρας προστασίας πίεσης
5 χρόνια εγγύηση****
Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα τριπλής δράσης Lift & Cut ανασηκώνει απαλά τις τρίχες από τη ρίζα τους και τις κόβει με ακρίβεια έως και 0,00 mm, χωρίς να κόβει το δέρμα για βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας.
Οι πλήρως εύκαμπτες και μικρότερες, συμπαγείς κεφαλές με μοτίβα που τεντώνουν το δέρμα, προσαρμόζονται δυναμικά σε κάθε καμπύλη του προσώπου σας. Για συνεχή επαφή με το δέρμα με 20% μεγαλύτερη ακρίβεια* ώστε να πιάνετε δύσκολες τρίχες στον λαιμό και κάτω από τη μύτη. Ακρίβεια παντού.
Οι περιστρεφόμενες λεπίδες Dual SteelPrecision 360 μοιρών εγκλωβίζουν τις τρίχες που αναπτύσσονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Με 7 εκατομμύρια κινήσεις κοπής το λεπτό, για αποτελεσματικό ξύρισμα ακόμα και σε γένια 1, 3 ή 7 ημερών.
4.4
από 5
2375
Κριτικές
87%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Sgpspg
20/09/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Καλά στοιχεία μηχανής
Καλές κεφαλές,με ανάγνωση πίεσης στο πρόσωπο, εύκολο καθάρισμα και πλύσιμο μηχανής. Γρήγορη φόρτωση μπαταρίας,καλή διάρκεια μπαταρίας. Επειδή την έχω λίγο χρονικό διάστημα δεν έχω δει ακόμα αρνητικά στοιχεία …
Πλεονεκτήματα
Κεφαλές
Μειονεκτήματα
Δεν έχω δει κάτι ακόμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Limited Edition 9000 Series S9980/59 Ηλεκτρ. ξυριστ. μηχ. από ατσάλι διαστημ. προδιαγρ.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Limited Edition 9000 Series S9980/59 Ηλεκτρ. ξυριστ. μηχ. από ατσάλι διαστημ. προδιαγρ.
Κρίστοφερ
23/03/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Αξίζει τα χρήματά του
Χρησιμοποιώ μηχανές Philips εδώ και χρόνια. Δεν με εξέπληξε η ποιότητά της
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9986/59 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9986/59 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ντόριαν
02/03/2024
Ελλάδα
Η καλύτερη philips που είχα ποτέ.
Έχει πολλές λειτουργίες που απευθύνονται σε αρχάριους. Ο έμπειρος χρήστης δεν τις χρειάζεται. Φυσικά δεν βλάπτουν.
Πλεονεκτήματα
Ταχύτητα και ποιότητα ξυρίσματος
Μειονεκτήματα
Ακριβές κεφαλές (Αντικαθίστανται κάθε δύο χρόνια)
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9986/63 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9986/63 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο
έναντι στην επίστρωση χωρίς μικροσφαιρίδια
έναντι νερού στη θήκη
Με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά