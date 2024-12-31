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  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη

Σειρά 2000Ασύρματη ηλεκτρική σκούπα χειρός

XC2011/01

Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη
Απολαύστε εύκολο καθάρισμα με την εύχρηστη σειρά Philips 2000. Προσφέρει ισχυρή αναρρόφηση σε σκληρά δάπεδα χάρη στην τεχνολογία PowerCyclone και φωτίζει την κρυμμένη σκόνη με το ακροφύσιο LED.
Δείτε όλα τα οφέλη

Έως 40 λεπτά καθάρισμα με μία φόρτιση(1)

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  • Ισχυρή αναρρόφηση με PowerCyclone 7

  • Πέλμα με φωτισμό LED για σκληρά δάπεδα

  • Έως 40 λ. σε eco και 10 λ. σε turbo(2)

  • 2 ρυθμίσεις, επιτοίχια βάση αποθήκευσης

PowerCyclone 7: ισχυρή αναρρόφηση με ελάχιστη χρήση μπαταρίας

PowerCyclone 7: ισχυρή αναρρόφηση με ελάχιστη χρήση μπαταρίας

Η τεχνολογία PowerCyclone 7 και το ψηφιακό μοτέρ PowerBlade δουλεύουν από κοινού για τη δημιουργία υψηλής ταχύτητας ροής αέρα (έως 660 λίτρα/λεπτό (3)) με ενεργειακά αποδοτικό τρόπο. Το αποτέλεσμα; Σχολαστική απορρόφηση της σκόνης και της βρωμιάς σε βάθος και ισχυρή απόδοση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα - ειδικά σε σκληρά δάπεδα.

Το πέλμα LED για σκληρά δάπεδα αποκαλύπτει τη σκόνη, σε κάθε κίνηση

Το πέλμα LED για σκληρά δάπεδα αποκαλύπτει τη σκόνη, σε κάθε κίνηση

Κάντε την κάθε κίνηση να μετράει με το ακροφύσιο LED, συλλέγοντας έως και 99%(7) σκόνης και βρωμιάς στην υψηλότερη ρύθμιση. Αποκαλύπτει τα μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης ρίχνοντας φως στην κατάλληλη γωνία, ώστε να ξέρετε ακριβώς πού να καθαρίσετε. Το ακροφύσιο είναι σχεδιασμένο για να κινείται πολύ κοντά σε τοίχους και γωνίες, δεσμεύοντας τα επίμονα σωματίδια σκόνης. Εξαφανίστε κάθε σπιθαμή σκόνης.

Η μπαταρία αντικατάστασης διαρκεί έως 40 λεπτά στο Eco, 10 λεπτά στο Turbo(4)

Η μπαταρία αντικατάστασης διαρκεί έως 40 λεπτά στο Eco, 10 λεπτά στο Turbo(4)

Με μία φόρτιση η Σειρά Philips 2000 καθαρίζει περισσότερα από 180 m2 στη λειτουργία Eco και περισσότερα από 45 m2 στην Turbo.(5)

Τεχνικές προδιαγραφές

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. (1) Κανονική λειτουργία, σκουπάκι χειρός

  2. (2) Κανονική λειτουργία, σκουπάκι χειρός/ Λειτουργία Turbo, σκουπάκι χειρός

  3. (3) Σε λειτουργία turbo

  4. (4) Κανονική λειτουργία, μόνο φορητή έκδοση / Σε λειτουργία turbo, μόνο φορητή έκδοση

  5. (5) Σε σκληρά δάπεδα με το ακροφύσιο για στεγνό καθάρισμα

  6. (6) >0,5 μm μέγεθος σωματιδίων

  7. (7) Σε σκληρά δάπεδα στη λειτουργία Turbo