Το πέλμα LED για σκληρά δάπεδα αποκαλύπτει τη σκόνη, σε κάθε κίνηση

Κάντε την κάθε κίνηση να μετράει με το ακροφύσιο LED, συλλέγοντας έως και 99%(7) σκόνης και βρωμιάς στην υψηλότερη ρύθμιση. Αποκαλύπτει τα μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης ρίχνοντας φως στην κατάλληλη γωνία, ώστε να ξέρετε ακριβώς πού να καθαρίσετε. Το ακροφύσιο είναι σχεδιασμένο για να κινείται πολύ κοντά σε τοίχους και γωνίες, δεσμεύοντας τα επίμονα σωματίδια σκόνης. Εξαφανίστε κάθε σπιθαμή σκόνης.