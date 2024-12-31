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XC2011/01
Ισχυρή αναρρόφηση με PowerCyclone 7
Πέλμα με φωτισμό LED για σκληρά δάπεδα
Έως 40 λ. σε eco και 10 λ. σε turbo(2)
2 ρυθμίσεις, επιτοίχια βάση αποθήκευσης
Η τεχνολογία PowerCyclone 7 και το ψηφιακό μοτέρ PowerBlade δουλεύουν από κοινού για τη δημιουργία υψηλής ταχύτητας ροής αέρα (έως 660 λίτρα/λεπτό (3)) με ενεργειακά αποδοτικό τρόπο. Το αποτέλεσμα; Σχολαστική απορρόφηση της σκόνης και της βρωμιάς σε βάθος και ισχυρή απόδοση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα - ειδικά σε σκληρά δάπεδα.
Κάντε την κάθε κίνηση να μετράει με το ακροφύσιο LED, συλλέγοντας έως και 99%(7) σκόνης και βρωμιάς στην υψηλότερη ρύθμιση. Αποκαλύπτει τα μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης ρίχνοντας φως στην κατάλληλη γωνία, ώστε να ξέρετε ακριβώς πού να καθαρίσετε. Το ακροφύσιο είναι σχεδιασμένο για να κινείται πολύ κοντά σε τοίχους και γωνίες, δεσμεύοντας τα επίμονα σωματίδια σκόνης. Εξαφανίστε κάθε σπιθαμή σκόνης.
Με μία φόρτιση η Σειρά Philips 2000 καθαρίζει περισσότερα από 180 m2 στη λειτουργία Eco και περισσότερα από 45 m2 στην Turbo.(5)
Κριτικές
(1) Κανονική λειτουργία, σκουπάκι χειρός
(2) Κανονική λειτουργία, σκουπάκι χειρός/ Λειτουργία Turbo, σκουπάκι χειρός
(3) Σε λειτουργία turbo
(4) Κανονική λειτουργία, μόνο φορητή έκδοση / Σε λειτουργία turbo, μόνο φορητή έκδοση
(5) Σε σκληρά δάπεδα με το ακροφύσιο για στεγνό καθάρισμα
(6) >0,5 μm μέγεθος σωματιδίων
(7) Σε σκληρά δάπεδα στη λειτουργία Turbo