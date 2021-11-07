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  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ

Μη διαθέσιμο πλέον

Σειρά 2000Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

XB2142/09

5
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ
Η ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα Series 2000 της Philips εξασφαλίζει ισχυρό καθαρισμό και εύκολη συντήρηση. Απολαύστε εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού κάθε φορά με την τεχνολογία PowerCyclone 4 και το πέλμα πολλαπλών χρήσεων για κάθε τύπο δαπέδου.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ανθεκτική και αξιόπιστη σχεδίαση

Υψηλή απορροφητική ισχύς με ισχυρό μοτέρ

  • 850W

  • PowerCyclone 4

  • Φίλτρο Super Clean Air

  • Πέλμα για έπιπλα

Μοτέρ 850W για μεγάλη απορροφητική ισχύ

Μοτέρ 850W για μεγάλη απορροφητική ισχύ

Το υψηλής απόδοσης μοτέρ 850 W παρέχει υψηλή απορροφητική ισχύ για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.

Απορρόφηση σκόνης 99,9%* για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού

Απορρόφηση σκόνης 99,9%* για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού

Το ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων και η υψηλή απορροφητική ισχύς διασφαλίζουν ότι μπορείτε να απορροφήσετε το 99,9% της ψιλής σκόνης*.

Το σύστημα PowerCyclone 4 διατηρεί υψηλή απόδοση για μεγαλύτερο διάστημα

Το σύστημα PowerCyclone 4 διατηρεί υψηλή απόδοση για μεγαλύτερο διάστημα

Η τεχνολογία PowerCyclone 4 επιταχύνει τη ροή του αέρα μέσα στον κυλινδρικό θάλαμο για τον διαχωρισμό της σκόνης από τον αέρα και τη διατήρηση μεγαλύτερης ισχύος για μεγαλύτερο διάστημα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική ηλεκτρική σκούπα

Βασικα ειναι εξαιρετικο προοιον και για την προσιτη του τιμη και για την ανθεκτικοτητα στον χρονο, οπως επισης και για την λειτουργικοτητα της.

Πλεονεκτήματα

εκατο τοις εκατο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 2000 XB2142/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 2000 XB2142/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Απορρόφηση σκόνης 99,9% σε σκληρά δάπεδα με κοιλότητες (IEC62885-2).

  2. Τα επίπεδα φιλτραρίσματος ελέγχονται σύμφωνα με το EN60312-1-2017 και αντιστοιχούν στο EPA12.