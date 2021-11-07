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Μη διαθέσιμο πλέον
850W
PowerCyclone 4
Φίλτρο Super Clean Air
Πέλμα για έπιπλα
Το υψηλής απόδοσης μοτέρ 850 W παρέχει υψηλή απορροφητική ισχύ για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.
Το ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων και η υψηλή απορροφητική ισχύς διασφαλίζουν ότι μπορείτε να απορροφήσετε το 99,9% της ψιλής σκόνης*.
Η τεχνολογία PowerCyclone 4 επιταχύνει τη ροή του αέρα μέσα στον κυλινδρικό θάλαμο για τον διαχωρισμό της σκόνης από τον αέρα και τη διατήρηση μεγαλύτερης ισχύος για μεγαλύτερο διάστημα.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
louela
07/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Εξαιρετική ηλεκτρική σκούπα
Βασικα ειναι εξαιρετικο προοιον και για την προσιτη του τιμη και για την ανθεκτικοτητα στον χρονο, οπως επισης και για την λειτουργικοτητα της.
Πλεονεκτήματα
εκατο τοις εκατο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 2000 XB2142/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 2000 XB2142/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Απορρόφηση σκόνης 99,9% σε σκληρά δάπεδα με κοιλότητες (IEC62885-2).
Τα επίπεδα φιλτραρίσματος ελέγχονται σύμφωνα με το EN60312-1-2017 και αντιστοιχούν στο EPA12.