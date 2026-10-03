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Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
Το Philips i9000 προσφέρει βαθύ ξύρισμα χάρη στο σύστημα τριπλής δράσης Lift&Cut και τις μικρές, ευέλικτες κεφαλές 360°, ακόμα και σε δύσκολες περιοχές. Η τεχνολογία SkinIQ με υποστήριξη ΑΙ ανιχνεύει και προσαρμόζεται στο δέρμα σας για απόλυτη άνεση και ακρίβεια.
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Τεχνολογία τριπλής δράσης Lift & Cut
Λεπίδες Dual SteelPrecision
Ευέλικτη κεφαλή ακριβείας 360°
Αισθητήρας προσαρμογής ισχύος
5 χρόνια εγγύηση***
Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα τριπλής δράσης Lift & Cut ανασηκώνει απαλά τις τρίχες από τη ρίζα τους και τις κόβει με ακρίβεια έως και 0,00 mm, χωρίς να κόβει το δέρμα για βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας.
Οι πλήρως εύκαμπτες και μικρότερες, συμπαγείς κεφαλές με μοτίβα που τεντώνουν το δέρμα, προσαρμόζονται δυναμικά σε κάθε καμπύλη του προσώπου σας. Για συνεχή επαφή με το δέρμα με 20% μεγαλύτερη ακρίβεια* ώστε να πιάνετε δύσκολες τρίχες στον λαιμό και κάτω από τη μύτη. Ακρίβεια παντού.
Οι περιστρεφόμενες λεπίδες Dual SteelPrecision 360 μοιρών εγκλωβίζουν τις τρίχες που αναπτύσσονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Με 7 εκατομμύρια κινήσεις κοπής το λεπτό, για αποτελεσματικό ξύρισμα ακόμα και σε γένια 1, 3 ή 7 ημερών.
4.4
από 5
791
Κριτικές
89%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Beemer65
03/10/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Best shave I have had in a long time
Really close shave. Comfortable on the skin. Good battery life. Easy to clean. Very pleased with this product.
Πλεονεκτήματα
Great shave
Μειονεκτήματα
A bit pricey
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για i9000 X9000/10 Wet & Dry Electric Shaver with SkinIQ
Ημερομηνία χρήσης 2026-03-02
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για i9000 X9000/10 Wet & Dry Electric Shaver with SkinIQ
Ημερομηνία χρήσης 2026-03-02
Hedgehog761
09/09/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Excellent all round shaving experience
Excellent all round shaving experience, both in comfort and results. Even after 2 or 3 days growth , the shaver works seamlessly with no tugging. Added bonus is how quiet it runs which is essential when I am up early for work. So pleased I returned to Phillips after a very disappointing experience with a Braun shaver recommended by Which.
Πλεονεκτήματα
Comfort, quiet, close shave, excellent results even after a few days growth
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για i9000 X9003/30 Wet & Dry Electric Shaver with SkinIQ
Ημερομηνία χρήσης 2026-07-08
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για i9000 X9003/30 Wet & Dry Electric Shaver with SkinIQ
Ημερομηνία χρήσης 2026-07-08
Papatren52
31/07/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
The best shaver I have used
Excellent shaver providing the best shave ever, I have tried other brands and they don't work on my beard which is tough and grows at uneven angles. The shaver is also very easy to keep clean.
Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 8000 S8692/35 Wet and dry electric shaver with 2 accessories
Ημερομηνία χρήσης 2026-06-02
Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 8000 S8692/35 Wet and dry electric shaver with 2 accessories
Ημερομηνία χρήσης 2026-06-02
σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο
έναντι στην επίστρωση χωρίς μικροσφαιρίδια
Με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά
έναντι νερού στη θήκη