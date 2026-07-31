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2 χρόνια εγγύηση
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Τεχνολογία τριπλής δράσης Lift & Cut
Λεπίδες Dual SteelPrecision
Ευέλικτη κεφαλή ακριβείας 360°
Αισθητήρας προσαρμογής ισχύος
5 χρόνια εγγύηση***
Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα τριπλής δράσης Lift & Cut ανασηκώνει απαλά τις τρίχες από τη ρίζα τους και τις κόβει με ακρίβεια έως και 0,00 mm, χωρίς να κόβει το δέρμα για βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας.
Οι πλήρως εύκαμπτες και μικρότερες, συμπαγείς κεφαλές με μοτίβα που τεντώνουν το δέρμα, προσαρμόζονται δυναμικά σε κάθε καμπύλη του προσώπου σας. Για συνεχή επαφή με το δέρμα με 20% μεγαλύτερη ακρίβεια* ώστε να πιάνετε δύσκολες τρίχες στον λαιμό και κάτω από τη μύτη. Ακρίβεια παντού.
Οι περιστρεφόμενες λεπίδες Dual SteelPrecision 360 μοιρών εγκλωβίζουν τις τρίχες που αναπτύσσονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Με 7 εκατομμύρια κινήσεις κοπής το λεπτό, για αποτελεσματικό ξύρισμα ακόμα και σε γένια 1, 3 ή 7 ημερών.
4.4
από 5
755
Κριτικές
90%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Papatren52
31/07/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
The best shaver I have used
Excellent shaver providing the best shave ever, I have tried other brands and they don't work on my beard which is tough and grows at uneven angles. The shaver is also very easy to keep clean.
Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 8000 S8692/35 Wet and dry electric shaver with 2 accessories
Date of Use 2026-06-02
Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 8000 S8692/35 Wet and dry electric shaver with 2 accessories
Date of Use 2026-06-02
Whitesocks
06/07/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Amazing 👏
I would 💯 recommend this shaver as it does a very close shave and on my head. Fantastic
Η αξιολογηση έγινε για i9000 X9000/30 Wet & Dry Electric Shaver with SkinIQ
Date of Use 2026-05-20
Η αξιολογηση έγινε για i9000 X9000/30 Wet & Dry Electric Shaver with SkinIQ
Date of Use 2026-05-20
DJN24
16/06/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Good close shave
Excellent product that gives a great close shave - it’s easy to use, simple to clean and holds its charge really well. The cleaning pod works well and seems very hygienic. Not sure the motion ratings on the app make much sense but the app is useful for monitoring charge and shaver head levels. Overall very good product.
Πλεονεκτήματα
Excellent close shave
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για i9000 X9000/30 Wet & Dry Electric Shaver with SkinIQ
Date of Use 2026-04-10
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για i9000 X9000/30 Wet & Dry Electric Shaver with SkinIQ
Date of Use 2026-04-10
σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο
έναντι στην επίστρωση χωρίς μικροσφαιρίδια
Με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά