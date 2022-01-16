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  • Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών
  • Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών
  • Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών
  • Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών
  • Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών
  • Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών
  • Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών
  • Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών
  • Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών
  • Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών
  • Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών
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  • Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών
  • Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών
  • Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών
  • Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών
  • Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών
  • Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών
  • Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών
  • Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών
  • Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών
  • Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών

Μη διαθέσιμο πλέον

FidelioΕνσύρματα ακουστικά ανοικτού τύπου X3

X3/00

4.8
| (30) Κριτικές | 96% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

9 Βραβεία

Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών
Αυτά τα ακουστικά audiophile ανοιχτού τύπου συνδυάζουν εξαιρετικά ελαφρύ βάρος για άνετη εφαρμογή και δυνατότητες συντονισμού εξαιρετικής ακρίβειας, για να απολαμβάνετε κάθε λεπτομέρεια, από την αναπνοή του τραγουδιστή έως το παραμικρό άγγιγμα των πλήκτρων. Ανακαλύψτε ένα νέο επίπεδο ακρίβειας και καθαρότητας του ήχου κάθε φορά που τα φοράτε.
Δείτε όλα τα οφέλη

Σχεδιασμένα για τους λάτρεις του ήχου

Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα συναυλιών

  • Ευρύ φυσικό ηχητικό πεδίο

  • Εξαιρετικά ελαφριά για άνετη εφαρμογή

  • Δερμάτινο/μεταλλικό πολυτελές φινίρισμα

  • Αποσπώμενο καλώδιο 3 μέτρων

Σχεδιασμένο για εξαιρετική απόδοση

Σχεδιασμένο για εξαιρετική απόδοση

Τα ακουστικά Philips Fidelio X3 διαθέτουν καλύμματα διπλής επένδυσης που μειώνουν την αντήχηση και τις δονήσεις. Οι οδηγοί νεοδυμίου έχουν σχεδίαση με δυνατότητα κλίσης στις 15 μοίρες, ώστε να προσαρμόζονται στη φυσική γεωμετρία του αυτιού για απόλυτη ακρίβεια σε υψηλές συχνότητες. Το αποτέλεσμα είναι άψογη απόδοση, με εκπληκτικές λεπτομέρειες.

Νιώστε το πάθος. Κορυφαία σχεδίαση

Νιώστε το πάθος. Κορυφαία σχεδίαση

Αυτά τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής προσφέρουν εκπληκτικό ήχο και απίστευτη αίσθηση. Το ελαφρύ και μαλακό εσωτερικό τμήμα του στηρίγματος κεφαλής έχει σχεδιαστεί για άριστη εφαρμογή. Το εξωτερικό τμήμα του στηρίγματος κεφαλής έχει ιδανικό βάρος για αίσθηση ασφάλειας, ενώ τα σφιχτά καλύμματα από απίστευτα ελαφρύ και μαλακό αφρολέξ αγκαλιάζουν το αυτί, εξασφαλίζοντας άψογη εφαρμογή. Έτσι, αυτά τα ακουστικά είναι ιδανικά για πολύωρη χρήση.

Σχεδίαση ανοικτού τύπου. Ευρύ φυσικό ηχητικό πεδίο

Σχεδίαση ανοικτού τύπου. Ευρύ φυσικό ηχητικό πεδίο

Τα καλύμματα των ακουστικών με σχεδίαση ανοικτού τύπου διαθέτουν ένα ύφασμα ηχείου Kvadrat με ακουστική διαπερατότητα. Ο αέρας διαπερνά ελεύθερα το ύφασμα, ελαχιστοποιώντας τη συγκέντρωση πίεσης αέρα πίσω από το διάφραγμα, για καθηλωτική εμπειρία ήχου κορυφαίας ποιότητας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.8

από 5

30

Κριτικές

96%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

16/01/2022

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Great sound and very comfortable

Having previously owned Sennheisser 575's, I had been considering the X3's as a logical next step. I aim to use the X3,'s for listening to classical music and jazz from Bach to Herbie Hancock, and for playing keyboard at home. The X3's are big and comfy, early days yet but great (in my opinion) for chamber music and vocals. They're crystal clear used direct from a Marantz CD 6007, instruments and vocals are detailed and spacious. Build quality seems good, can't see any flaws The leather and Kvadrat fabric lends an air of luxury.

Πλεονεκτήματα

Great sound, comfortable, luxury finish and build quality

Μειονεκτήματα

They're almost too nice, keeping them stored in a bag to preserve the finish

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X3 X3 wired over-ear open-back headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X3 X3 wired over-ear open-back headphones

05/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Outstanding headphones, unbelievable sound

They look the part, very high quality materials, but best of all is the sound quality... used in conjunction with my 1988 800 series equipment it’s hard to imagine anything better

Πλεονεκτήματα

Quality - build & dound

Μειονεκτήματα

None that I have found yet

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X3 X3 wired over-ear open-back headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X3 X3 wired over-ear open-back headphones

07/07/2023

España

España

Me han volado la cabeza

Excelentes, sonido espectacular, por encima de auriculares de mayor precio. Calidad en los materiales excelente, la diadema es una pasada, piel escocesa certificada, materiales premium se ve y se siente. En cuanto a sonido solo puedo decir que ahora tengo algo muy especial entre manos. cuesta un poco amplificarlos correctamente, los he probado con diferentes amplificadores y como mas me gustan es con mi ampli de valvulas (tubos o bulbos). puedo escuchar inclusive el roce de los dedos en el piano, amplia escena sonora, separación instrumental, sonido totalmente equilibrado entrega mucha información en los medios y agudos, donde carece un poco es en los sub graves, por lo que si eres un basshead estos posiblemente no sean para ti, los graves están presentes pero no esperes es punch. lo recomiendo? por supuesto que si!! me compraria uno mas para tener de repuesto, pero con la calidad que tienen estoy seguro que me duraran muchos años.

Πλεονεκτήματα

Todo

Μειονεκτήματα

falta mas fuerza en los subgraves

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.