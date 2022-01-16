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Μη διαθέσιμο πλέον
Ευρύ φυσικό ηχητικό πεδίο
Εξαιρετικά ελαφριά για άνετη εφαρμογή
Δερμάτινο/μεταλλικό πολυτελές φινίρισμα
Αποσπώμενο καλώδιο 3 μέτρων
Τα ακουστικά Philips Fidelio X3 διαθέτουν καλύμματα διπλής επένδυσης που μειώνουν την αντήχηση και τις δονήσεις. Οι οδηγοί νεοδυμίου έχουν σχεδίαση με δυνατότητα κλίσης στις 15 μοίρες, ώστε να προσαρμόζονται στη φυσική γεωμετρία του αυτιού για απόλυτη ακρίβεια σε υψηλές συχνότητες. Το αποτέλεσμα είναι άψογη απόδοση, με εκπληκτικές λεπτομέρειες.
Αυτά τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής προσφέρουν εκπληκτικό ήχο και απίστευτη αίσθηση. Το ελαφρύ και μαλακό εσωτερικό τμήμα του στηρίγματος κεφαλής έχει σχεδιαστεί για άριστη εφαρμογή. Το εξωτερικό τμήμα του στηρίγματος κεφαλής έχει ιδανικό βάρος για αίσθηση ασφάλειας, ενώ τα σφιχτά καλύμματα από απίστευτα ελαφρύ και μαλακό αφρολέξ αγκαλιάζουν το αυτί, εξασφαλίζοντας άψογη εφαρμογή. Έτσι, αυτά τα ακουστικά είναι ιδανικά για πολύωρη χρήση.
Τα καλύμματα των ακουστικών με σχεδίαση ανοικτού τύπου διαθέτουν ένα ύφασμα ηχείου Kvadrat με ακουστική διαπερατότητα. Ο αέρας διαπερνά ελεύθερα το ύφασμα, ελαχιστοποιώντας τη συγκέντρωση πίεσης αέρα πίσω από το διάφραγμα, για καθηλωτική εμπειρία ήχου κορυφαίας ποιότητας.
Βραβεία
4.8
από 5
30
Κριτικές
96%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Piano Man
16/01/2022
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Great sound and very comfortable
Having previously owned Sennheisser 575's, I had been considering the X3's as a logical next step. I aim to use the X3,'s for listening to classical music and jazz from Bach to Herbie Hancock, and for playing keyboard at home. The X3's are big and comfy, early days yet but great (in my opinion) for chamber music and vocals. They're crystal clear used direct from a Marantz CD 6007, instruments and vocals are detailed and spacious. Build quality seems good, can't see any flaws The leather and Kvadrat fabric lends an air of luxury.
Πλεονεκτήματα
Great sound, comfortable, luxury finish and build quality
Μειονεκτήματα
They're almost too nice, keeping them stored in a bag to preserve the finish
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Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X3 X3 wired over-ear open-back headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X3 X3 wired over-ear open-back headphones
Island_Lon
05/10/2020
United Kingdom
Outstanding headphones, unbelievable sound
They look the part, very high quality materials, but best of all is the sound quality... used in conjunction with my 1988 800 series equipment it’s hard to imagine anything better
Πλεονεκτήματα
Quality - build & dound
Μειονεκτήματα
None that I have found yet
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X3 X3 wired over-ear open-back headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X3 X3 wired over-ear open-back headphones
TriaX77
07/07/2023
España
Me han volado la cabeza
Excelentes, sonido espectacular, por encima de auriculares de mayor precio. Calidad en los materiales excelente, la diadema es una pasada, piel escocesa certificada, materiales premium se ve y se siente. En cuanto a sonido solo puedo decir que ahora tengo algo muy especial entre manos. cuesta un poco amplificarlos correctamente, los he probado con diferentes amplificadores y como mas me gustan es con mi ampli de valvulas (tubos o bulbos). puedo escuchar inclusive el roce de los dedos en el piano, amplia escena sonora, separación instrumental, sonido totalmente equilibrado entrega mucha información en los medios y agudos, donde carece un poco es en los sub graves, por lo que si eres un basshead estos posiblemente no sean para ti, los graves están presentes pero no esperes es punch. lo recomiendo? por supuesto que si!! me compraria uno mas para tener de repuesto, pero con la calidad que tienen estoy seguro que me duraran muchos años.
Πλεονεκτήματα
Todo
Μειονεκτήματα
falta mas fuerza en los subgraves
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3