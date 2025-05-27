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  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
  • Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας

Μη διαθέσιμο πλέον

FidelioΑκουστικά

X2HR/00

4.4
| (25) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας
Τα ακουστικά Fidelio X2HR σάς επιφυλάσσουν μια αυθεντική ακουστική εμπειρία με μοναδικό ήχο και άνεση, στο ίδιο σας το σπίτι. Βυθιστείτε στις λεπτομέρειες του πεντακάθαρου ήχου και στη σχεδίαση ρυθμιζόμενης εφαρμογής που έχει ως στόχο να σας προσφέρει την απόλυτη απόλαυση.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ήχος υψηλής ανάλυσης από την άνεση του σπιτιού σας

  • Ήχος υψηλής ανάλυσης

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

  • Ακουστική σχεδίαση ανοικτού τύπου

  • Μαξιλαράκια για ροή του αέρα

Περιλαμβάνεται προσαρμογέας 3,5 χιλ. έως 6,3 χιλ.

Πανίσχυροι οδηγοί νεοδυμίου 50 χιλ. για ένα μεγάλο και ταυτόχρονα ακριβές εύρος συχνοτήτων

Πανίσχυροι οδηγοί νεοδυμίου 50 χιλ. για ένα μεγάλο και ταυτόχρονα ακριβές εύρος συχνοτήτων

Κάθε ηχείο επιλέγεται και ρυθμίζεται με τρομερή προσοχή και υποβάλλεται σε διεξοδικούς ελέγχους και συγκριτικές δοκιμές, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι παρέχει απόλυτα λεπτομερή και φυσικό ήχο. Οι οδηγοί 50 χιλ. χρησιμοποιούν μαγνήτες νεοδυμίου υψηλής ισχύος για να αναπαράγουν όλη τη δυναμική της μουσικής σας και να παρέχουν ισορροπημένα, ευκρινή μπάσα, διαπερατές μεσαίες συχνότητες και πεντακάθαρες υψηλές συχνότητες.

Ακουστική αρχιτεκτονική ανοιχτού τύπου, για απόλυτη πιστότητα ήχου

Ακουστική αρχιτεκτονική ανοιχτού τύπου, για απόλυτη πιστότητα ήχου

Η ακουστική αρχιτεκτονική ανοιχτού τύπου ελαχιστοποιεί τη συγκέντρωση πίεσης αέρα πίσω από τη μονάδα οδήγησης, επιτρέποντας στο διάφραγμα να κινείται ελεύθερα, ενισχύοντας σημαντικά τη διαπερατότητα του ήχου και εξομαλύνοντας τις εκτεταμένες υψηλές συχνότητες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.4

από 5

25

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3

27/05/2025

United Kingdom

United Kingdom

The Frequency Deal

These headphones are, quite frankly, a revelation—sumptuously comfortable, as if tailored by a Savile Row upholsterer, and the sound… well, it’s less listening and more immersion. Every note rendered with the precision of a master artisan. A delightful indulgence, really.

Πλεονεκτήματα

.

Μειονεκτήματα

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Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X2HR Headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X2HR Headphones

24/08/2022

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Easy Listening with an exciting range of tones.

Had these headphones for approx 1 month and purchased for listening to music via my laptop. They feel and are made solid, although I am not a big fan of the second larger headband, based purely on looks. The wire provided is more than long enough and the whole build quality is excellent, including ear pads. I listen to a wide variety of music (like most) and cannot say that these headphones lacked in any musical genre. The range of tones these headphones produce are excellent, and they have not struggled or distorted once!

Πλεονεκτήματα

Sound and build quality.

Μειονεκτήματα

Second larger headband.

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X2HR Headphones

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X2HR Headphones

29/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Very much better than more expensive wifi alternat

These are the best headphones I've tried, including brand leaders, under £200. The sound quality is excellent, authentic and very pleasing. They are comfortable to wear.

Πλεονεκτήματα

Sound quality, comfort

Μειονεκτήματα

none

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X2HR Headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X2HR Headphones

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.