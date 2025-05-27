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Μη διαθέσιμο πλέον
Ήχος υψηλής ανάλυσης
Αγκαλιάζουν το αυτί
Ακουστική σχεδίαση ανοικτού τύπου
Μαξιλαράκια για ροή του αέρα
Κάθε ηχείο επιλέγεται και ρυθμίζεται με τρομερή προσοχή και υποβάλλεται σε διεξοδικούς ελέγχους και συγκριτικές δοκιμές, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι παρέχει απόλυτα λεπτομερή και φυσικό ήχο. Οι οδηγοί 50 χιλ. χρησιμοποιούν μαγνήτες νεοδυμίου υψηλής ισχύος για να αναπαράγουν όλη τη δυναμική της μουσικής σας και να παρέχουν ισορροπημένα, ευκρινή μπάσα, διαπερατές μεσαίες συχνότητες και πεντακάθαρες υψηλές συχνότητες.
Η ακουστική αρχιτεκτονική ανοιχτού τύπου ελαχιστοποιεί τη συγκέντρωση πίεσης αέρα πίσω από τη μονάδα οδήγησης, επιτρέποντας στο διάφραγμα να κινείται ελεύθερα, ενισχύοντας σημαντικά τη διαπερατότητα του ήχου και εξομαλύνοντας τις εκτεταμένες υψηλές συχνότητες.
4.4
από 5
25
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Palazzo
27/05/2025
United Kingdom
The Frequency Deal
These headphones are, quite frankly, a revelation—sumptuously comfortable, as if tailored by a Savile Row upholsterer, and the sound… well, it’s less listening and more immersion. Every note rendered with the precision of a master artisan. A delightful indulgence, really.
Πλεονεκτήματα
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Μειονεκτήματα
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Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X2HR Headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X2HR Headphones
Headphone guy
24/08/2022
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Easy Listening with an exciting range of tones.
Had these headphones for approx 1 month and purchased for listening to music via my laptop. They feel and are made solid, although I am not a big fan of the second larger headband, based purely on looks. The wire provided is more than long enough and the whole build quality is excellent, including ear pads. I listen to a wide variety of music (like most) and cannot say that these headphones lacked in any musical genre. The range of tones these headphones produce are excellent, and they have not struggled or distorted once!
Πλεονεκτήματα
Sound and build quality.
Μειονεκτήματα
Second larger headband.
Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X2HR Headphones
Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X2HR Headphones
none of your business
29/12/2021
United Kingdom
Very much better than more expensive wifi alternat
These are the best headphones I've tried, including brand leaders, under £200. The sound quality is excellent, authentic and very pleasing. They are comfortable to wear.
Πλεονεκτήματα
Sound quality, comfort
Μειονεκτήματα
none
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X2HR Headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Fidelio X2HR Headphones