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Μη διαθέσιμο πλέον

Ανταλ. φίλτρο για συσ. καθαρ. νερού βρύσης

WP3911

4.5

| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Εύκολος καθαρισμός νερού

Προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος που σας προσφέρει καθαρό νερό, αφαιρώντας τα βακτήρια, τις βλαβερές οργανικές ενώσεις και το χλώριο, ενώ διατηρεί όλα τα ωφέλιμα μέταλλα στο νερό σας.

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Φίλτρο Micro Pure

Εύκολος καθαρισμός νερού

  • Micro Pure

Αφαιρεί όλα τα βακτήρια, τις βλαβερές οργανικές ενώσεις και το χλώριο

Το φίλτρο Micro Pure είναι ένα σύστημα πολλαπλού φιλτραρίσματος που αφαιρεί όλα τα βακτήρια, τις ακαθαρσίες και τις οσμές για καθαρό, ασφαλές και εύγευστο πόσιμο νερό. Αποτελείται από μία μεμβράνη ινών διήθησης υψηλής τεχνολογίας, η οποία περιέχει περισσότερους από 520 δις μικροπόρους για την αποτελεσματική αφαίρεση του 99,99% όλων των βακτηρίων, και κόκκους ενεργού άνθρακα που αφαιρούν το δυσάρεστο χλώριο, την άσχημη γεύση και τις οσμές. Επίσης, το φίλτρο διατηρεί τα ωφέλιμα μέταλλα στο πόσιμο νερό που είναι ζωτικά για την ανθρώπινη υγεία.

Προηγμένος μηχανισμός Quick Twist για εύκολη αντικατάσταση φίλτρου

Ο προηγμένος μηχανισμός αλλαγής φίλτρου Quick Twist κάνει την αλλαγή του φίλτρου γρήγορη, εύκολη και ασφαλή, προσδίδοντας λογική και απλότητα στη συσκευή καθαρισμού νερού.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

15/09/2021

Italia

Italia

ID dell'Ordine 1224827

lo uso da anni è unico e l'acqua è squisita wp3911 filtro acqua

Πλεονεκτήματα

si

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για WP3911 Filtro sostitutivo per purificatore d'acqua corrente

Ημερομηνία χρήσης 2019-09-15

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για WP3911 Filtro sostitutivo per purificatore d'acqua corrente

Ημερομηνία χρήσης 2019-09-15

18/12/2013

España

España

Filtro de agua excelente.

El filtro de agua me resulta muy práctico, útil y beneficioso. Mi sugerencia sería: si se pudiera mejorar los colores indicadores para cambiar el repuesto. Gracias. Atte.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για WP3911 Replacement filter for on tap purifier

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για WP3911 Replacement filter for on tap purifier

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