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Μη διαθέσιμο πλέον
Εύκολος καθαρισμός νερού
Προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος που σας προσφέρει καθαρό νερό, αφαιρώντας τα βακτήρια, τις βλαβερές οργανικές ενώσεις και το χλώριο, ενώ διατηρεί όλα τα ωφέλιμα μέταλλα στο νερό σας.
Micro Pure
Το φίλτρο Micro Pure είναι ένα σύστημα πολλαπλού φιλτραρίσματος που αφαιρεί όλα τα βακτήρια, τις ακαθαρσίες και τις οσμές για καθαρό, ασφαλές και εύγευστο πόσιμο νερό. Αποτελείται από μία μεμβράνη ινών διήθησης υψηλής τεχνολογίας, η οποία περιέχει περισσότερους από 520 δις μικροπόρους για την αποτελεσματική αφαίρεση του 99,99% όλων των βακτηρίων, και κόκκους ενεργού άνθρακα που αφαιρούν το δυσάρεστο χλώριο, την άσχημη γεύση και τις οσμές. Επίσης, το φίλτρο διατηρεί τα ωφέλιμα μέταλλα στο πόσιμο νερό που είναι ζωτικά για την ανθρώπινη υγεία.
Ο προηγμένος μηχανισμός αλλαγής φίλτρου Quick Twist κάνει την αλλαγή του φίλτρου γρήγορη, εύκολη και ασφαλή, προσδίδοντας λογική και απλότητα στη συσκευή καθαρισμού νερού.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
4.5
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
GL1949
15/09/2021
Italia
ID dell'Ordine 1224827
lo uso da anni è unico e l'acqua è squisita wp3911 filtro acqua
Πλεονεκτήματα
si
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για WP3911 Filtro sostitutivo per purificatore d'acqua corrente
Ημερομηνία χρήσης 2019-09-15
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για WP3911 Filtro sostitutivo per purificatore d'acqua corrente
Ημερομηνία χρήσης 2019-09-15
Campana2505
18/12/2013
España
Filtro de agua excelente.
El filtro de agua me resulta muy práctico, útil y beneficioso. Mi sugerencia sería: si se pudiera mejorar los colores indicadores para cambiar el repuesto. Gracias. Atte.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για WP3911 Replacement filter for on tap purifier
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για WP3911 Replacement filter for on tap purifier