ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος

Μη διαθέσιμο πλέον

StreamiumWireless Music Center&Station

WACS700/22

2.7

| (11) Κριτικές

2 Βραβεία

Πρόσβαση στα CD σας από κάθε δωμάτιο

Αποθηκεύστε τη συλλογή με τα CD σας σε ένα σκληρό δίσκο 40 GB και ακούστε την σε κάθε δωμάτιο. Μπορείτε να ακούτε διαφορετική μουσική σε κάθε δωμάτιο και έτσι να σας ακολουθεί η μουσική που προτιμάτε όπου και αν βρίσκεστε μέσα στο σπίτι.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πρόσβαση στα CD σας από κάθε δωμάτιο

Ασύρματη μετάδοση μεταξύ μουσικού κέντρου και σταθμών

Ασύρματη μετάδοση μεταξύ μουσικού κέντρου και σταθμών

Με την ασύρματη μετάδοση, δεν χρειάζεται να "κατεβάζετε" και να αποθηκεύετε μουσικά αρχεία στη συσκευή ήχου. Αντί για αυτό, ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια από όλους τους μουσικούς σταθμούς - ταυτόχρονα. Με τη λειτουργία Music Follows Me, η μουσική σας ακολουθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο. Με τη λειτουργία Music Broadcast, η μουσική που έχετε επιλέξει μεταδίδεται ταυτόχρονα από το κέντρο σε όλους τους σταθμούς. Και με το My Room, My Music, κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να απολαύσει τη μουσική που έχει επιλέξει σε οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού διαθέτει ασύρματο μουσικό κέντρο ή σταθμό.

Σκληρός δίσκος 40 GB για αποθήκευση και αναπαραγωγή έως και 750 CD

Ο σκληρός δίσκος των 40GB παρέχει πολύ χωρητικότητα μνήμης για την αποθήκευση ψηφιακών μουσικών αρχείων. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 750 CD από τη μουσική σας συλλογή, ενώ η ταχύτητα εγγραφής είναι τόσο γρήγορη που μπορείτε να αναπαράγετε ένα τραγούδι και σχεδόν ταυτόχρονα να το μεταφέρετε.

Ασύρματη μετάδοση από PC μέσω UPnP

Το Universal Plug & Play είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο με το οποίο μπορείτε να συνδεθείτε σε οποιαδήποτε συσκευή με Universal Plug & Play για λήψη ή μετάδοση μουσικής. Το Wireless Music Center χρησιμοποιεί το Universal Plug & Play για να εξασφαλίσει εύκολη σύνδεση με άλλες συσκευές με Universal Plug & Play. Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε το Wireless Music Center σε άλλες συσκευές μέσων για λήψη ή μεταφορά περιεχομένων.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Βραβεία

  • Εικόνα του AWARD-7246452
  • Εικόνα του AWARD-7246482

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

2.7

από 5

11

Κριτικές

17/04/2020

España

España

Encantado!

Es un equipo estupendo, tiene una nitidez de sonido incomparable a otros tipos de cadena, por tan alta que pongas la musica se escucha nitida y clara, tiene una capacidad enorme de almacenamiento, puedes grabar cd, canciones de la radio o via Aux. Yo ya lo tengo hace exactamente 13 años y estoy cada dia mas contentento con el.

Πλεονεκτήματα

Sonido y Capacidad de almacenamiento.

Μειονεκτήματα

Ninguna

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite

Ημερομηνία χρήσης 2018-04-17

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite

Ημερομηνία χρήσης 2018-04-17

23/08/2020

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

gut

sehr guter klangtolles desegn guter emfang volle leistung

Πλεονεκτήματα

gute funktion

Μειονεκτήματα

keine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station

Ημερομηνία χρήσης 2018-08-23

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station

Ημερομηνία χρήσης 2018-08-23

09/10/2011

Nederland

Nederland

goed buiten verwachting

hallo ik heb een wachs700 alles naar wens, het geluid kan gewoon niet beter een klein min puntje ,wil ik nog even zeggen ik had het leuk gevonden dat de stations die erbij zijn ook met de radio ontvangst konden streamen voordeel hiervan is dat je geen extra kabel aansluiting nodig bent per station Maar goed dat er een komplete forum over dit produkt is gemaakt door de consumenten,hier heb ik veel steun aan gehad groetjes sonny

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Τα λογότυπα των Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.

  2. Μικρότερη πραγματική χωρητικότητα