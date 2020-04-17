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Μη διαθέσιμο πλέον
WACS700/22
Πρόσβαση στα CD σας από κάθε δωμάτιο
Αποθηκεύστε τη συλλογή με τα CD σας σε ένα σκληρό δίσκο 40 GB και ακούστε την σε κάθε δωμάτιο. Μπορείτε να ακούτε διαφορετική μουσική σε κάθε δωμάτιο και έτσι να σας ακολουθεί η μουσική που προτιμάτε όπου και αν βρίσκεστε μέσα στο σπίτι.
Με την ασύρματη μετάδοση, δεν χρειάζεται να "κατεβάζετε" και να αποθηκεύετε μουσικά αρχεία στη συσκευή ήχου. Αντί για αυτό, ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια από όλους τους μουσικούς σταθμούς - ταυτόχρονα. Με τη λειτουργία Music Follows Me, η μουσική σας ακολουθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο. Με τη λειτουργία Music Broadcast, η μουσική που έχετε επιλέξει μεταδίδεται ταυτόχρονα από το κέντρο σε όλους τους σταθμούς. Και με το My Room, My Music, κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να απολαύσει τη μουσική που έχει επιλέξει σε οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού διαθέτει ασύρματο μουσικό κέντρο ή σταθμό.
Ο σκληρός δίσκος των 40GB παρέχει πολύ χωρητικότητα μνήμης για την αποθήκευση ψηφιακών μουσικών αρχείων. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 750 CD από τη μουσική σας συλλογή, ενώ η ταχύτητα εγγραφής είναι τόσο γρήγορη που μπορείτε να αναπαράγετε ένα τραγούδι και σχεδόν ταυτόχρονα να το μεταφέρετε.
Το Universal Plug & Play είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο με το οποίο μπορείτε να συνδεθείτε σε οποιαδήποτε συσκευή με Universal Plug & Play για λήψη ή μετάδοση μουσικής. Το Wireless Music Center χρησιμοποιεί το Universal Plug & Play για να εξασφαλίσει εύκολη σύνδεση με άλλες συσκευές με Universal Plug & Play. Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε το Wireless Music Center σε άλλες συσκευές μέσων για λήψη ή μεταφορά περιεχομένων.
Βραβεία
2.7
από 5
11
Κριτικές
Fjcm91
17/04/2020
España
Encantado!
Es un equipo estupendo, tiene una nitidez de sonido incomparable a otros tipos de cadena, por tan alta que pongas la musica se escucha nitida y clara, tiene una capacidad enorme de almacenamiento, puedes grabar cd, canciones de la radio o via Aux. Yo ya lo tengo hace exactamente 13 años y estoy cada dia mas contentento con el.
Πλεονεκτήματα
Sonido y Capacidad de almacenamiento.
Μειονεκτήματα
Ninguna
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite
Ημερομηνία χρήσης 2018-04-17
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite
Ημερομηνία χρήσης 2018-04-17
23/08/2020
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
gut
sehr guter klangtolles desegn guter emfang volle leistung
Πλεονεκτήματα
gute funktion
Μειονεκτήματα
keine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station
Ημερομηνία χρήσης 2018-08-23
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station
Ημερομηνία χρήσης 2018-08-23
sonny
09/10/2011
Nederland
goed buiten verwachting
hallo ik heb een wachs700 alles naar wens, het geluid kan gewoon niet beter een klein min puntje ,wil ik nog even zeggen ik had het leuk gevonden dat de stations die erbij zijn ook met de radio ontvangst konden streamen voordeel hiervan is dat je geen extra kabel aansluiting nodig bent per station Maar goed dat er een komplete forum over dit produkt is gemaakt door de consumenten,hier heb ik veel steun aan gehad groetjes sonny
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station
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