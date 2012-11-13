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Μη διαθέσιμο πλέον

StreamiumWireless Music Center

WAC3500D/12

3.3

| (15) Κριτικές

1 βραβείο

Μεταφορά, σύνδεση και αναπαραγωγή της μουσικής σας σε ένα σύστημα

Το Wireless Music Center WAC3500D όλα σε ένα, με σκληρό δίσκο 80GB, σας επιτρέπει να μεταφέρετε μουσική από το PC, να συνδέετε το iPod, να απολαμβάνετε λειτουργία plug and play από συσκευές USB και αναπαραγωγή από σκληρό δίσκο - και όλα αυτά με εξαιρετικό ήχο.

Δείτε όλα τα οφέλη

Μεταφορά, σύνδεση και αναπαραγωγή της μουσικής σας σε ένα σύστημα

Μεταφορά και αντιγραφή μουσικής από PC με μεταφορά και απόθεση

Σκληρός δίσκος 80 GB για αποθήκευση και αναπαραγωγή έως και 1.500 CD

Σκληρός δίσκος 80 GB για αποθήκευση και αναπαραγωγή έως και 1.500 CD

Ο σκληρός δίσκος των 80 GB προσφέρει πολύ μεγάλη χωρητικότητα για την αποθήκευση ψηφιακών μουσικών αρχείων και χωρά έως και 1.500 CD. Εξοικονόμηση χώρου, έξυπνη διαχείριση συλλογής ήχου, εύκολη πρόσβαση - όλα σε ένα.

Συνδέστε και φορτίστε το iPod και απολαύστε μουσική με ποιοτικό ήχο

Η βάση σύνδεσης για iPod σας επιτρέπει να συνδέετε το iPod σας απευθείας στο Streamium Wireless music center, για να απολαμβάνετε ήχο κορυφαίας ποιότητας. Απλώς θέστε το Streamium σε λειτουργία 'Portable' και κατόπιν τοποθετήστε το iPod σας στη βάση σύνδεσης. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο του Streamium για πλοήγηση, επιλογή και αναπαραγωγή της μουσικής που υπάρχει αποθηκευμένη στο iPod σας. Το Streamium φορτίζει αυτόματα το iPod σας, ενώ είναι τοποθετημένο στη βάση σύνδεσης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του AWARD-7246457

Κριτικές

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3.3

από 5

15

Κριτικές

2

13/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

well designed product

Like all the philips I have had in the past excellent product easy to use and enjoyable to own.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Streamium WAC3500D Wireless Music Centre

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Streamium WAC3500D Wireless Music Centre

13/06/2013

Nederland

Nederland

prima ding

gemakkelijk in gebruik, ding regelt bijna alles zelf

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Streamium WAC3500D Wireless Music Center

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Streamium WAC3500D Wireless Music Center

10/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Value for money for features, quality speakers for price

Good introduction to streamed music if you can't afford the apple route If it had DAB radio , through its great quality speakers, it would be a killer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Streamium WAC3500D Wireless Music Centre

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Streamium WAC3500D Wireless Music Centre

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.