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Μη διαθέσιμο πλέον
WAC3500D/12
Μεταφορά, σύνδεση και αναπαραγωγή της μουσικής σας σε ένα σύστημα
Το Wireless Music Center WAC3500D όλα σε ένα, με σκληρό δίσκο 80GB, σας επιτρέπει να μεταφέρετε μουσική από το PC, να συνδέετε το iPod, να απολαμβάνετε λειτουργία plug and play από συσκευές USB και αναπαραγωγή από σκληρό δίσκο - και όλα αυτά με εξαιρετικό ήχο.
Ο σκληρός δίσκος των 80 GB προσφέρει πολύ μεγάλη χωρητικότητα για την αποθήκευση ψηφιακών μουσικών αρχείων και χωρά έως και 1.500 CD. Εξοικονόμηση χώρου, έξυπνη διαχείριση συλλογής ήχου, εύκολη πρόσβαση - όλα σε ένα.
Η βάση σύνδεσης για iPod σας επιτρέπει να συνδέετε το iPod σας απευθείας στο Streamium Wireless music center, για να απολαμβάνετε ήχο κορυφαίας ποιότητας. Απλώς θέστε το Streamium σε λειτουργία 'Portable' και κατόπιν τοποθετήστε το iPod σας στη βάση σύνδεσης. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο του Streamium για πλοήγηση, επιλογή και αναπαραγωγή της μουσικής που υπάρχει αποθηκευμένη στο iPod σας. Το Streamium φορτίζει αυτόματα το iPod σας, ενώ είναι τοποθετημένο στη βάση σύνδεσης.
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Βραβεία
3.3
από 5
15
Κριτικές
rorqual13
13/11/2012
United Kingdom
well designed product
Like all the philips I have had in the past excellent product easy to use and enjoyable to own.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Streamium WAC3500D Wireless Music Centre
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Streamium WAC3500D Wireless Music Centre
reni
13/06/2013
Nederland
prima ding
gemakkelijk in gebruik, ding regelt bijna alles zelf
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Streamium WAC3500D Wireless Music Center
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Streamium WAC3500D Wireless Music Center
GINGERMUTTER
10/04/2013
United Kingdom
Value for money for features, quality speakers for price
Good introduction to streamed music if you can't afford the apple route If it had DAB radio , through its great quality speakers, it would be a killer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Streamium WAC3500D Wireless Music Centre
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Streamium WAC3500D Wireless Music Centre