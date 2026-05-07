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Εξουδετερώνει έως και το 99,9% των βακτηρίων**
Ισχυρές απολυμαντικές ιδιότητες
Με το Philips Shaving UV Cube, η επιφάνεια της ξυριστικής μηχανής υποβάλλεται σε επεξεργασία με υπεριώδες φως. Διαθέτει 3 ενσωματωμένες λυχνίες LED UV-C με ισχυρό μήκος κύματος 275 nm που εξουδετερώνουν έως και το 99,9% των βακτηρίων**, προσφέροντας καθαρό και υγιεινό ξύρισμα.
Το Shaving UV Cube χρησιμοποιεί την ακτινοβολία UV-C. Χάρη στο μικρό μήκος κύματος, η ακτινοβολία UV-C είναι γνωστή για τις ισχυρές απολυμαντικές της ιδιότητες. Η UV-C είναι αποτελεσματική για την αδρανοποίηση μικροοργανισμών, συνεπώς αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο για την ασφαλή απολύμανση επιφανειών και χώρων.
Το Shaving UV Cube είναι συμβατό με: Σειρά 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 Prestige και i9000 Prestige Ultra.
3.8
από 5
68
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ian M B
07/05/2026
United Kingdom
Brilliant blade cleaning concept
Brilliant system cleans really well can't recommend this strongly enough superb system. Only issue is getting hold of the cartridges & being sure your buying the correct one.
Πλεονεκτήματα
Fantastic
Μειονεκτήματα
Getting hold of wash cartridges for 9000i razor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Date of Use 2026-05-07
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Date of Use 2026-05-07
Red 66
20/03/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Razor looks like new
Your razor looks new after using this, I could never get my razor as clean as this, I even put my old razor in to the liquid, it came out so clean. I wont use water to clean my razor, I use this after every shave.
Πλεονεκτήματα
It does what its meant to do.
Μειονεκτήματα
May be price, I change mine every month, but still think it is worth buying
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC16/50 6-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Date of Use 2025-09-20
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC16/50 6-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Date of Use 2025-09-20
Green Jaguar
17/03/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Keeps your shaver like new
The pods are easy to use in the Quick Cleaner and leaves my shaver smelling fresh and clean.
Πλεονεκτήματα
Convenient
Μειονεκτήματα
Quite expensive if product used every day
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC12/50 2-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Date of Use 2025-02-17
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC12/50 2-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Date of Use 2025-02-17
Όταν χρησιμοποιείται το Shaving UV Cube
Σκοτώνει το 99,9% των βακτηρίων Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus στην επιφάνεια της ξυριστικής μηχανής μέσα σε 10 λεπτά, ελεγμένο από ανεξάρτητο εργαστήριο