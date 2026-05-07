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  • Απολαύστε εξαιρετικά υγιεινό* ξύρισμα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εξαιρετικά υγιεινό* ξύρισμα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εξαιρετικά υγιεινό* ξύρισμα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εξαιρετικά υγιεινό* ξύρισμα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εξαιρετικά υγιεινό* ξύρισμα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εξαιρετικά υγιεινό* ξύρισμα κάθε μέρα
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  • Απολαύστε εξαιρετικά υγιεινό* ξύρισμα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εξαιρετικά υγιεινό* ξύρισμα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εξαιρετικά υγιεινό* ξύρισμα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εξαιρετικά υγιεινό* ξύρισμα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εξαιρετικά υγιεινό* ξύρισμα κάθε μέρα

Νέα σελίδα

AccessoriesShaving UV Cube

UVC10/00

3.8
| (68) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Απολαύστε εξαιρετικά υγιεινό* ξύρισμα κάθε μέρα
Απολαύστε καθαρό και υγιεινό ξύρισμα κάθε μέρα χρησιμοποιώντας το Shaving UV Cube, που εξουδετερώνει έως και το 99,9% των βακτηρίων**.
Δείτε όλα τα οφέλη

Εξουδετερώνει έως και το 99,9% των βακτηρίων**

Απολαύστε εξαιρετικά υγιεινό* ξύρισμα κάθε μέρα

  • Εξουδετερώνει έως και το 99,9% των βακτηρίων**

  • Ισχυρές απολυμαντικές ιδιότητες

Εξουδετερώνει έως και το 99,9% των βακτηρίων**

Εξουδετερώνει έως και το 99,9% των βακτηρίων**

Με το Philips Shaving UV Cube, η επιφάνεια της ξυριστικής μηχανής υποβάλλεται σε επεξεργασία με υπεριώδες φως. Διαθέτει 3 ενσωματωμένες λυχνίες LED UV-C με ισχυρό μήκος κύματος 275 nm που εξουδετερώνουν έως και το 99,9% των βακτηρίων**, προσφέροντας καθαρό και υγιεινό ξύρισμα.

Ισχυρές απολυμαντικές ιδιότητες

Ισχυρές απολυμαντικές ιδιότητες

Το Shaving UV Cube χρησιμοποιεί την ακτινοβολία UV-C. Χάρη στο μικρό μήκος κύματος, η ακτινοβολία UV-C είναι γνωστή για τις ισχυρές απολυμαντικές της ιδιότητες. Η UV-C είναι αποτελεσματική για την αδρανοποίηση μικροοργανισμών, συνεπώς αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο για την ασφαλή απολύμανση επιφανειών και χώρων.

Συμβατότητα με το Shaving UV Cube

Συμβατότητα με το Shaving UV Cube

Το Shaving UV Cube είναι συμβατό με: Σειρά 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 Prestige και i9000 Prestige Ultra.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.8

από 5

68

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

07/05/2026

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant blade cleaning concept

Brilliant system cleans really well can't recommend this strongly enough superb system. Only issue is getting hold of the cartridges & being sure your buying the correct one.

Πλεονεκτήματα

Fantastic

Μειονεκτήματα

Getting hold of wash cartridges for 9000i razor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads

Date of Use 2026-05-07

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads

Date of Use 2026-05-07

20/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Razor looks like new

Your razor looks new after using this, I could never get my razor as clean as this, I even put my old razor in to the liquid, it came out so clean. I wont use water to clean my razor, I use this after every shave.

Πλεονεκτήματα

It does what its meant to do.

Μειονεκτήματα

May be price, I change mine every month, but still think it is worth buying

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC16/50 6-pack cleaning cartridges for electric shaver heads

Date of Use 2025-09-20

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC16/50 6-pack cleaning cartridges for electric shaver heads

Date of Use 2025-09-20

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Keeps your shaver like new

The pods are easy to use in the Quick Cleaner and leaves my shaver smelling fresh and clean.

Πλεονεκτήματα

Convenient

Μειονεκτήματα

Quite expensive if product used every day

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC12/50 2-pack cleaning cartridges for electric shaver heads

Date of Use 2025-02-17

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC12/50 2-pack cleaning cartridges for electric shaver heads

Date of Use 2025-02-17

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Όταν χρησιμοποιείται το Shaving UV Cube

  2. Σκοτώνει το 99,9% των βακτηρίων Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus στην επιφάνεια της ξυριστικής μηχανής μέσα σε 10 λεπτά, ελεγμένο από ανεξάρτητο εργαστήριο