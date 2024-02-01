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Μη διαθέσιμο πλέον
TAW6505/10
Πιο δυνατός ήχος, σε κάθε δωμάτιο.
Αυτό το πανίσχυρο ασύρματο ηχείο προσφέρει πλούσιο ήχο 80 W, αυτόνομα ή ως μέρος μιας ηχητικής εγκατάστασης για πολλά δωμάτια. Είτε το συνδέσετε στην τηλεόρασή σας είτε σε άλλα ηχεία, προσφέρει πεντακάθαρο στερεοφωνικό ήχο, απόλυτο συγχρονισμό και εύκολο έλεγχο.
Wi-Fi. Ήχος πολλών δωματίων
Συμβατότητα με DTS Play-Fi
Συνδέεται με βοηθούς φωνής
Ενσωματωμένο LED
Αυτό το ασύρματο ηχείο είναι συμβατό με DTS Play-Fi, για εύκολο συγχρονισμό με άλλα ηχεία που είναι συμβατά με Play-Fi για ήχο πολλών δωματίων. Αν το soundbar υποστηρίζει το Play-Fi Surround, μπορείτε ακόμα να ενσωματώσετε αυτό το ηχείο σε μια ηχητική εγκατάσταση Surround και να απολαύσετε μια βραδιά με ταινίες.
Τα δύο γούφερ, οι δύο παθητικοί ακτινοβολητές και τα δύο τουίτερ συνδυάζονται για να σας προσφέρουν ήχο που γεμίζει τον χώρο με ισχυρά μπάσα και πεντακάθαρα πρίμα. Η μετάδοση Wi-Fi εξασφαλίζει σήμα υψηλής ποιότητας και τέλειο συγχρονισμό του ήχου μεταξύ των ηχείων ή των δωματίων.
Ρωτήστε τις συσκευές που υποστηρίζουν το Alexa ή οποιαδήποτε συσκευή με Google Assistant, για αναπαραγωγή μουσικής μέσω του ηχείου. Αυξήστε την ένταση του ήχου για πάρτι. Χαμηλώστε την αργά τη νύχτα. Μάθετε τα νέα και πολλά άλλα, hands-free.
3.3
από 5
47
Κριτικές
KrisDeb
01/02/2024
United Kingdom
Amazing PlayFi speaker, so good that I bought two.
I'm using it with DLNA server and play local music upstairs and downstairs using two speakers and one soundbar - absolutely flawless. Loud enough to cook in the kitchen with all fans on. High quality sound, especially with Critical Listening Mode. App is just ok and not overcomplicated. I know there are online services compatible like Amazon Music, Tidaletc. but I'm not using them. Just 10/10 product for me.
Πλεονεκτήματα
PlayFi system compatible, seamless updates, fast connection, Bluetooth, Chromecast compatible,
Μειονεκτήματα
PlayFi is updating and managing the PlayFi software but separate Philips app needed to control the lights and update firmware. That's not neat but irrelevant for me.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAW6505 Wireless home speaker
Ημερομηνία χρήσης 2024-01-01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAW6505 Wireless home speaker
Ημερομηνία χρήσης 2024-01-01
NicAi
08/01/2024
België
Mooi, degelijk en warm geluid.
De speaker past mooi in het interieur en de bouwkwaliteit is vrij degelijk. Het geluid is top maar niet instelbaar via een equalizer in de app. De integratie met Google Home toepassing werkt perfect. De "ambilight" leds vind ik persoonlijk kitsch en overbodig.
Πλεονεκτήματα
Mooi design, warm geluid, degelijk gebouwd.
Μειονεκτήματα
Leds, gebrek aan equalizer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Ημερομηνία χρήσης 2023-12-08
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Ημερομηνία χρήσης 2023-12-08
Sjoerdito
19/05/2023
Nederland
Goed geluid en werkt perfect met iPhone en Spotify
Ideaal dat je Spotify aanzet en ook al gaat je internet uit of loop je naar een ander wifi signaal, hij blijft spelen. Storingsvrij. Boekje zat niet in de doos maar kan je online makkelijk vinden. Wel eerst update doen want die is nodig. Goed geluid en mooi de lichteffecten
Πλεονεκτήματα
Geluid, werkt perfect met iPhone, storingsvrij
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Ημερομηνία χρήσης 2023-04-19
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Ημερομηνία χρήσης 2023-04-19