ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Φωτογραφία εμπρός άνω πλευράς προϊόντος
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία εμπρός άνω πλευράς προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Στυλ προϊόντος
  • Φωτογραφία εμπρός άνω πλευράς προϊόντος
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία εμπρός άνω πλευράς προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Στυλ προϊόντος

Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ηχεία για το σπίτι

TAW6505/10

3.3

| (47) Κριτικές

Πιο δυνατός ήχος, σε κάθε δωμάτιο.

Αυτό το πανίσχυρο ασύρματο ηχείο προσφέρει πλούσιο ήχο 80 W, αυτόνομα ή ως μέρος μιας ηχητικής εγκατάστασης για πολλά δωμάτια. Είτε το συνδέσετε στην τηλεόρασή σας είτε σε άλλα ηχεία, προσφέρει πεντακάθαρο στερεοφωνικό ήχο, απόλυτο συγχρονισμό και εύκολο έλεγχο.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πιο δυνατός ήχος, σε κάθε δωμάτιο.

  • Wi-Fi. Ήχος πολλών δωματίων

  • Συμβατότητα με DTS Play-Fi

  • Συνδέεται με βοηθούς φωνής

  • Ενσωματωμένο LED

DTS Play-Fi. Υψηλής ποιότητας ήχος πολλών δωματίων

DTS Play-Fi. Υψηλής ποιότητας ήχος πολλών δωματίων

Αυτό το ασύρματο ηχείο είναι συμβατό με DTS Play-Fi, για εύκολο συγχρονισμό με άλλα ηχεία που είναι συμβατά με Play-Fi για ήχο πολλών δωματίων. Αν το soundbar υποστηρίζει το Play-Fi Surround, μπορείτε ακόμα να ενσωματώσετε αυτό το ηχείο σε μια ηχητική εγκατάσταση Surround και να απολαύσετε μια βραδιά με ταινίες.

Πλούσιος ήχος σε κάθε δωμάτιο. Τέλειος συγχρονισμός μεταξύ δωματίων

Τα δύο γούφερ, οι δύο παθητικοί ακτινοβολητές και τα δύο τουίτερ συνδυάζονται για να σας προσφέρουν ήχο που γεμίζει τον χώρο με ισχυρά μπάσα και πεντακάθαρα πρίμα. Η μετάδοση Wi-Fi εξασφαλίζει σήμα υψηλής ποιότητας και τέλειο συγχρονισμό του ήχου μεταξύ των ηχείων ή των δωματίων.

Ενίσχυση του ήχου των έξυπνων βοηθητικών ηχείων σας

Ρωτήστε τις συσκευές που υποστηρίζουν το Alexa ή οποιαδήποτε συσκευή με Google Assistant, για αναπαραγωγή μουσικής μέσω του ηχείου. Αυξήστε την ένταση του ήχου για πάρτι. Χαμηλώστε την αργά τη νύχτα. Μάθετε τα νέα και πολλά άλλα, hands-free.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.3

από 5

47

Κριτικές

01/02/2024

United Kingdom

United Kingdom

Amazing PlayFi speaker, so good that I bought two.

I'm using it with DLNA server and play local music upstairs and downstairs using two speakers and one soundbar - absolutely flawless. Loud enough to cook in the kitchen with all fans on. High quality sound, especially with Critical Listening Mode. App is just ok and not overcomplicated. I know there are online services compatible like Amazon Music, Tidaletc. but I'm not using them. Just 10/10 product for me.

Πλεονεκτήματα

PlayFi system compatible, seamless updates, fast connection, Bluetooth, Chromecast compatible,

Μειονεκτήματα

PlayFi is updating and managing the PlayFi software but separate Philips app needed to control the lights and update firmware. That's not neat but irrelevant for me.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAW6505 Wireless home speaker

Ημερομηνία χρήσης 2024-01-01

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAW6505 Wireless home speaker

Ημερομηνία χρήσης 2024-01-01

08/01/2024

België

België

Mooi, degelijk en warm geluid.

De speaker past mooi in het interieur en de bouwkwaliteit is vrij degelijk. Het geluid is top maar niet instelbaar via een equalizer in de app. De integratie met Google Home toepassing werkt perfect. De "ambilight" leds vind ik persoonlijk kitsch en overbodig.

Πλεονεκτήματα

Mooi design, warm geluid, degelijk gebouwd.

Μειονεκτήματα

Leds, gebrek aan equalizer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Ημερομηνία χρήσης 2023-12-08

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Ημερομηνία χρήσης 2023-12-08

19/05/2023

Nederland

Nederland

Goed geluid en werkt perfect met iPhone en Spotify

Ideaal dat je Spotify aanzet en ook al gaat je internet uit of loop je naar een ander wifi signaal, hij blijft spelen. Storingsvrij. Boekje zat niet in de doos maar kan je online makkelijk vinden. Wel eerst update doen want die is nodig. Goed geluid en mooi de lichteffecten

Πλεονεκτήματα

Geluid, werkt perfect met iPhone, storingsvrij

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Ημερομηνία χρήσης 2023-04-19

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Ημερομηνία χρήσης 2023-04-19

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.