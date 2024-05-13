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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ηχεία για το σπίτι

TAW6205/10

2.7

| (54) Κριτικές

Κάθε τύπος ήχου, σε κάθε δωμάτιο.

Το ασύρματο ηχείο λειτουργεί τέλεια από μόνο του και ακόμα καλύτερα όταν συνδυάζεται με άλλες συσκευές. Συνδέστε το με την τηλεόρασή σας ή με άλλα ηχεία για εξαιρετικό ήχο σε πολλά δωμάτια, κάντε σύζευξη για στερεοφωνικό ήχο ή αυξήστε την ένταση του Ambilight στην τηλεόραση Philips χρησιμοποιώντας παράλληλα το ηχείο.

Δείτε όλα τα οφέλη

Κάθε τύπος ήχου, σε κάθε δωμάτιο.

  • Wi-Fi. Ήχος πολλών δωματίων

  • Συμβατότητα με DTS Play-Fi

  • Συνδέεται με βοηθούς φωνής

  • Ενσωματωμένο LED

Spotify Connect. Tidal. Deezer. Τα πάντα είναι εδώ

Είτε μεταδίδετε απευθείας από το Spotify είτε αποκτάτε πρόσβαση σε άλμπουμ υψηλής ανάλυσης στο Tidal μέσω της εφαρμογής Play-Fi, αυτό το ηχείο τα μεταδίδει όλα. Από λίστες αναπαραγωγής για πάρτι στο σαλόνι μέχρι podcast στο γραφείο, όλα όσα σας αρέσουν θα ακούγονται πιο πλούσια, πιο βαθιά και πιο καθαρά.

Διαμόρφωση για ήχο πολλών δωματίων μέσω της εφαρμογής Philips Sound ή Play-Fi

Με τροφοδοσία AC. Διαστάσεις: 115 x 212 x 116 χιλ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.7

από 5

54

Κριτικές

13/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

These are great.

I added 2 of these to the B8805/10 soundbar and as long as you long press the "off" button on the soundbar remote, to put them into eco standby, they wake back up with soundbar when i turn the telly on. I've been really impressed with my relatively inexpensive sound system.

Πλεονεκτήματα

Inexpensive, enhance the atmos experience from soundbar.

Μειονεκτήματα

None so far.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAW6205 Wireless home speaker

Ημερομηνία χρήσης 2023-05-13

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAW6205 Wireless home speaker

Ημερομηνία χρήσης 2023-05-13

07/07/2023

Nederland

Nederland

Na software update werkt deze eindelijk goed

Geluid was al top maar verbinding met wifi was niet stabiel. Na laatste software update lijkt dat te zijn opgelost.

Πλεονεκτήματα

geluidskwaliteit, Ambilight LEDs, mooi design

Μειονεκτήματα

Opgelost wifi verbinding

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Ημερομηνία χρήσης 2023-01-07

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Ημερομηνία χρήσης 2023-01-07

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Was ganz anderes

Wer kommt bitte auf so eine tolle Idee LEDs auf der Rückseite eines Lautsprechers anzubringen. Mich hat dieser Lautsprecher total begeistert. Wollte den Sound von meinem Philips Fernseher erweitern und habe online gelesen, dass es auch möglich sei, das Ambilight durch diese Lautsprecher zusätzlich zu erweitern. Direkt gekauft, ausgepackt und angeschlossen. Ich muss zugeben, die Updates dauern etwas aber das Endergebnis muss ja stimmen und das tut es. Der Ton ist hervorragend und jetzt habe ich im gesamten Wohnzimmer Ambilight. Das sieht wunderbar aus. Die Anbindung durch die DTS PlayFi Unterstützung ist recht einfach. Auch Musik streamen geht problemlos und der Fernseher kann auch mit eingebunden werden. Zack 5.1. wenn man sich auch den passenden Subwoofer dazu holt.

Πλεονεκτήματα

Ton und Licht einfach eine tolle Sache

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Ημερομηνία χρήσης 2021-07-10

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Ημερομηνία χρήσης 2021-07-10

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.