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Μη διαθέσιμο πλέον

Ρετρό ραδιόφωνο

TAVS700/10

3.7

| (19) Κριτικές

Θρυλικός ήχος

Το αυθεντικό στυλ της δεκαετίας του 1950 συναντά τη μοντέρνα απόδοση σε αυτό το ραδιόφωνο με Bluetooth που λειτουργεί με ρεύμα. Το ξύλινο περίβλημα, τα χάλκινα κουμπιά και η οθόνη με ροοστάτη το καθιστούν το ιδανικό αξεσουάρ για κάθε δωμάτιο. Ο ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου εξασφαλίζει πεντακάθαρη λήψη.

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Θρυλικός ήχος

  • Bluetooth®

  • Ισχύς εξόδου 20 W

Η γρίλια χάλκινου πλέγματος επιτρέπει τη ροή του ήχου

Η γρίλια χάλκινου πλέγματος επιτρέπει τη ροή του ήχου

Vintage ξύλινο περίβλημα. Λεπτομέρειες δεκαετίας 1950

Αυτό το ραδιόφωνο με Bluetooth αποτίει φόρο τιμής στο εμβληματικό επιτραπέζιο ραδιόφωνο Philips Philetta 254. Το vintage ξύλινο περίβλημα αποπνέει γοητεία. Οι λεπτομέρειες των δύο κουμπιών ελέγχου και της γρίλιας ηχείου είναι εμπνευσμένες από τη δεκαετία του 1950 και σας ταξιδεύουν πίσω στην εποχή που η τζαζ και το ροκ εν ρολ κυριαρχούσαν στα ερτζιανά κύματα.

Βάρος 2,55 κ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

19

Κριτικές

21/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Has great features

Its Retro look Radio and have great Bass Sound easy to preset station.

Πλεονεκτήματα

Good sound

Μειονεκτήματα

Nil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAVS700 Original radio

Ημερομηνία χρήσης 2021-02-20

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAVS700 Original radio

Ημερομηνία χρήσης 2021-02-20

26/04/2020

Italia

Italia

Bella riproduzione della "Philetta" degli Anni 50

Ovviamente il pregio principale di questa radio è l'aspetto estetico, però questo non inficia la qualità audio che per le dimensioni del prodotto è molto buona (a quanto ho letto su internet, anche la Philetta originale degli Anni 50 aveva una qualità audio molto buona per l'epoca). Ottimo il sintonizzatore DAB+ che si sente molto bene, non ho ascoltato più di tanto la radio FM ma mi sembra nella norma. Il Bluetooth versione 5 è ottimo come qualità di streaming e anche molto stabile (lo uso con un iPhone 6S per ascoltare la mia musica). E' presente anche una presa USB standard sul retro che però permette solo la ricarica degli apparecchi collegati, sarebbe bello se Philips lo abilitasse anche per la riproduzione musicale (su alcuni lettori Blu-Ray Philips ha abilitato la riproduzione da chiavetta USB dopo che inizialmente tale presa era abilitata solo per gli aggiornamenti software, quindi credo sia possibile farlo anche su questo apparecchio). In conclusione, il prodotto è veramente molto bello esteticamente e vederla così bella fa anche venire voglia di accenderla ed ascoltarla... e l'ascolto non delude: bella e di ottima qualità!

Πλεονεκτήματα

Design vintage, qualità dei materiali, audio molto buono

Μειονεκτήματα

La presa USB non si può utilizzare per riprodurre audio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAVS700 Original radio

Ημερομηνία χρήσης 2020-03-26

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAVS700 Original radio

Ημερομηνία χρήσης 2020-03-26

16/02/2022

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

Si te gusta lo retro, este es tu producto

Es un producto acorde con su precio. Lo adquirí más que todo por su diseño retro que no pasa desapercibido en cualquier habitación, simplemente me encanta. La radio no la he probado y el Dab aquí en españa existen muy pocas emisoras. Lo único que si he utilizado es la conexión por medio de Bluetooth, que funciona a la primera y sin ningún problema en cualquier teléfono bajo el entorno Apple. El sonido no es comparable con las marcas como Marshall o otras pero produce unos graves potentes. La potencia para un pequeño salón es más que suficiente. Sinceramente estoy muy contento con el producto. Ya os digo si os gusta lo retro.

Πλεονεκτήματα

A parte de altavoz también tiene radio

Μειονεκτήματα

Es una pena que en España, no se pueda disfrutar de la radio DAB

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAVS700 Radio Original

Ημερομηνία χρήσης 2021-01-16

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAVS700 Radio Original

Ημερομηνία χρήσης 2021-01-16

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.