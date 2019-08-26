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TAVS500/00
Κινηθείτε στους ρυθμούς της τζαζ
Ήχος που ζεσταίνει την καρδιά σας και δίνει ρυθμό στην κίνησή σας. Αυτό το ρετρό ηχείο Bluetooth μεγάλου μεγέθους προσφέρει 10 ώρες χρόνο αναπαραγωγής, πανίσχυρα μπάσα και υποδοχή εισόδου AUX για σύνδεση σε οποιαδήποτε πηγή. Οι αυθεντικές λεπτομέρειες της δεκαετίας του 1950 προσθέτουν διαχρονική μαγεία στο σύνολο.
Bluetooth®
Ισχύς εξόδου 10 W
10 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
Η ρετρό εμφάνιση αυτού του ηχείου Bluetooth πηγάζει από τη δεκαετία του 1950. Διαθέτει vintage ξύλινο περίβλημα, χάλκινο κουμπί ελέγχου έντασης, γρίλια ηχείου και λεπτομέρειες από την εποχή της τζαζ και του ροκ εν ρολ.
Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ο χρόνος αναπαραγωγής φτάνει τις 10 ώρες. Η φόρτιση γίνεται πολύ εύκολα με το παρεχόμενο καλώδιο micro USB, ενώ διαρκεί περίπου 4 ώρες. Με ένα απλό πάτημα του κουμπιού Bluetooth, αυτό το ηχείο είναι έτοιμο για σύζευξη με τη συσκευή Bluetooth.
Από hip-hop έως EDM. Το γεγονός ότι αυτό το ηχείο διαθέτει τζαζ εμφάνιση, δεν σημαίνει ότι παίζει μόνο τζαζ. Ό,τι κι αν ακούτε, ο οδηγός πλήρους εύρους 3'' παρέχει καθαρό, λεπτομερή ήχο. Μια θύρα ανάκλασης μπάσων γεμίζει τους χαμηλούς τόνους, για πιο ολοκληρωμένη, δυναμική απόκριση μπάσων.
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