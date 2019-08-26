10 ώρες χρόνος αναπαραγωγής

Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ο χρόνος αναπαραγωγής φτάνει τις 10 ώρες. Η φόρτιση γίνεται πολύ εύκολα με το παρεχόμενο καλώδιο micro USB, ενώ διαρκεί περίπου 4 ώρες. Με ένα απλό πάτημα του κουμπιού Bluetooth, αυτό το ηχείο είναι έτοιμο για σύζευξη με τη συσκευή Bluetooth.