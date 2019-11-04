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  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
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  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματο ηχείο

TAVS300/00

Μοντέρνα απόδοση, ρετρό στυλ

Αναπαραγωγή όπως εσείς την θέλετε. Αυτό το ηχείο Bluetooth σάς παρέχει φορητό ήχο σε ρετρό συσκευασία. Απολαύστε 10 ώρες αναπαραγωγής, πεντακάθαρο ήχο και είσοδο AUX για σύνδεση σε οποιαδήποτε πηγή. Οι αυθεντικές λεπτομέρειες της δεκαετίας του 1950 από ξύλο και μπρούτζο προσθέτουν διαχρονική μαγεία στο σύνολο.

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Μοντέρνα απόδοση, ρετρό στυλ

  • Bluetooth®

  • Ισχύς εξόδου 4 W

  • 10 ώρες χρόνος αναπαραγωγής

Vintage ξύλινο περίβλημα. Λεπτομέρειες δεκαετίας 1950

Η ρετρό εμφάνιση αυτού του ηχείου Bluetooth πηγάζει από τη δεκαετία του 1950. Διαθέτει vintage ξύλινο περίβλημα, χάλκινο κουμπί ελέγχου έντασης, γρίλια ηχείου και λεπτομέρειες από την εποχή της τζαζ και του ροκ εν ρολ.

10 ώρες χρόνος αναπαραγωγής

Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ο χρόνος αναπαραγωγής φτάνει τις 10 ώρες. Η φόρτιση γίνεται πολύ εύκολα με το παρεχόμενο καλώδιο micro USB, ενώ διαρκεί περίπου 4 ώρες. Με ένα απλό πάτημα του κουμπιού Bluetooth, αυτό το ηχείο είναι έτοιμο για σύζευξη με τη συσκευή Bluetooth.

Καθαρός, λεπτομερής ήχος. Οδηγός πλήρους εύρους 1,75"

Από κλασική έως ηλεκτρονική μουσική. Το γεγονός ότι αυτό το ηχείο διαθέτει τζαζ εμφάνιση, δεν σημαίνει ότι παίζει μόνο τζαζ. Ό,τι κι αν ακούτε, ο οδηγός πλήρους εύρους 1,75" παρέχει καθαρό, λεπτομερή ήχο. Ένας παθητικός ακτινοβολητής ενισχύει τα μπάσα, παρέχοντας πολύ μεγαλύτερη ισχύ στις χαμηλές συχνότητες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.