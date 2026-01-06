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TAV2000FB/00
Κλασική σχεδίαση, μοντέρνος ήχος
Ψηφιακό ραδιόφωνο FM
Bluetooth® 5.4
Μπαταρία με δυνατότητα αντικατάστασης από τον χρήστη
Επιλέξτε την κλασική σχεδίαση και απολαύστε τον ζεστό του ήχο. Αυτό το φορητό ραδιόφωνο επαναφέρει τη στρογγυλεμένη σχεδίαση και το κουμπί έντασης ήχου αφής των ραδιοφώνων της δεκαετίας του 1950, ενώ προσφέρει ζεστό, εντυπωσιακά ισχυρό ήχο από τον οδηγό πλήρους εύρους 2,5". Είναι ο ιδανικός συνδυασμός κληρονομιάς και καινοτομίας.
Μουσική, ειδήσεις, θεατρικές παραστάσεις ή αθλητικά; Ό,τι κι αν σας αρέσει να ακούτε, αυτό το ραδιόφωνο FM προσφέρει πεντακάθαρη λήψη χάρη στην τηλεσκοπική κεραία του. Ο ψηφιακός συντονισμός διευκολύνει την εύρεση σταθμών, ενώ μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε 20 προεπιλεγμένους σταθμούς και να αντιστοιχίσετε τους δύο αγαπημένους σας στα κουμπιά γρήγορης πρόσβασης με τις ενδείξεις 1 και 2 στην πρόσοψη του ραδιοφώνου.
Αυτό το ραδιόφωνο κλασικής εμφάνισης δεν είναι ένα απλό μοντέλο. Η συνδεσιμότητα Bluetooth® 5.4 σας επιτρέπει να μεταδίδετε podcast, λίστες αναπαραγωγής και πολλά άλλα από την έξυπνη συσκευή σας στο ραδιόφωνο. Θα απολαύσετε σταθερή σύνδεση με ήχο υψηλής ποιότητας, ακόμα και αν η λίστα αναπαραγωγής σας μεταδίδεται από το τηλέφωνο που έχετε αφήσει στο άλλο δωμάτιο.
1.5
από 5
2
Κριτικές
Jopoilija
06/01/2026
Suomi
Επαληθευμένος αγοραστής
Melko lelu
Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.
Η αξιολογηση έγινε για Retro TAV2000FB Kannettava radio
Η αξιολογηση έγινε για Retro TAV2000FB Kannettava radio
Simon59
12/11/2025
France
Son du reveil beacoup trop fort et non reglable
En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.
Η αξιολογηση έγινε για Retro TAV2000FB Radio portable
Η αξιολογηση έγινε για Retro TAV2000FB Radio portable
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