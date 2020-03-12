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  • Φτιαγμένα για εσάς
  • Φτιαγμένα για εσάς
  • Φτιαγμένα για εσάς
  • Φτιαγμένα για εσάς
  • Φτιαγμένα για εσάς
  • Φτιαγμένα για εσάς
  • Φτιαγμένα για εσάς
  • Φτιαγμένα για εσάς
  • Φτιαγμένα για εσάς
  • Φτιαγμένα για εσάς
  • Φτιαγμένα για εσάς
  • Φτιαγμένα για εσάς
  • Φτιαγμένα για εσάς
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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά

TAUT102BK/00

3.8
| (11) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Φτιαγμένα για εσάς
Απολαύστε μουσική με πραγματική άνεση. Αυτά τα ενδώτια ακουστικά προσφέρουν πραγματική ασύρματη ελευθερία και σχεδιασμό ακουστικών μικρού μεγέθους για τέλεια εφαρμογή. Απολαύστε 12 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με τη μικρή θήκη φόρτισης, που χωράει στην τσέπη και την τσάντα σας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Φτιαγμένα για εσάς

  • Οδηγοί 6 χιλ./ακουστική μόνωση

  • Bluetooth®

  • Μαύρο

Απολαύστε έως 12 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με τη θήκη φόρτισης

Με μία μόνο φόρτιση, έχετε χρόνο αναπαραγωγής ή ομιλίας έως και 3 ώρες. Εάν, μάλιστα, η θήκη είναι πλήρως φορτισμένη, θα έχετε 9 ακόμα ώρες με πολλαπλές φορτίσεις. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να βάζετε τα ακουστικά στη θήκη κάθε φορά που χρειάζονται φόρτιση. Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί 2 ώρες.

Σχεδίαση ακουστικών μικρού μεγέθους.

Χάρη στη σταθερή και ελαφριά σχεδίαση αυτών των ακουστικών, μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική με απόλυτη άνεση.

Ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 6 χιλ. για εκπληκτικό ήχο και δυναμικά μπάσα

Οι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 6 χιλ. προσφέρουν εκπληκτικό ήχο και δυναμικά μπάσα. Ο σωλήνας ήχου έχει οβάλ σχήμα, μεγιστοποιώντας την παθητική απομόνωση θορύβου. Χρησιμοποιήστε τη μονοφωνική λειτουργία όταν θέλετε να αφήσετε το ένα αυτί ελεύθερο, για να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε καλύτερα τι γίνεται γύρω σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.8

από 5

11

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

12/03/2020

Italia

Italia

OTTIMO ACQUISTO

pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)

Πλεονεκτήματα

comode pratiche lunga durata

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAUT102BK Cuffie wireless

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAUT102BK Cuffie wireless

30/12/2019

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

Facili da associare, calzata perfetta. Si collegano al volo. Vanno benissimo

Πλεονεκτήματα

calzata e semplicità uso

Μειονεκτήματα

nulla

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAUT102BK Cuffie wireless

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAUT102BK Cuffie wireless

19/07/2020

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Uitstekende muziekweergave

Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.