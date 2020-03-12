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Μη διαθέσιμο πλέον
Οδηγοί 6 χιλ./ακουστική μόνωση
Bluetooth®
Μαύρο
Με μία μόνο φόρτιση, έχετε χρόνο αναπαραγωγής ή ομιλίας έως και 3 ώρες. Εάν, μάλιστα, η θήκη είναι πλήρως φορτισμένη, θα έχετε 9 ακόμα ώρες με πολλαπλές φορτίσεις. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να βάζετε τα ακουστικά στη θήκη κάθε φορά που χρειάζονται φόρτιση. Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί 2 ώρες.
Χάρη στη σταθερή και ελαφριά σχεδίαση αυτών των ακουστικών, μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική με απόλυτη άνεση.
Οι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 6 χιλ. προσφέρουν εκπληκτικό ήχο και δυναμικά μπάσα. Ο σωλήνας ήχου έχει οβάλ σχήμα, μεγιστοποιώντας την παθητική απομόνωση θορύβου. Χρησιμοποιήστε τη μονοφωνική λειτουργία όταν θέλετε να αφήσετε το ένα αυτί ελεύθερο, για να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε καλύτερα τι γίνεται γύρω σας.
3.8
από 5
11
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Jazzyclub
12/03/2020
Italia
OTTIMO ACQUISTO
pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)
Πλεονεκτήματα
comode pratiche lunga durata
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAUT102BK Cuffie wireless
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAUT102BK Cuffie wireless
Carbot
30/12/2019
Italia
OTTIMO PRODOTTO
Facili da associare, calzata perfetta. Si collegano al volo. Vanno benissimo
Πλεονεκτήματα
calzata e semplicità uso
Μειονεκτήματα
nulla
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAUT102BK Cuffie wireless
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAUT102BK Cuffie wireless
Jan F
19/07/2020
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Uitstekende muziekweergave
Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon