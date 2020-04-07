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Μη διαθέσιμο πλέον
TAUN102BK/00
Οδηγοί 6 χιλ./ακουστική μόνωση
Ενδώτια
7ωρη αναπαραγωγή
Η τεχνολογία γρήγορης φόρτισης παρέχει μια ριπή ισχύος όταν η μπαταρία εξαντλείται. Μόλις 15 λεπτά φόρτισης εξασφαλίζει 90 λεπτά αναπαραγωγής.
Τα ενδώτια ακουστικά διαθέτουν μαγνητικά ακουστικά που εξασφαλίζουν εύκολη και τακτοποιημένη αποθήκευση με έξυπνο τρόπο. Οι μαγνήτες είναι ενσωματωμένοι στο πίσω μέρος κάθε ακουστικού ώστε να κολλάνε μεταξύ τους – τέρμα στα μπερδέματα και την ακαταστασία. Απλώς ενώστε το πίσω μέρος των ακουστικών, τυλίξτε τα με το επίπεδο καλώδιο που δεν μπερδεύεται και βάλτε τα στην τσάντα σας, γνωρίζοντας ότι μπορείτε να τα βγάλετε εύκολα ανά πάσα στιγμή.
2.8
από 5
4
Κριτικές
ESFL
07/04/2020
España
Calidad de sonido y duración bateria.
Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.
Πλεονεκτήματα
Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".
Μειονεκτήματα
El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
H Oosterhuis
18/09/2020
Nederland
mooi geluid voor redelijke prijs
Draadloos goed geluid. Speelt 7 uur. Goede basweergave. Met equalizer software - vaak standaard maar lastig vindbaar - op smartphone of PC kan dit geluidsbeeld worden aangepast. Makkelijk te verbinden m.b.v. bluetooth. Grappig dat een stem in je oor aangeeft of de oordoppen uit of aan staan. Ook wordt geld of verbinding geslaagd is.
Πλεονεκτήματα
goed geluid; handzaam, snel oplaadbaar, goede instelmogelijkheden, lange speelduur van 7 uur
Μειονεκτήματα
te kleine knoppen, pasvorm minder confortabel
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon
DonnaMaka
13/11/2023
España
AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%
Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!
Πλεονεκτήματα
ligereza del producto
Μειονεκτήματα
lo antes mencionado
Η αξιολογηση έγινε για 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
Η αξιολογηση έγινε για 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono