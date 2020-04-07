ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Ασύρματη ελευθερία
  • Ασύρματη ελευθερία
  • Ασύρματη ελευθερία
  • Ασύρματη ελευθερία
  • Ασύρματη ελευθερία
  • Ασύρματη ελευθερία
  • Ασύρματη ελευθερία
  • Ασύρματη ελευθερία
  • Ασύρματη ελευθερία
  • Ασύρματη ελευθερία
  • Ασύρματη ελευθερία
  • Ασύρματη ελευθερία

Μη διαθέσιμο πλέον

3000 seriesΑσύρματα ακουστικά με μικρόφωνο

TAUN102BK/00

2.8
| (4) Κριτικές
Ασύρματη ελευθερία
Τα μικρού μεγέθους ενδώτια ακουστικά Bluetooth Upbeat προσφέρουν πανίσχυρο ήχο για έως και 7 ώρες ασύρματης μουσικής απόλαυσης. Φορητή λύση για πρακτική χρήση.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πανίσχυρος ήχος.

Ασύρματη ελευθερία

  • Οδηγοί 6 χιλ./ακουστική μόνωση

  • Ενδώτια

  • 7ωρη αναπαραγωγή

Άνεση και παθητική απομόνωση θορύβου

Τεχνολογία γρήγορης φόρτισης

Η τεχνολογία γρήγορης φόρτισης παρέχει μια ριπή ισχύος όταν η μπαταρία εξαντλείται. Μόλις 15 λεπτά φόρτισης εξασφαλίζει 90 λεπτά αναπαραγωγής.

Τα μαγνητικά ακουστικά εξασφαλίζουν εύκολη και τακτοποιημένη αποθήκευση

Τα ενδώτια ακουστικά διαθέτουν μαγνητικά ακουστικά που εξασφαλίζουν εύκολη και τακτοποιημένη αποθήκευση με έξυπνο τρόπο. Οι μαγνήτες είναι ενσωματωμένοι στο πίσω μέρος κάθε ακουστικού ώστε να κολλάνε μεταξύ τους – τέρμα στα μπερδέματα και την ακαταστασία. Απλώς ενώστε το πίσω μέρος των ακουστικών, τυλίξτε τα με το επίπεδο καλώδιο που δεν μπερδεύεται και βάλτε τα στην τσάντα σας, γνωρίζοντας ότι μπορείτε να τα βγάλετε εύκολα ανά πάσα στιγμή.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

2.8

από 5

4

Κριτικές

3
2

07/04/2020

España

España

Calidad de sonido y duración bateria.

Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.

Πλεονεκτήματα

Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".

Μειονεκτήματα

El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

18/09/2020

Nederland

Nederland

mooi geluid voor redelijke prijs

Draadloos goed geluid. Speelt 7 uur. Goede basweergave. Met equalizer software - vaak standaard maar lastig vindbaar - op smartphone of PC kan dit geluidsbeeld worden aangepast. Makkelijk te verbinden m.b.v. bluetooth. Grappig dat een stem in je oor aangeeft of de oordoppen uit of aan staan. Ook wordt geld of verbinding geslaagd is.

Πλεονεκτήματα

goed geluid; handzaam, snel oplaadbaar, goede instelmogelijkheden, lange speelduur van 7 uur

Μειονεκτήματα

te kleine knoppen, pasvorm minder confortabel

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon

13/11/2023

España

España

AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%

Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!

Πλεονεκτήματα

ligereza del producto

Μειονεκτήματα

lo antes mencionado

Η αξιολογηση έγινε για 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

Η αξιολογηση έγινε για 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.