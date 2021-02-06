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  • Ήχος μπάσων
  • Ήχος μπάσων
  • Ήχος μπάσων
  • Ήχος μπάσων
  • Ήχος μπάσων
  • Ήχος μπάσων

Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά

TAUE100BK/00

5
| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ήχος μπάσων
Με ενισχυμένη απόδοση μπάσων, αυτά τα ενδώτια ακουστικά μεταφέρουν ποιοτική μουσική στα αυτιά σας με άνεση.
Δείτε όλα τα οφέλη

για πλουσιότερο ήχο

Ήχος μπάσων

  • Πλούσιος ήχος

  • Άψογη εφαρμογή

Οι οδηγοί ηχείων νεοδυμίου παρέχουν απόλυτα ισορροπημένο ήχο

Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων που σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και απόλυτα ισορροπημένη ποιότητα ήχου.

Οδηγοί ηχείων 14,2 χιλ., για πλούσια μπάσα και πεντακάθαρο ήχο

Οδηγοί ηχείων 14,2 χιλ., για πλούσια μπάσα και πεντακάθαρο ήχο

Ποιοτικοί οδηγοί ηχείων 14,2 χιλ. με μαγνήτη νεοδυμίου για πλούσια μπάσα και πεντακάθαρο ήχο.

Αυτός ο εργονομικός σχεδιασμός εφαρμόζεται τέλεια στο κανάλι του αφτιού σας

0

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

06/02/2021

España

España

GENIALES

Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)

Πλεονεκτήματα

Muy buen sonido

Μειονεκτήματα

Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados

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Η αξιολογηση έγινε για TAUE100BK Auriculares

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAUE100BK Auriculares

20/11/2020

France

France

Des supers écouteurs

Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!

Πλεονεκτήματα

Qualité de son, confort, basses

Μειονεκτήματα

Aucun

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAUE100WT Casque

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAUE100WT Casque

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