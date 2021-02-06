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Μη διαθέσιμο πλέον
Πλούσιος ήχος
Άψογη εφαρμογή
Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων που σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και απόλυτα ισορροπημένη ποιότητα ήχου.
Ποιοτικοί οδηγοί ηχείων 14,2 χιλ. με μαγνήτη νεοδυμίου για πλούσια μπάσα και πεντακάθαρο ήχο.
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5.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
06/02/2021
España
GENIALES
Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)
Πλεονεκτήματα
Muy buen sonido
Μειονεκτήματα
Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAUE100BK Auriculares
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAUE100BK Auriculares
Ramzi69
20/11/2020
France
Des supers écouteurs
Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!
Πλεονεκτήματα
Qualité de son, confort, basses
Μειονεκτήματα
Aucun
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAUE100WT Casque
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAUE100WT Casque