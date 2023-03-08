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  • Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους
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  • Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους
  • Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους
  • Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους
  • Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους
  • Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους
  • Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους
  • Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους
  • Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους
  • Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους
  • Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους
  • Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους
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  • Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους
  • Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους
  • Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους
  • Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους
  • Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους
  • Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους
  • Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους
  • Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους
  • Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους
  • Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους

Μη διαθέσιμο πλέον

8000 seriesΠραγματικά ασύρματα ενδώτια ακουστικά

TAT8505BK/00

2.4
| (11) Κριτικές

6 Βραβεία

Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους
Βυθιστείτε στον πλούσιο, λεπτομερή ήχο ή συντονιστείτε στον κόσμο γύρω σας. Αυτά τα κομψά, ασύρματα ακουστικά διαθέτουν Ενεργή ακύρωση θορύβου και Λειτουργία επίγνωσης για να ελέγχετε τι ακούτε. Η εκλεπτυσμένη κυκλική σχεδίαση εντυπωσιάζει.
Δείτε όλα τα οφέλη

Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους

  • Οδηγοί 13 χιλ./κλειστού τύπου

  • Bluetooth®

  • Μαύρο

Υβριδική Ενεργή ακύρωση θορύβου. Εστιάστε στα σημεία που θέλετε

Υβριδική Ενεργή ακύρωση θορύβου. Εστιάστε στα σημεία που θέλετε

Όταν το τραγούδι αξίζει την πλήρη προσοχή σας, αυτά τα ασύρματα ακουστικά σάς επιτρέπουν να βυθιστείτε στη μουσική χωρίς περισπασμούς. Ένα εξωτερικό μικρόφωνο και ένα εσωτερικό μικρόφωνο συνδυάζονται για να φιλτράρουν τον εξωτερικό θόρυβο. Η Λειτουργία επίγνωσης σάς επιτρέπει να αποκτήσετε ξανά επαφή με τον κόσμο όταν το χρειάζεστε.

Λεπτομερής, κορυφαίος ήχος με πλούσια, πανίσχυρα μπάσα

Λεπτομερής, κορυφαίος ήχος με πλούσια, πανίσχυρα μπάσα

Οι απόλυτα συντονισμένοι οδηγοί 13 χιλ. παρέχουν πανίσχυρα μπάσα και απίστευτη ευκρίνεια σε κάθε κομμάτι. Αν βγάλετε ένα ακουστικό, η μουσική διακόπτεται προσωρινά. Τοποθετήστε ξανά το ακουστικό στο αυτί και η μουσική ξεκινά και πάλι.

Θήκη φόρτισης. Χρόνος αναπαραγωγής έως 24 ώρες

Θήκη φόρτισης. Χρόνος αναπαραγωγής έως 24 ώρες

Η θήκη φόρτισης μπορεί να φορτιστεί ασύρματα ή μέσω USB-C. Μια πλήρως φορτισμένη θήκη σάς προσφέρει επιπλέον 18 ώρες χρόνου αναπαραγωγής. Τα ακουστικά θα παίζουν για 6 ώρες με μία φόρτιση (5 ώρες με ANC). Φορτίστε τα για 15 λεπτά για 1 επιπλέον ώρα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image AWARD-1679621
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Κριτικές

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2.4

από 5

11

Κριτικές

08/03/2023

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Great, comfortable and just work

Had these for a few weeks now and have had no issues. Work perfectly well with my Samsung phone. Also been able to connect them to my Surface Laptop and the Amazon Fire Tablet without any issues. Definitely worthwhile and would happily recommend

Πλεονεκτήματα

Connects no issues with other devices, decent battery life

Μειονεκτήματα

None yet

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones

02/02/2022

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

PUIK GELUID

Opbergdoosje en earbuds zien er mooi uit. Earbuds hadden voor mijn gevoel een wat stroever oppervlak mogen hebben om uit je handen glijden te voorkomen. Jarenlang heb ik (hobby) op professioneel niveau audio-opnamen van voornamelijk klassieke muziek gemaakt die o.a. op cd zijn verschenen of door radio werden uitgezonden. Hoogtepunt: Bach's Hohe Messe met wereldpremière (2002). Kwaliteit geluid: zeer fraai, doch geen topklasse. Het is van belang dat de juiste maat rubber dopjes is geplaats. Zo niet, dan verlies je veel bas en klinkt het iel. Uit mijn opnametijd herinner ik me een Philips over-ear koptelefoon die - hoewel modeste prijs - topklasse geluid gaf. Philips weet echt wel hoe het moet. Omdat ik meestal hooguit een paar uur achter elkaar luister, heb ik geen klagen over de gebruiksduur van de ingebouwde oplaadbare batterij.

Πλεονεκτήματα

Goed geluid, voldoende gebruikstijd batterij

Μειονεκτήματα

buitenzijde iets te glad

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

22/11/2021

Nederland

Nederland

Wat een heerlijk geluid!

Lang gezocht naar draadloze oortje. Uiteindelijk in de jungle van het overweldigende aanbod van allerlei merken, de keuze gemaakt voor deze Philips in-ear hedphones. Geen spijt van mijn keuze. Wat een mooi geluid komt er mijn oren binnen. En dan heb ik nog niet eens alle sound-modi in de app geprobeerd ( bass, klassiek etc). De app werkt prettig en is overzichtelijk vind ik. Het overschakelen van ANC naar de modus met meer omgevingsgeluid werkt makkelijk. Gaat volgens mij wel alleen via de app. Maar omdat ik ze pas heb, heb ik nog niet alle mogelijkheden en features uitgeprobeerd. Zo'n techneut ben ik ook weer niet. Na gebruik zijn de oortjes heel makkelijk terug te plaatsen in de oplaadcase. Een compacte case, licht en die prettig sluit. Accuduur van de oortjes is enorm goed. In combinatie met de case, kun je wel even vooruit voordat je echt weer aan de stekker moet. Kortom, ik en erg tevreden met dit product. Ik vind het geluid een streling voor mijn oren. Vooral de bass-tonen maken me erg blij. Als ik tenslotte nog een minpuntje moet noemwn, is dat de touch-control op de oortjes zelf even zoeken en wennen is. Maar in zijn geheel niet onmogelijk en onvriendelijk. Gewoon even oefenen.

Πλεονεκτήματα

Geluid, accuduur, comfort, uiterlijk, compactheid

Μειονεκτήματα

Touchcontrol is even zoeken

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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