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  • Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή
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  • Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή
  • Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή
  • Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή
  • Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή
  • Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή
  • Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή
  • Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή
  • Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή
  • Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή
  • Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή
  • Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή
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  • Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή
  • Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή
  • Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή
  • Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή
  • Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή
  • Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή
  • Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή
  • Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή
  • Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή
  • Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή

Ασύρματα ακουστικά True

TAT6908BK/00

Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή
Απολαύστε τη μουσική σας. Ακούστε podcast. Φάτε μεσημεριανό. Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά earbud με ακύρωση θορύβου εξασφαλίζουν υπέροχο ήχο και διαθέτουν προσαρμοζόμενες λειτουργίες, για να ακούτε καλύτερα τις συζητήσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Επίσης, είναι εξαιρετικά άνετα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή

  • Λεπτομερής, φυσικός ήχος

  • Ακύρωση θορύβου Pro

  • Λειτουργία ακρόασης συνομιλίας

  • Πιο καθαρές κλήσεις εν κινήσει

Συγκεντρωθείτε με την ακύρωση θορύβου Pro

Συγκεντρωθείτε με την ακύρωση θορύβου Pro

Απολαύστε μια πιο καθηλωτική εμπειρία με την ακύρωση θορύβου, που αποκλείει τους εξωτερικούς ήχους για ακρόαση χωρίς περισπασμούς. Για να ακούσετε τι συμβαίνει γύρω σας, πατήστε ένα ακουστικό earbud για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επίγνωσης. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα επίπεδα ακύρωσης θορύβου ή να ενεργοποιήσετε τη μείωση θορύβου ανέμου μέσω της εφαρμογής Philips Headphones.

Λειτουργία ακρόασης συνομιλίας για συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο

Λειτουργία ακρόασης συνομιλίας για συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο

Για συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο, αυτά τα ακουστικά earbud μπορούν να σας βοηθήσουν να ακούτε καλύτερα το άλλο άτομο! Απλώς πατήστε το αριστερό ακουστικό earbud για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ακρόασης συνομιλίας ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Philips Headphones. Τα μικρόφωνα beamforming συλλαμβάνουν τη φωνή του ατόμου που βρίσκεται μπροστά σας, ενώ η ακύρωση θορύβου φιλτράρει τους ήχους του περιβάλλοντος.

Προσωπική λειτουργία "Η ακρόασή μου": κάντε το τεστ μέσα από την εφαρμογή!

Προσωπική λειτουργία "Η ακρόασή μου": κάντε το τεστ μέσα από την εφαρμογή!

Με ένα απλό τεστ ακρόασης στην εφαρμογή Philips Headphones μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσωπική λειτουργία ακρόασης, η οποία είναι προσαρμοσμένη στον τρόπο που ακούτε διαφορετικές συχνότητες σε κάθε αυτί. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να ρυθμίσετε το προσαρμοσμένο προφίλ σας ή να προσαρμόσετε μεμονωμένα το αριστερό και το δεξί ακουστικό earbud ανά πάσα στιγμή.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.