Λειτουργία ακρόασης συνομιλίας για συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο

Για συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο, αυτά τα ακουστικά earbud μπορούν να σας βοηθήσουν να ακούτε καλύτερα το άλλο άτομο! Απλώς πατήστε το αριστερό ακουστικό earbud για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ακρόασης συνομιλίας ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Philips Headphones. Τα μικρόφωνα beamforming συλλαμβάνουν τη φωνή του ατόμου που βρίσκεται μπροστά σας, ενώ η ακύρωση θορύβου φιλτράρει τους ήχους του περιβάλλοντος.