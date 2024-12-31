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TAT6908BK/00
Λεπτομερής, φυσικός ήχος
Ακύρωση θορύβου Pro
Λειτουργία ακρόασης συνομιλίας
Πιο καθαρές κλήσεις εν κινήσει
Απολαύστε μια πιο καθηλωτική εμπειρία με την ακύρωση θορύβου, που αποκλείει τους εξωτερικούς ήχους για ακρόαση χωρίς περισπασμούς. Για να ακούσετε τι συμβαίνει γύρω σας, πατήστε ένα ακουστικό earbud για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επίγνωσης. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα επίπεδα ακύρωσης θορύβου ή να ενεργοποιήσετε τη μείωση θορύβου ανέμου μέσω της εφαρμογής Philips Headphones.
Για συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο, αυτά τα ακουστικά earbud μπορούν να σας βοηθήσουν να ακούτε καλύτερα το άλλο άτομο! Απλώς πατήστε το αριστερό ακουστικό earbud για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ακρόασης συνομιλίας ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Philips Headphones. Τα μικρόφωνα beamforming συλλαμβάνουν τη φωνή του ατόμου που βρίσκεται μπροστά σας, ενώ η ακύρωση θορύβου φιλτράρει τους ήχους του περιβάλλοντος.
Με ένα απλό τεστ ακρόασης στην εφαρμογή Philips Headphones μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσωπική λειτουργία ακρόασης, η οποία είναι προσαρμοσμένη στον τρόπο που ακούτε διαφορετικές συχνότητες σε κάθε αυτί. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να ρυθμίσετε το προσαρμοσμένο προφίλ σας ή να προσαρμόσετε μεμονωμένα το αριστερό και το δεξί ακουστικό earbud ανά πάσα στιγμή.
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