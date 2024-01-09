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Μη διαθέσιμο πλέον
Ακύρωση θορύβου Pro
Δύο μικρόφωνα για κλήσεις με καθαρό ήχο
Θήκη ασύρματης φόρτισης
Προστασία από νερό IPX5
Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά δεν έχουν απλώς υπέροχη εμφάνιση, αλλά σας επιτρέπουν να συγκεντρώνεστε. Η προηγμένη ακύρωση θορύβου φιλτράρει τους ανεπιθύμητους ήχους και η Λειτουργία επίγνωσης σάς επιτρέπει να ακούτε τον κόσμο γύρω σας. Ενεργοποιήστε τη Λειτουργία ενίσχυσης φωνής στην εφαρμογή Philips Headphones για να συνομιλήσετε με κάποιον που βρίσκεται κοντά σας χωρίς να αφαιρέσετε κάποιο ακουστικό.
Στον δρόμο. Στο τρένο. Στο πάρκο ή στο γυμναστήριο. Όπου κι αν ακούτε, οι άψογα συντονισμένοι οδηγοί 10 χιλ. σάς προσφέρουν εξαιρετικό ήχο για κάθε κομμάτι, λίστα αναπαραγωγής και πολλά άλλα. Αν βγάλετε ένα ακουστικό, η μουσική διακόπτεται προσωρινά. Τοποθετήστε ξανά το ακουστικό στο αυτί και η μουσική θα ξεκινήσει ξανά.
Με δύο μικρόφωνα επικεντρωμένα στον ήχο της φωνής σας, θα ακούτε πεντακάθαρα, ενώ μπορείτε να διπλασιάσετε τον χρόνο ομιλίας σας χρησιμοποιώντας το ένα ακουστικό, ενώ το άλλο φορτίζεται. Τα μικρόφωνα λειτουργούν αυτόματα με το ακουστικό που επιλέξατε να χρησιμοποιήσετε και το οποίο μπορείτε να εναλλάσσετε, όταν η μπαταρία του τρέχοντος ακουστικού εξαντλείται.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Noël 75
09/01/2024
France
Top j’adore avec un son excellent
J’ai acheté à la Fnac ses écouteurs, et après avoir acheté mis dans le dans les oreilles, et ce fut un grand bonheur 1 la qualité d’écoute à l’extérieur. Le seul bémol le boîtier est assez gros mais la qualité et l’autonomie. Rien à voir avec des iPod iPhone, qui ne tiennent pas longtemps en durée .
Πλεονεκτήματα
Son et batterie
Μειονεκτήματα
Boîtier gros
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT5506BK Casque True Wireless
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT5506BK Casque True Wireless