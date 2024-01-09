ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας
  • Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας
  • Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας
  • Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας
  • Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας
  • Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας
  • Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας
  • Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας
  • Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας
  • Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας
  • Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας
  • Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας
  • Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας
  • Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας
  • Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας
  • Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας
  • Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας
  • Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας
  • Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας
  • Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας

Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά True

TAT5506BK/00

5
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας
Μουσική ή κλήσεις; Αυτά τα κομψά, πραγματικά ασύρματα ακουστικά κάνουν και για τα δυο. Η τεχνολογία Noise Canceling Pro ελαχιστοποιεί τον θόρυβο του περιβάλλοντος, για να ακούτε όταν βρίσκεστε έξω ή στα ΜΜΜ. Διαθέτουν επίσης ασφαλή, άνετη εφαρμογή και μεταλλική εμφάνιση που χαρίζει στυλ.
Δείτε όλα τα οφέλη

Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας

  • Ακύρωση θορύβου Pro

  • Δύο μικρόφωνα για κλήσεις με καθαρό ήχο

  • Θήκη ασύρματης φόρτισης

  • Προστασία από νερό IPX5

Κομψή σχεδίαση με ακύρωση θορύβου Pro

Κομψή σχεδίαση με ακύρωση θορύβου Pro

Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά δεν έχουν απλώς υπέροχη εμφάνιση, αλλά σας επιτρέπουν να συγκεντρώνεστε. Η προηγμένη ακύρωση θορύβου φιλτράρει τους ανεπιθύμητους ήχους και η Λειτουργία επίγνωσης σάς επιτρέπει να ακούτε τον κόσμο γύρω σας. Ενεργοποιήστε τη Λειτουργία ενίσχυσης φωνής στην εφαρμογή Philips Headphones για να συνομιλήσετε με κάποιον που βρίσκεται κοντά σας χωρίς να αφαιρέσετε κάποιο ακουστικό.

Εκπληκτικός ήχος από οδηγούς νεοδυμίου 10 χιλ.

Εκπληκτικός ήχος από οδηγούς νεοδυμίου 10 χιλ.

Στον δρόμο. Στο τρένο. Στο πάρκο ή στο γυμναστήριο. Όπου κι αν ακούτε, οι άψογα συντονισμένοι οδηγοί 10 χιλ. σάς προσφέρουν εξαιρετικό ήχο για κάθε κομμάτι, λίστα αναπαραγωγής και πολλά άλλα. Αν βγάλετε ένα ακουστικό, η μουσική διακόπτεται προσωρινά. Τοποθετήστε ξανά το ακουστικό στο αυτί και η μουσική θα ξεκινήσει ξανά.

Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο, με το ένα ή και τα δύο ακουστικά

Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο, με το ένα ή και τα δύο ακουστικά

Με δύο μικρόφωνα επικεντρωμένα στον ήχο της φωνής σας, θα ακούτε πεντακάθαρα, ενώ μπορείτε να διπλασιάσετε τον χρόνο ομιλίας σας χρησιμοποιώντας το ένα ακουστικό, ενώ το άλλο φορτίζεται. Τα μικρόφωνα λειτουργούν αυτόματα με το ακουστικό που επιλέξατε να χρησιμοποιήσετε και το οποίο μπορείτε να εναλλάσσετε, όταν η μπαταρία του τρέχοντος ακουστικού εξαντλείται.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

09/01/2024

France

France

Top j’adore avec un son excellent

J’ai acheté à la Fnac ses écouteurs, et après avoir acheté mis dans le dans les oreilles, et ce fut un grand bonheur 1 la qualité d’écoute à l’extérieur. Le seul bémol le boîtier est assez gros mais la qualité et l’autonomie. Rien à voir avec des iPod iPhone, qui ne tiennent pas longtemps en durée .

Πλεονεκτήματα

Son et batterie

Μειονεκτήματα

Boîtier gros

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT5506BK Casque True Wireless

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT5506BK Casque True Wireless

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.