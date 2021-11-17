ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.
  • Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.
  • Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.
  • Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.
  • Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.
  • Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.
  • Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.
  • Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.
  • Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.
  • Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.
  • Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.
  • Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.
  • Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.
  • Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.
  • Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.
  • Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.
  • Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.
  • Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.
  • Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.
  • Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.

Μη διαθέσιμο πλέον

5000 seriesΠραγματικά ασύρματα ενδώτια ακουστικά

TAT5505BK/00

1.4
| (10) Κριτικές
Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.
Είτε ακούτε μουσική είτε μιλάτε στο τηλέφωνο, αυτά τα κομψά ασύρματα ακουστικά προσφέρουν κορυφαία απόδοση. Η ενεργή ακύρωση θορύβου απομονώνει τους θορύβους του περιβάλλοντος, ενώ μπορείτε να προσαρμόσετε τον ήχο με την εφαρμογή Philips Headphones. Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά τη μουσική βγάζοντας το ένα ακουστικό.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ο δικός σας ήχος. Το δικό σας στυλ.

  • Οδηγοί 8 χιλ./κλειστού τύπου

  • Ενεργή ακύρωση θορύβου

  • Μαύρο

  • Bluetooth®

Κομψή σχεδίαση και υβριδική ενεργή ακύρωση θορύβου

Κομψή σχεδίαση και υβριδική ενεργή ακύρωση θορύβου

Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά δεν έχουν απλώς εκπληκτική εμφάνιση, αλλά σας επιτρέπουν να ακούτε καλύτερα τις μελωδίες σας όταν βρίσκεστε εν κινήσει. Η υβριδική ενεργή ακύρωση θορύβου μειώνει τον εξωτερικό θόρυβο, ώστε να απολαμβάνετε ακόμα περισσότερο τη μουσική σας. Η λειτουργία Επίγνωσης σάς επιτρέπει να αποκτήσετε ξανά επαφή με τον κόσμο.

Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμοσμένος έλεγχος ήχου

Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμοσμένος έλεγχος ήχου

Ενισχύστε τα μπάσα. Μειώστε πρίμα. Η εφαρμογή Philips Headphones σάς δίνει τον έλεγχο της μουσικής που ακούτε. Προσαρμόστε τα επίπεδα μόνοι σας ή επιλέξτε από προεπιλεγμένα στιλ ήχου. Μπορείτε επίσης να εναλλάσσεστε μεταξύ των προεγκατεστημένων λειτουργιών ANC με ένα μόνο πάτημα.

Διπλά μικρόφωνα για κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο. Μονοφωνική λειτουργία

Δύο μικρόφωνα σε κάθε ακουστικό εστιάζουν στον ήχο της φωνής σας, μειώνοντας τον θόρυβο από τον περιβάλλοντα χώρο. Αν βρίσκεστε σε πιο ήσυχο μέρος και δεν χρειάζεται να απομονώσετε τον εξωτερικό θόρυβο ενώ μιλάτε, η μονοφωνική λειτουργία σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο ένα ακουστικό για να μιλάτε.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

1.4

από 5

10

Κριτικές

4
3
2

17/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent for sensory issues

These are excellent for sensory issues as I am autistic and have ADHD. Having the options to switch between the different modes is handy too. My only complaint is with the instructions as it doesn't make it clear you need to take the earbuds out and turn them on to connect them to Bluetooth. It only shows to open the case. I only worked it out by looking at a YouTube review for a similar pair and it showed pushing the button on them to turn them on. I spent hours trying to get it to work and got really frustrated.

Πλεονεκτήματα

Compact and they actually stay in my ears

Μειονεκτήματα

The buttons are a bit sensitive and switch with my hair touching them.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones

31/12/2023

Deutschland

Deutschland

Ohrhörer sind super, App nicht nutzbar

Ich habe die Ohrhörer zu Weihnachten bekommen. Die Kopplung mit meinen Geräten funktionierte problemlos. Dann wollte ich die App installieren, sofort kam die Meldung: App ist nicht mit Handy kompatibel. Das Handy ist ein Samsung A13, eins der meist verkauften Handys auf der Welt. Es wurde gerade aktualisiert. Leider sind die Kopfhörer so nur begrenzt nutzbar, bzw.weis ich nicht welche Möglichkeiten die Kopfhörer noch bieten.

Πλεονεκτήματα

Hardware super

Μειονεκτήματα

Software nicht nutzbar

Η αξιολογηση έγινε για 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

Η αξιολογηση έγινε για 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

18/12/2023

France

France

Επαληθευμένος αγοραστής

Aucun avis possible car impossible de les associer

Impossible d'associer les écouteurs malgré de tentatives nombreuses avec différents téléphones !!!

Πλεονεκτήματα

?

Μειονεκτήματα

impossible d'associer les écouteurs

Η αξιολογηση έγινε για 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil

Η αξιολογηση έγινε για 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.