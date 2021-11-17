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Μη διαθέσιμο πλέον
TAT5505BK/00
Οδηγοί 8 χιλ./κλειστού τύπου
Ενεργή ακύρωση θορύβου
Μαύρο
Bluetooth®
Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά δεν έχουν απλώς εκπληκτική εμφάνιση, αλλά σας επιτρέπουν να ακούτε καλύτερα τις μελωδίες σας όταν βρίσκεστε εν κινήσει. Η υβριδική ενεργή ακύρωση θορύβου μειώνει τον εξωτερικό θόρυβο, ώστε να απολαμβάνετε ακόμα περισσότερο τη μουσική σας. Η λειτουργία Επίγνωσης σάς επιτρέπει να αποκτήσετε ξανά επαφή με τον κόσμο.
Ενισχύστε τα μπάσα. Μειώστε πρίμα. Η εφαρμογή Philips Headphones σάς δίνει τον έλεγχο της μουσικής που ακούτε. Προσαρμόστε τα επίπεδα μόνοι σας ή επιλέξτε από προεπιλεγμένα στιλ ήχου. Μπορείτε επίσης να εναλλάσσεστε μεταξύ των προεγκατεστημένων λειτουργιών ANC με ένα μόνο πάτημα.
Δύο μικρόφωνα σε κάθε ακουστικό εστιάζουν στον ήχο της φωνής σας, μειώνοντας τον θόρυβο από τον περιβάλλοντα χώρο. Αν βρίσκεστε σε πιο ήσυχο μέρος και δεν χρειάζεται να απομονώσετε τον εξωτερικό θόρυβο ενώ μιλάτε, η μονοφωνική λειτουργία σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο ένα ακουστικό για να μιλάτε.
1.4
από 5
10
Κριτικές
Scary Clare
17/11/2021
United Kingdom
Excellent for sensory issues
These are excellent for sensory issues as I am autistic and have ADHD. Having the options to switch between the different modes is handy too. My only complaint is with the instructions as it doesn't make it clear you need to take the earbuds out and turn them on to connect them to Bluetooth. It only shows to open the case. I only worked it out by looking at a YouTube review for a similar pair and it showed pushing the button on them to turn them on. I spent hours trying to get it to work and got really frustrated.
Πλεονεκτήματα
Compact and they actually stay in my ears
Μειονεκτήματα
The buttons are a bit sensitive and switch with my hair touching them.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones
sasjan
31/12/2023
Deutschland
Ohrhörer sind super, App nicht nutzbar
Ich habe die Ohrhörer zu Weihnachten bekommen. Die Kopplung mit meinen Geräten funktionierte problemlos. Dann wollte ich die App installieren, sofort kam die Meldung: App ist nicht mit Handy kompatibel. Das Handy ist ein Samsung A13, eins der meist verkauften Handys auf der Welt. Es wurde gerade aktualisiert. Leider sind die Kopfhörer so nur begrenzt nutzbar, bzw.weis ich nicht welche Möglichkeiten die Kopfhörer noch bieten.
Πλεονεκτήματα
Hardware super
Μειονεκτήματα
Software nicht nutzbar
Η αξιολογηση έγινε για 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Η αξιολογηση έγινε για 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Destroy51
18/12/2023
France
Επαληθευμένος αγοραστής
Aucun avis possible car impossible de les associer
Impossible d'associer les écouteurs malgré de tentatives nombreuses avec différents téléphones !!!
Πλεονεκτήματα
?
Μειονεκτήματα
impossible d'associer les écouteurs
Η αξιολογηση έγινε για 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Η αξιολογηση έγινε για 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil