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Πραγματικά ασύρματα ακουστικά

TAT2149WT/00

Διαθέσιμο σε

Μαύρο
Μαύρο
Λευκό
Λευκό

Μικροσκοπικά αλλά πανίσχυρα

Με την εξαιρετικά άνετη σχεδίασή τους, αυτά τα μικροσκοπικά ακουστικά true wireless προσφέρουν άνεση και υπέροχη εμφάνιση όλη μέρα! Παρά το μικρό τους μέγεθος, προσφέρουν εξαιρετικό ήχο και ενισχυμένα μπάσα σε χαμηλή ένταση. Βγαίνετε έξω; Η θήκη χωράει ακόμη και σε μπρελόκ.

Δείτε όλα τα οφέλη

Μικροσκοπικά αλλά πανίσχυρα

  • Μικροσκοπικά ακουστικά true wireless

  • Θήκη φόρτισης για μπρελόκ

  • Φυσικός ήχος. Dynamic Bass

  • Καθαρές κλήσεις

Εξαιρετικά μικροσκοπικά ακουστικά. Εξαιρετικά άνετη εφαρμογή

Εξαιρετικά μικροσκοπικά ακουστικά. Εξαιρετικά άνετη εφαρμογή

Τα μικρότερα ακουστικά true wireless που έχουμε κατασκευάσει ποτέ διαθέτουν διακριτική σχεδίαση που εφαρμόζει άψογα και προσφέρει εξαιρετική αίσθηση, ακόμη κι αν τα φοράτε όλη μέρα. Τα ακουστικά εφαρμόζουν στο εξωτερικό μέρος του αυτιού, επομένως δεν υπάρχει άκρο που να εισχωρεί στον ακουστικό πόρο: αν χρειάζεστε λίγο πιο σταθερή εφαρμογή, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρία μεγέθη καλυμμάτων σιλικόνης (περιλαμβάνονται).

Εξαιρετικός ήχος ακόμη και σε χαμηλή ένταση με Dynamic Bass

Εξαιρετικός ήχος ακόμη και σε χαμηλή ένταση με Dynamic Bass

Αυτά τα ακουστικά true wireless μπορεί να είναι μικρά, αλλά δεν θα χρειαστεί να αυξήσετε την ένταση για να απολαύσετε τον καλύτερο δυνατό ήχο από τους οδηγούς 10 mm. Ενεργοποιήστε το Dynamic Bass μέσω του αριστερού ακουστικού ή της εφαρμογής Philips Headphones και απολαύστε όλη τη δύναμη των αγαπημένων σας γραμμών μπάσου, ακόμη και όταν ακούτε σε χαμηλή ένταση.

Καθαρές κλήσεις. Θα ακούν όσα λέτε

Καθαρές κλήσεις. Θα ακούν όσα λέτε

Η φωνή σας ακούγεται καθαρά όταν πραγματοποιείτε μια κλήση. Ένα ειδικό μικρόφωνο καταγράφει τον ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος μείωσης θορύβου περιορίζει μέρος του θορύβου από το περιβάλλον γύρω σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.