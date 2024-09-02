Εξαιρετικός ήχος ακόμη και σε χαμηλή ένταση με Dynamic Bass

Αυτά τα ακουστικά true wireless μπορεί να είναι μικρά, αλλά δεν θα χρειαστεί να αυξήσετε την ένταση για να απολαύσετε τον καλύτερο δυνατό ήχο από τους οδηγούς 10 mm. Ενεργοποιήστε το Dynamic Bass μέσω του αριστερού ακουστικού ή της εφαρμογής Philips Headphones και απολαύστε όλη τη δύναμη των αγαπημένων σας γραμμών μπάσου, ακόμη και όταν ακούτε σε χαμηλή ένταση.