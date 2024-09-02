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TAT2149BK/00
Μικροσκοπικά αλλά πανίσχυρα
Με τον εξαιρετικά άνετο σχεδιασμό τους, αυτά τα μικροσκοπικά πλήρως ασύρματα ακουστικά προσφέρουν υπέροχη αίσθηση και εμφάνιση όλη μέρα! Παρά το μικρό τους μέγεθος, προσφέρουν εξαιρετικό ήχο και ενισχυμένα μπάσα σε χαμηλή ένταση. Βγαίνετε έξω; Η θήκη προσαρμόζεται ακόμη και σε μπρελόκ.
Μικροσκοπικά πλήρως ασύρματα ακουστικά
Θήκη φόρτισης για μπρελόκ
Φυσικός ήχος. Dynamic Bass
Καθαρές κλήσεις
Τα μικρότερα ακουστικά true wireless που έχουμε κατασκευάσει ποτέ διαθέτουν διακριτική σχεδίαση που εφαρμόζει άψογα και προσφέρει εξαιρετική αίσθηση, ακόμη κι αν τα φοράτε όλη μέρα. Τα ακουστικά εφαρμόζουν στο εξωτερικό μέρος του αυτιού, επομένως δεν υπάρχει άκρο που να εισχωρεί στον ακουστικό πόρο: αν χρειάζεστε λίγο πιο σταθερή εφαρμογή, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρία μεγέθη καλυμμάτων σιλικόνης (περιλαμβάνονται).
Αυτά τα ακουστικά true wireless μπορεί να είναι μικρά, αλλά δεν θα χρειαστεί να αυξήσετε την ένταση για να απολαύσετε τον καλύτερο δυνατό ήχο από τους οδηγούς 10 mm. Ενεργοποιήστε το Dynamic Bass μέσω του αριστερού ακουστικού ή της εφαρμογής Philips Headphones και απολαύστε όλη τη δύναμη των αγαπημένων σας γραμμών μπάσου, ακόμη και όταν ακούτε σε χαμηλή ένταση.
Η φωνή σας ακούγεται καθαρά όταν πραγματοποιείτε μια κλήση. Ένα ειδικό μικρόφωνο καταγράφει τον ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος μείωσης θορύβου περιορίζει μέρος του θορύβου από το περιβάλλον γύρω σας.
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