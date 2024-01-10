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TAT1215BK/10
Οδηγοί 6 χιλ./ακουστική μόνωση
Bluetooth®
Πείτε αντίο στις αντηχήσεις που σας ενοχλούν όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Απολαύστε καθαρές συνομιλίες χωρίς ενοχλήσεις, χάρη στην τεχνολογία ακύρωσης ακουστικής ηχούς.
Η θήκη φόρτισης είναι εξαιρετικά πρακτική χάρη στο μικρό της μέγεθος, ενώ αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά είναι ανθεκτικά στο πιτσίλισμα από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Επειδή αντέχουν σε συνθήκες υγρασίας, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν βρίσκεστε έξω και σας πιάσει βροχή ή για τις σταγόνες του ιδρώτα σας, όταν αθλείστε.
2.9
από 5
10
Κριτικές
JonasD190
10/01/2024
Nederland
Geluid, Baterijduur. Prijs/kwaliteit!!
Ik raad dit product heel erg aan je hebt soms een beetje problemen met deze oortjes te laten laden maar voor de rest is alles perfect. Je krijgt geen oorpijn als je deze oortjes langere tijd gebruikt. Ze gaan gemakkelijk 1 week mee als je in je vrije tijd luistert echt een aanrader!!
Πλεονεκτήματα
Geen oorpijn en baterij is heel goed
Μειονεκτήματα
De oortjes klikken soms niet goed in de doos waardoor ze minder goed opladen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Beestenboel1987
10/02/2023
Nederland
Super geluid
Super tevreden, gisteren voor het eerst gebruikt. Dik tevreden met het geluid. En geen draden meer. Is zeker een goede koop geweest.
Πλεονεκτήματα
Goed geluid en geen snoertjes meer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Michael_da_Kok
07/09/2022
Nederland
Prima kwaliteit/prijs (geluid best goed!)
Oortjes inmiddels 2 jaar. Prima kwaliteit/prijs (geluid best goed!) Geluid is helder en de in-ear design sluit omgevingsgeluiden perfect af. De ingebouwde microfoon zorgt ervoor dat ik ook kan bellen/praten. Houd wel rekening mee dat de microfoon veel omgevingsgeluiden oppakt. Beter geluid nodig? Pak dan een koptelefoon met een buigbare microfoon.
Πλεονεκτήματα
Kwaliteit/prijsverhouding zeer gunstig (verkochten ooit bij ACTION)
Μειονεκτήματα
Af en toe ontstaat er vertraging in geluidsdoorgave tussen links en rechts. Eenvoudig restetten door oordoppen in doosje te doen en 4 seconden beide buttens ignedruk te houden.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon