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Πραγματικά ασύρματα ενδώτια ακουστικά

TAT1215BK/10

2.9
| (10) Κριτικές
Πάντα έτοιμα
Υπάρχει τίποτα πιο χρήσιμο από ένα ζευγάρι πραγματικά ασύρματων ακουστικών με θήκη φόρτισης που χωράει ακόμα και στην πιο στενή τσέπη; Αυτά τα ενδώτια ακουστικά με προστασία από το πιτσίλισμα και τον ιδρώτα προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα ήχου και χρόνο αναπαραγωγής έως και 18 ώρες.
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Πάντα έτοιμα

  • Οδηγοί 6 χιλ./ακουστική μόνωση

  • Bluetooth®

Οδηγοί νεοδυμίου 6 χιλ. Πεντακάθαρος ήχος και δυναμικά μπάσα

Ενσωματωμένο μικρόφωνο με ακύρωση ηχούς για καθαρό ήχο

Πείτε αντίο στις αντηχήσεις που σας ενοχλούν όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Απολαύστε καθαρές συνομιλίες χωρίς ενοχλήσεις, χάρη στην τεχνολογία ακύρωσης ακουστικής ηχούς.

Αδιαβροχότητα IPX4

Η θήκη φόρτισης είναι εξαιρετικά πρακτική χάρη στο μικρό της μέγεθος, ενώ αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά είναι ανθεκτικά στο πιτσίλισμα από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Επειδή αντέχουν σε συνθήκες υγρασίας, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν βρίσκεστε έξω και σας πιάσει βροχή ή για τις σταγόνες του ιδρώτα σας, όταν αθλείστε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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2.9

από 5

10

Κριτικές

3

10/01/2024

Nederland

Nederland

Geluid, Baterijduur. Prijs/kwaliteit!!

Ik raad dit product heel erg aan je hebt soms een beetje problemen met deze oortjes te laten laden maar voor de rest is alles perfect. Je krijgt geen oorpijn als je deze oortjes langere tijd gebruikt. Ze gaan gemakkelijk 1 week mee als je in je vrije tijd luistert echt een aanrader!!

Πλεονεκτήματα

Geen oorpijn en baterij is heel goed

Μειονεκτήματα

De oortjes klikken soms niet goed in de doos waardoor ze minder goed opladen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

10/02/2023

Nederland

Nederland

Super geluid

Super tevreden, gisteren voor het eerst gebruikt. Dik tevreden met het geluid. En geen draden meer. Is zeker een goede koop geweest.

Πλεονεκτήματα

Goed geluid en geen snoertjes meer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

07/09/2022

Nederland

Nederland

Prima kwaliteit/prijs (geluid best goed!)

Oortjes inmiddels 2 jaar. Prima kwaliteit/prijs (geluid best goed!) Geluid is helder en de in-ear design sluit omgevingsgeluiden perfect af. De ingebouwde microfoon zorgt ervoor dat ik ook kan bellen/praten. Houd wel rekening mee dat de microfoon veel omgevingsgeluiden oppakt. Beter geluid nodig? Pak dan een koptelefoon met een buigbare microfoon.

Πλεονεκτήματα

Kwaliteit/prijsverhouding zeer gunstig (verkochten ooit bij ACTION)

Μειονεκτήματα

Af en toe ontstaat er vertraging in geluidsdoorgave tussen links en rechts. Eenvoudig restetten door oordoppen in doosje te doen en 4 seconden beide buttens ignedruk te houden.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.