2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
TAST702BK/00
Οδηγοί 6 χιλ./ακουστική μόνωση
Ενδώτια
Χρόνος αναπαραγωγής 6+18 ώρες
Ασφαλής εφαρμογή
Τα τρία διαφορετικά μεγέθη εναλλάξιμων καλυμμάτων ακουστικών από καουτσούκ εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή. Τα πλαϊνά πτερύγια από μαλακό καουτσούκ εφαρμόζουν με ασφάλεια κάτω από το αφτί σας. Ανεξάρτητα από το πόσο επίπονα προπονείστε, αυτά τα σπορ ακουστικά παραμένουν εκεί που τα χρειάζεστε.
Ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προπονείστε, τα ακουστικά αυτά παραμένουν στη θέση τους. Τα ευέλικτα πλαϊνά πτερύγια εφαρμόζουν σταθερά κάτω από την προεξοχή του αυτιού σας. Τα εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών από καουτσούκ σε μικρό, μεσαίο και μεγάλο μέγεθος σάς επιτρέπουν να βρείτε το τέλειο ενδώτιο ακουστικό για εσάς.
Τα εύχρηστα κουμπιά σάς επιτρέπουν να σταματήσετε τη λίστα αναπαραγωγής και να απαντήσετε σε κλήσεις, χωρίς καν να ακουμπήσετε το smartphone. Τα ακουστικά είναι έτοιμα για σύζευξη μόλις ενεργοποιήσετε το Bluetooth. Μετά τη σύζευξη, απομνημονεύουν τη συσκευή για την επόμενη φορά.
3.4
από 5
9
Κριτικές
Aldo787
24/03/2021
Italia
TOP TOP TOP
Ho scelto questi auricolari per il mio allenamento quotidiano. La connessione sempre stabile, Vestibilità perfetta, Suono nitido e buon isolamento dallo spazio esterno, durata della batteria infinita . Un plus inaspettato la sterilizzazione degli stessi grazie ai raggi UV posti nel case di ricarica TOP
Πλεονεκτήματα
Ottimo isolamento acustico, Ottimo tempo di durata della batteria, Vestibilità al top gli auricolari rimangono incollati all'orecchio anche quando ci si muove
Μειονεκτήματα
non semplicissima la prima configurazione Bluetooth
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 series TAST702BK Cuffia wireless
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 series TAST702BK Cuffia wireless
FRANK1313
24/04/2021
España
TIENE BUENAS FUNCIONES
ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos
Löp-Aspen
20/06/2020
Sverige
Bra för löpning!
Jag springer mycket och har tyckt att mina gamla In-earlurar varit lite läskiga av allt äckel-päckel. Köpte dessa lurar som rengörs när man lägger ner dom i behållaren. Smidigt sätt att ha fräscha lurar!
Πλεονεκτήματα
Tar bort äckel-päckel
Μειονεκτήματα
Nej
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar
Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν