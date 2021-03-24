ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.
  • Πετάξτε τα καλώδια.

Μη διαθέσιμο πλέον

7000 seriesΑσύρματα ακουστικά

TAST702BK/00

3.4
| (9) Κριτικές
Πετάξτε τα καλώδια.
Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ενδώτια ακουστικά για σπορ είναι ιδανικά για την προπόνηση. Διαθέτουν αδιάβροχη προστασία IPX5 και τεχνολογία καθαρισμού UV για να έχετε αίσθηση φρεσκάδας όσο έντονα και αν προπονείστε. Έχουν χρόνο αναπαραγωγής έως 24 ώρες χάρη στη φορητή θήκη φόρτισης.
Δείτε όλα τα οφέλη

Προπονηθείτε ελεύθερα.

Πετάξτε τα καλώδια.

  • Οδηγοί 6 χιλ./ακουστική μόνωση

  • Ενδώτια

  • Χρόνος αναπαραγωγής 6+18 ώρες

  • Ασφαλής εφαρμογή

Πλαϊνά πτερύγια από μαλακό καουτσούκ για σταθερότητα και άνεση

Τα τρία διαφορετικά μεγέθη εναλλάξιμων καλυμμάτων ακουστικών από καουτσούκ εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή. Τα πλαϊνά πτερύγια από μαλακό καουτσούκ εφαρμόζουν με ασφάλεια κάτω από το αφτί σας. Ανεξάρτητα από το πόσο επίπονα προπονείστε, αυτά τα σπορ ακουστικά παραμένουν εκεί που τα χρειάζεστε.

Άψογη εφαρμογή, εξαιρετική παθητική απομόνωση θορύβου

Ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προπονείστε, τα ακουστικά αυτά παραμένουν στη θέση τους. Τα ευέλικτα πλαϊνά πτερύγια εφαρμόζουν σταθερά κάτω από την προεξοχή του αυτιού σας. Τα εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών από καουτσούκ σε μικρό, μεσαίο και μεγάλο μέγεθος σάς επιτρέπουν να βρείτε το τέλειο ενδώτιο ακουστικό για εσάς.

Έξυπνη σύζευξη Bluetooth με αυτόματο εντοπισμό συσκευής Bluetooth

Τα εύχρηστα κουμπιά σάς επιτρέπουν να σταματήσετε τη λίστα αναπαραγωγής και να απαντήσετε σε κλήσεις, χωρίς καν να ακουμπήσετε το smartphone. Τα ακουστικά είναι έτοιμα για σύζευξη μόλις ενεργοποιήσετε το Bluetooth. Μετά τη σύζευξη, απομνημονεύουν τη συσκευή για την επόμενη φορά.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.4

από 5

9

Κριτικές

3

24/03/2021

Italia

Italia

TOP TOP TOP

Ho scelto questi auricolari per il mio allenamento quotidiano. La connessione sempre stabile, Vestibilità perfetta, Suono nitido e buon isolamento dallo spazio esterno, durata della batteria infinita . Un plus inaspettato la sterilizzazione degli stessi grazie ai raggi UV posti nel case di ricarica TOP

Πλεονεκτήματα

Ottimo isolamento acustico, Ottimo tempo di durata della batteria, Vestibilità al top gli auricolari rimangono incollati all'orecchio anche quando ci si muove

Μειονεκτήματα

non semplicissima la prima configurazione Bluetooth

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 series TAST702BK Cuffia wireless

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 series TAST702BK Cuffia wireless

24/04/2021

España

España

TIENE BUENAS FUNCIONES

ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos

20/06/2020

Sverige

Sverige

Bra för löpning!

Jag springer mycket och har tyckt att mina gamla In-earlurar varit lite läskiga av allt äckel-päckel. Köpte dessa lurar som rengörs när man lägger ner dom i behållaren. Smidigt sätt att ha fräscha lurar!

Πλεονεκτήματα

Tar bort äckel-päckel

Μειονεκτήματα

Nej

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν