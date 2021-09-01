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Μη διαθέσιμο πλέον
TASN503BK/00
Προπονηθείτε πιο έξυπνα.
Δώστε την ένταση που θέλετε με αυτά τα αδιάβροχα ασύρματα ενδώτια ακουστικά για σπορ. Το μόνιτορ παρακολούθησης καρδιακών παλμών σας βοηθά να πετύχετε την καλύτερη απόδοση σε κάθε προπόνηση. Με 6 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και δυνατό ήχο, θα φτάσετε στο επόμενο επίπεδο.
Οδηγοί 6 χιλ./ακουστική μόνωση
Ενδώτια
6ωρη αναπαραγωγή
Παρακολουθήστε τους καρδιακούς παλμούς σας με το ενσωματωμένο μόνιτορ. Ο αισθητήρας που βρίσκεται στο ακουστικό παρακολουθεί τους παλμούς σας με ακρίβεια. Θα γνωρίζετε πότε πρέπει να συνεχίσετε και πότε να ξεκουραστείτε, ώστε να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από κάθε προπόνηση. Συμβατό με ανοιχτές εφαρμογές παρακολούθησης φυσικής κατάστασης.
Με το εύχρηστο κουμπί τα παιδιά απαντούν εύκολα σε κλήσεις, παραλείπουν κάποιο κομμάτι που ακούν ή σταματούν τη μουσική, χωρίς καν να ακουμπήσουν το smartphone. Τα κουμπιά έντασης στη βάση του καλύμματος αυτιού είναι εύκολα προσβάσιμα, όπως και το κουμπί για τον φωτισμό LED.
Τα τρία διαφορετικά μεγέθη εναλλάξιμων καλυμμάτων ακουστικών από καουτσούκ εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή.
2.0
από 5
1
Κριτική
Audio Expert
01/09/2021
Nederland
Goed geluid matig design
Het geluid is prima. Maar de koptelefoon valt letterlijk van ellende uit elkaar. Phillips klanten service helpt je helaas niet verder met reparatie.
Πλεονεκτήματα
Goed geluid
Μειονεκτήματα
Fragile bouw kwaliteit
Η αξιολογηση έγινε για TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon
Ημερομηνία χρήσης 2021-05-01
Η αξιολογηση έγινε για TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon
Ημερομηνία χρήσης 2021-05-01
Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν