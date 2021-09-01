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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά

TASN503BK/00

2

| (1) Κριτική

Προπονηθείτε πιο έξυπνα.

Δώστε την ένταση που θέλετε με αυτά τα αδιάβροχα ασύρματα ενδώτια ακουστικά για σπορ. Το μόνιτορ παρακολούθησης καρδιακών παλμών σας βοηθά να πετύχετε την καλύτερη απόδοση σε κάθε προπόνηση. Με 6 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και δυνατό ήχο, θα φτάσετε στο επόμενο επίπεδο.

Δείτε όλα τα οφέλη

Σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Προπονηθείτε πιο έξυπνα.

  • Οδηγοί 6 χιλ./ακουστική μόνωση

  • Ενδώτια

  • 6ωρη αναπαραγωγή

Ενσωματωμένο μόνιτορ παρακολούθησης καρδιακών παλμών.

Παρακολουθήστε τους καρδιακούς παλμούς σας με το ενσωματωμένο μόνιτορ. Ο αισθητήρας που βρίσκεται στο ακουστικό παρακολουθεί τους παλμούς σας με ακρίβεια. Θα γνωρίζετε πότε πρέπει να συνεχίσετε και πότε να ξεκουραστείτε, ώστε να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από κάθε προπόνηση. Συμβατό με ανοιχτές εφαρμογές παρακολούθησης φυσικής κατάστασης.

Έλεγχος με εύχρηστο κουμπί

Με το εύχρηστο κουμπί τα παιδιά απαντούν εύκολα σε κλήσεις, παραλείπουν κάποιο κομμάτι που ακούν ή σταματούν τη μουσική, χωρίς καν να ακουμπήσουν το smartphone. Τα κουμπιά έντασης στη βάση του καλύμματος αυτιού είναι εύκολα προσβάσιμα, όπως και το κουμπί για τον φωτισμό LED.

3 εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών για τέλεια εφαρμογή στα αυτιά

Τα τρία διαφορετικά μεγέθη εναλλάξιμων καλυμμάτων ακουστικών από καουτσούκ εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.0

από 5

1

Κριτική

5
4
3
1

01/09/2021

Nederland

Nederland

Goed geluid matig design

Het geluid is prima. Maar de koptelefoon valt letterlijk van ellende uit elkaar. Phillips klanten service helpt je helaas niet verder met reparatie.

Πλεονεκτήματα

Goed geluid

Μειονεκτήματα

Fragile bouw kwaliteit

Η αξιολογηση έγινε για TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon

Ημερομηνία χρήσης 2021-05-01

Η αξιολογηση έγινε για TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon

Ημερομηνία χρήσης 2021-05-01

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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