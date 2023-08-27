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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματο ηχείο

TAS7505/00

4.5

| (10) Κριτικές | 90% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Εξαιρετική ποιότητα μουσικής

Ακούστε αυτό που αγαπάτε με το ηχείο Bluetooth που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε χώρο. Παρέχει 20 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και πλούσιο ήχο με ζεστά μπάσα. Διαθέτει λειτουργία power-bank για τη φόρτιση τηλεφώνων, ενώ το ύφασμα του ηχείου από σύμμεικτο μαλλί αναδεικνύει το στιλ του.

Δείτε όλα τα οφέλη

Εξαιρετική ποιότητα μουσικής

  • Bluetooth®

  • Ισχύς εξόδου 30 W

  • Χρόνος αναπαραγωγής 20 ώρες

  • Ενσωματωμένη λειτουργία Power bank

Άψογη αρμονία στη μορφή και τη λειτουργικότητα

Άψογη αρμονία στη μορφή και τη λειτουργικότητα

Από την πρωινή προπόνηση μέχρι το δείπνο στο μπαλκόνι, αυτό το ηχείο Bluetooth σας προσφέρει μουσική με στιλ. Τα ανάγλυφα κουμπιά σάς επιτρέπουν να ελέγχετε την αναπαραγωγή, τη στερεοφωνική ζεύξη, το Bluetooth και άλλα. Η οπή με το κορδόνι του ηχείου είναι χρήσιμη αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε λουράκι μεταφοράς.

Ύφασμα ηχείου Kvadrat. Σχεδιασμένο να αφήνει τον ήχο να περνά

Αυτό το ηχείο καλύπτεται από ένα ύφασμα εξαιρετικής ποιότητας, κατασκευασμένο από τον κορυφαίο κατασκευαστή Kvadrat. Αυτό το εξαιρετικό υλικό από σύμμεικτο μαλλί προσφέρει ακουστική διαπερατότητα, επιτρέποντας την αδιάλειπτη ροή του ήχου σε όλο τον χώρο.

Χρόνος αναπαραγωγής 20 ώρες, χρόνος φόρτισης 4,5 ώρες

Χρόνος αναπαραγωγής 20 ώρες, χρόνος φόρτισης 4,5 ώρες

Με μία μόνο φόρτιση έχετε 20 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και η εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης είναι 20 μ. Η φόρτιση του ηχείου διαρκεί 4,5 ώρες, μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB-C.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του AWARD-1679621

Κριτικές

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4.5

από 5

10

Κριτικές

90%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

27/08/2023

España

España

Muy buen altavoz

Me compré uno para probar y a la semana fui a por el segundo para emparejar. Sonido muy bueno y calidad del producto de primera. Totalmente aconsejable.

Πλεονεκτήματα

Sonido, diseño, emparejamiento y calidad.

Μειονεκτήματα

-

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS7505 Altavoz inalámbrico

Ημερομηνία χρήσης 2023-07-27

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS7505 Altavoz inalámbrico

Ημερομηνία χρήσης 2023-07-27

27/09/2021

España

España

Suena muy bien

Los conecto con un reproductor Hi res de mp3 y suenan de fábula. Los tengo en mi habitación y parece que tengo un pequeño equipo de HIFI. Los agudos y graves en mi opinión están muy logrados.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS7505 Altavoz inalámbrico

Ημερομηνία χρήσης 2020-08-27

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS7505 Altavoz inalámbrico

Ημερομηνία χρήσης 2020-08-27

18/01/2024

Nederland

Nederland

No nonsense luidspreker

voor mensen die van een goed geluid houden en geen zin hebben om allerlei dingen in te stellen..APP vrij :) DOEN Denk dat in een tweede bestel voor het stereo geluid.

Πλεονεκτήματα

goed geluid, gemakkelijk

Μειονεκτήματα

geen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS7505 Draadloze luidspreker

Ημερομηνία χρήσης 2023-09-18

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS7505 Draadloze luidspreker

Ημερομηνία χρήσης 2023-09-18

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η διαβάθμιση IPX7 διασφαλίζει ότι ο οδηγός του εσωτερικού ηχείου μπορεί να βυθιστεί για έως 30 λεπτά σε βάθος έως 1 μέτρου. Το ύφασμα του ηχείου δεν είναι αδιάβροχο, ωστόσο είναι ανθεκτικό σε μερικές σταγόνες νερού.