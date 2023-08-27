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Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετική ποιότητα μουσικής
Ακούστε αυτό που αγαπάτε με το ηχείο Bluetooth που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε χώρο. Παρέχει 20 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και πλούσιο ήχο με ζεστά μπάσα. Διαθέτει λειτουργία power-bank για τη φόρτιση τηλεφώνων, ενώ το ύφασμα του ηχείου από σύμμεικτο μαλλί αναδεικνύει το στιλ του.
Bluetooth®
Ισχύς εξόδου 30 W
Χρόνος αναπαραγωγής 20 ώρες
Ενσωματωμένη λειτουργία Power bank
Από την πρωινή προπόνηση μέχρι το δείπνο στο μπαλκόνι, αυτό το ηχείο Bluetooth σας προσφέρει μουσική με στιλ. Τα ανάγλυφα κουμπιά σάς επιτρέπουν να ελέγχετε την αναπαραγωγή, τη στερεοφωνική ζεύξη, το Bluetooth και άλλα. Η οπή με το κορδόνι του ηχείου είναι χρήσιμη αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε λουράκι μεταφοράς.
Αυτό το ηχείο καλύπτεται από ένα ύφασμα εξαιρετικής ποιότητας, κατασκευασμένο από τον κορυφαίο κατασκευαστή Kvadrat. Αυτό το εξαιρετικό υλικό από σύμμεικτο μαλλί προσφέρει ακουστική διαπερατότητα, επιτρέποντας την αδιάλειπτη ροή του ήχου σε όλο τον χώρο.
Με μία μόνο φόρτιση έχετε 20 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και η εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης είναι 20 μ. Η φόρτιση του ηχείου διαρκεί 4,5 ώρες, μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB-C.
Βραβεία
4.5
από 5
10
Κριτικές
90%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Barcelona2023
27/08/2023
España
Muy buen altavoz
Me compré uno para probar y a la semana fui a por el segundo para emparejar. Sonido muy bueno y calidad del producto de primera. Totalmente aconsejable.
Πλεονεκτήματα
Sonido, diseño, emparejamiento y calidad.
Μειονεκτήματα
-
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS7505 Altavoz inalámbrico
Ημερομηνία χρήσης 2023-07-27
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS7505 Altavoz inalámbrico
Ημερομηνία χρήσης 2023-07-27
jeserpla
27/09/2021
España
Suena muy bien
Los conecto con un reproductor Hi res de mp3 y suenan de fábula. Los tengo en mi habitación y parece que tengo un pequeño equipo de HIFI. Los agudos y graves en mi opinión están muy logrados.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS7505 Altavoz inalámbrico
Ημερομηνία χρήσης 2020-08-27
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS7505 Altavoz inalámbrico
Ημερομηνία χρήσης 2020-08-27
Scott.
18/01/2024
Nederland
No nonsense luidspreker
voor mensen die van een goed geluid houden en geen zin hebben om allerlei dingen in te stellen..APP vrij :) DOEN Denk dat in een tweede bestel voor het stereo geluid.
Πλεονεκτήματα
goed geluid, gemakkelijk
Μειονεκτήματα
geen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS7505 Draadloze luidspreker
Ημερομηνία χρήσης 2023-09-18
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS7505 Draadloze luidspreker
Ημερομηνία χρήσης 2023-09-18
Η διαβάθμιση IPX7 διασφαλίζει ότι ο οδηγός του εσωτερικού ηχείου μπορεί να βυθιστεί για έως 30 λεπτά σε βάθος έως 1 μέτρου. Το ύφασμα του ηχείου δεν είναι αδιάβροχο, ωστόσο είναι ανθεκτικό σε μερικές σταγόνες νερού.