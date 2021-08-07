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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματο ηχείο

TAS6305/00

3.5

| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διασκέδαση μέρα και νύχτα

Το πάρτι δεν σταματά ποτέ με το αδιάβροχο ηχείο Bluetooth που σας εξασφαλίζει 20 ώρες χρόνο αναπαραγωγής. Τα δυνατά μπάσα δίνουν τον ρυθμό. Η μπαταρία υψηλής χωρητικότητας των ηχείων σάς επιτρέπει να φορτίζετε την έξυπνη συσκευή σας μέσω της θύρας USB.

Δείτε όλα τα οφέλη

Διασκέδαση μέρα και νύχτα

  • Bluetooth®

  • Ισχύς εξόδου 30 W

  • Χρόνος αναπαραγωγής 20 ώρες

  • Ενσωματωμένη λειτουργία Power bank

Αδιάβροχο και έτοιμο για λειτουργία

Αδιάβροχο και έτοιμο για λειτουργία

Αυτό το φορητό ηχείο Bluetooth έχει διαβάθμιση IPX7, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να αντέξει την απόλυτη βύθιση σε νερό βάθους έως και 1 μέτρου για έως και 30 λεπτά. Μπορείτε να κάνετε πάρτι στο ντους, δίπλα στην πισίνα ή ακόμα και μέσα στην πισίνα! Η εμβέλεια του ασύρματου δικτύου είναι 20 μέτρα.

20 ώρες χρόνος αναπαραγωγής. Ενσωματωμένη λειτουργία Power bank

20 ώρες χρόνος αναπαραγωγής. Ενσωματωμένη λειτουργία Power bank

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 4400 mAh εξασφαλίζει 20 ώρες αναπαραγωγής, ενώ μπορείτε επίσης να φορτίσετε την έξυπνη συσκευή σας μέσω της θύρας USB του ηχείου. Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί 6 ώρες.

Μουσική στη διαπασών. Σύζευξη για στερεοφωνικό ήχο

Μουσική στη διαπασών. Σύζευξη για στερεοφωνικό ήχο

Οι δύο παθητικοί ακτινοβολητές παρέχουν ισχυρά μπάσα και ο ήχος παραμένει καθαρός ακόμα και σε υψηλή ένταση. Αν θέλετε να δώσετε ακόμα περισσότερη ζωντάνια στο πάρτι, μπορείτε να πραγματοποιήστε σύζευξη με ένα πανομοιότυπο ηχείο για στερεοφωνικό ήχο. Οι λυχνίες LED σε κάθε άκρο του ηχείου αναβοσβήνουν στον ρυθμό της μελωδίας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.5

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
2
1

07/08/2021

France

France

surpris de la qualité du produit.bonne musicalité

La musique me tient compagnie . Et je suis satisfait de cet instrument . De plus la batterie tient la journée.

Πλεονεκτήματα

musicalité . temps d'utilisation sans le recharger

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS6305 Enceinte sans fil

Ημερομηνία χρήσης 2020-07-07

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS6305 Enceinte sans fil

Ημερομηνία χρήσης 2020-07-07

10/09/2023

France

France

bluetooth ne se maintient pas

le Bluetooth de mon Phillips s6305 ne se maintien pas , il se coupe des que j'essai de connecter un périphérique, que faire?

Πλεονεκτήματα

un bon son

Μειονεκτήματα

bluetooth

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS6305 Enceinte sans fil

Ημερομηνία χρήσης 2022-08-10

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS6305 Enceinte sans fil

Ημερομηνία χρήσης 2022-08-10

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.