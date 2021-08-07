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Μη διαθέσιμο πλέον
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Το πάρτι δεν σταματά ποτέ με το αδιάβροχο ηχείο Bluetooth που σας εξασφαλίζει 20 ώρες χρόνο αναπαραγωγής. Τα δυνατά μπάσα δίνουν τον ρυθμό. Η μπαταρία υψηλής χωρητικότητας των ηχείων σάς επιτρέπει να φορτίζετε την έξυπνη συσκευή σας μέσω της θύρας USB.
Bluetooth®
Ισχύς εξόδου 30 W
Χρόνος αναπαραγωγής 20 ώρες
Ενσωματωμένη λειτουργία Power bank
Αυτό το φορητό ηχείο Bluetooth έχει διαβάθμιση IPX7, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να αντέξει την απόλυτη βύθιση σε νερό βάθους έως και 1 μέτρου για έως και 30 λεπτά. Μπορείτε να κάνετε πάρτι στο ντους, δίπλα στην πισίνα ή ακόμα και μέσα στην πισίνα! Η εμβέλεια του ασύρματου δικτύου είναι 20 μέτρα.
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 4400 mAh εξασφαλίζει 20 ώρες αναπαραγωγής, ενώ μπορείτε επίσης να φορτίσετε την έξυπνη συσκευή σας μέσω της θύρας USB του ηχείου. Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί 6 ώρες.
Οι δύο παθητικοί ακτινοβολητές παρέχουν ισχυρά μπάσα και ο ήχος παραμένει καθαρός ακόμα και σε υψηλή ένταση. Αν θέλετε να δώσετε ακόμα περισσότερη ζωντάνια στο πάρτι, μπορείτε να πραγματοποιήστε σύζευξη με ένα πανομοιότυπο ηχείο για στερεοφωνικό ήχο. Οι λυχνίες LED σε κάθε άκρο του ηχείου αναβοσβήνουν στον ρυθμό της μελωδίας.
3.5
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
dédé 85
07/08/2021
France
surpris de la qualité du produit.bonne musicalité
La musique me tient compagnie . Et je suis satisfait de cet instrument . De plus la batterie tient la journée.
Πλεονεκτήματα
musicalité . temps d'utilisation sans le recharger
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS6305 Enceinte sans fil
Ημερομηνία χρήσης 2020-07-07
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS6305 Enceinte sans fil
Ημερομηνία χρήσης 2020-07-07
anzare
10/09/2023
France
bluetooth ne se maintient pas
le Bluetooth de mon Phillips s6305 ne se maintien pas , il se coupe des que j'essai de connecter un périphérique, que faire?
Πλεονεκτήματα
un bon son
Μειονεκτήματα
bluetooth
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS6305 Enceinte sans fil
Ημερομηνία χρήσης 2022-08-10
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS6305 Enceinte sans fil
Ημερομηνία χρήσης 2022-08-10