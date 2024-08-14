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Μη διαθέσιμο πλέον
TAS5505/00
Χαλαρώστε με στυλ
Χαλαρώστε με το ηχείο Bluetooth που αναδεικνύει κάθε χώρο του σπιτιού. Παρέχει 12 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και πλούσιο ήχο με ζεστά μπάσα. Το ύφασμα του ηχείου από σύμμεικτο μαλλί δίνει μια κομψή πινελιά, ενώ το ενσωματωμένο μικρόφωνο σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε κλήσεις hands-free.
Bluetooth®
Ισχύς εξόδου 20 W
12 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
Αυτό το ηχείο έχει υπέροχη εμφάνιση όπου κι αν το τοποθετήσετε. Τα ανάγλυφα κουμπιά σάς επιτρέπουν να ελέγχετε την αναπαραγωγή, το Bluetooth και άλλα. Το ενσωματωμένο μικρόφωνο σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε κλήσεις hands-free, ενώ μπορείτε να περάσετε ένα λουράκι μεταφοράς μέσα από την οπή του λουριού του ηχείου.
Περάστε από τις συνθήκες της εργασίας σας σε εκείνες ενός πάρτι με ευκολία. Με μία μόνο φόρτιση έχετε 12 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και η εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης είναι 20 μ. Η φόρτιση του ηχείου διαρκεί 3,5 ώρες, μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB-C.
Αυτό το ηχείο καλύπτεται από ένα ύφασμα εξαιρετικής ποιότητας, κατασκευασμένο από τον κορυφαίο κατασκευαστή Kvadrat. Αυτό το εξαιρετικό υλικό από σύμμεικτο μαλλί προσφέρει ακουστική διαπερατότητα, επιτρέποντας την αδιάλειπτη ροή του ήχου σε όλο τον χώρο.
Βραβεία
4.0
από 5
4
Κριτικές
Tjebbe
14/08/2024
Nederland
perfecte speakers
2 speakers gekocht. Koppelen gaat kinderlijk eenvoudig. Prima stereo geluid. Geen overdreven Bass. Hoog en Midden tonen zijn prima. Mooie vormgeving.
Πλεονεκτήματα
Geluid, Vormgeving. Stereo, Koppelen.
Μειονεκτήματα
Hoge en lage tonen kunnen niet worden ingesteld. Ik vind het prima want ben tevreden over het geluid maar dat zou mogelijk een nadeel. kunnen zijn.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS5505 Draadloze luidspreker
Ημερομηνία χρήσης 2023-08-14
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS5505 Draadloze luidspreker
Ημερομηνία χρήσης 2023-08-14
Ghunter55
05/04/2023
Nederland
geweldig speaker!
Geweldig geluid voor een kleine box. Het werkt super!
Πλεονεκτήματα
mooie geluid, makkelijk te verbinden
Μειονεκτήματα
geen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS5505 Draadloze luidspreker
Ημερομηνία χρήσης 2023-03-05
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS5505 Draadloze luidspreker
Ημερομηνία χρήσης 2023-03-05
greenkeeper
08/07/2021
Deutschland
Perfektes Produkt Satter Sound
Hatten es im Urlaub dabei, Wasser Sand auch Kinder konnten nichts anrichten, einfache Handhabung und sehr langer Akku alles OOK
Πλεονεκτήματα
wie oben beschrieben sehr Hochwertig verarbeitet
Μειονεκτήματα
wenn es was kostet :-)
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS5505 Kabellose Lautsprecher
Ημερομηνία χρήσης 2020-06-08
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS5505 Kabellose Lautsprecher
Ημερομηνία χρήσης 2020-06-08
Η διαβάθμιση IPX7 διασφαλίζει ότι ο οδηγός του εσωτερικού ηχείου μπορεί να βυθιστεί για έως 30 λεπτά σε βάθος έως 1 μέτρου. Το ύφασμα του ηχείου δεν είναι αδιάβροχο, ωστόσο είναι ανθεκτικό σε μερικές σταγόνες νερού.