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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματο ηχείο

TAS5505/00

4

| (4) Κριτικές

1 βραβείο

Χαλαρώστε με στυλ

Χαλαρώστε με το ηχείο Bluetooth που αναδεικνύει κάθε χώρο του σπιτιού. Παρέχει 12 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και πλούσιο ήχο με ζεστά μπάσα. Το ύφασμα του ηχείου από σύμμεικτο μαλλί δίνει μια κομψή πινελιά, ενώ το ενσωματωμένο μικρόφωνο σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε κλήσεις hands-free.

Δείτε όλα τα οφέλη

Χαλαρώστε με στυλ

  • Bluetooth®

  • Ισχύς εξόδου 20 W

  • 12 ώρες χρόνος αναπαραγωγής

Άψογη αρμονία στη μορφή και τη λειτουργικότητα

Άψογη αρμονία στη μορφή και τη λειτουργικότητα

Αυτό το ηχείο έχει υπέροχη εμφάνιση όπου κι αν το τοποθετήσετε. Τα ανάγλυφα κουμπιά σάς επιτρέπουν να ελέγχετε την αναπαραγωγή, το Bluetooth και άλλα. Το ενσωματωμένο μικρόφωνο σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε κλήσεις hands-free, ενώ μπορείτε να περάσετε ένα λουράκι μεταφοράς μέσα από την οπή του λουριού του ηχείου.

Χρόνος αναπαραγωγής 12 ώρες, χρόνος φόρτισης 3,5 ώρες

Χρόνος αναπαραγωγής 12 ώρες, χρόνος φόρτισης 3,5 ώρες

Περάστε από τις συνθήκες της εργασίας σας σε εκείνες ενός πάρτι με ευκολία. Με μία μόνο φόρτιση έχετε 12 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και η εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης είναι 20 μ. Η φόρτιση του ηχείου διαρκεί 3,5 ώρες, μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB-C.

Ύφασμα ηχείου Kvadrat. Σχεδιασμένο να αφήνει τον ήχο να περνά

Αυτό το ηχείο καλύπτεται από ένα ύφασμα εξαιρετικής ποιότητας, κατασκευασμένο από τον κορυφαίο κατασκευαστή Kvadrat. Αυτό το εξαιρετικό υλικό από σύμμεικτο μαλλί προσφέρει ακουστική διαπερατότητα, επιτρέποντας την αδιάλειπτη ροή του ήχου σε όλο τον χώρο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του AWARD-1679621

Κριτικές

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4.0

από 5

4

Κριτικές

4
3
2

14/08/2024

Nederland

Nederland

perfecte speakers

2 speakers gekocht. Koppelen gaat kinderlijk eenvoudig. Prima stereo geluid. Geen overdreven Bass. Hoog en Midden tonen zijn prima. Mooie vormgeving.

Πλεονεκτήματα

Geluid, Vormgeving. Stereo, Koppelen.

Μειονεκτήματα

Hoge en lage tonen kunnen niet worden ingesteld. Ik vind het prima want ben tevreden over het geluid maar dat zou mogelijk een nadeel. kunnen zijn.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS5505 Draadloze luidspreker

Ημερομηνία χρήσης 2023-08-14

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS5505 Draadloze luidspreker

Ημερομηνία χρήσης 2023-08-14

05/04/2023

Nederland

Nederland

geweldig speaker!

Geweldig geluid voor een kleine box. Het werkt super!

Πλεονεκτήματα

mooie geluid, makkelijk te verbinden

Μειονεκτήματα

geen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS5505 Draadloze luidspreker

Ημερομηνία χρήσης 2023-03-05

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS5505 Draadloze luidspreker

Ημερομηνία χρήσης 2023-03-05

08/07/2021

Deutschland

Deutschland

Perfektes Produkt Satter Sound

Hatten es im Urlaub dabei, Wasser Sand auch Kinder konnten nichts anrichten, einfache Handhabung und sehr langer Akku alles OOK

Πλεονεκτήματα

wie oben beschrieben sehr Hochwertig verarbeitet

Μειονεκτήματα

wenn es was kostet :-)

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS5505 Kabellose Lautsprecher

Ημερομηνία χρήσης 2020-06-08

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS5505 Kabellose Lautsprecher

Ημερομηνία χρήσης 2020-06-08

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η διαβάθμιση IPX7 διασφαλίζει ότι ο οδηγός του εσωτερικού ηχείου μπορεί να βυθιστεί για έως 30 λεπτά σε βάθος έως 1 μέτρου. Το ύφασμα του ηχείου δεν είναι αδιάβροχο, ωστόσο είναι ανθεκτικό σε μερικές σταγόνες νερού.