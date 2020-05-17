Αδιάβροχο και έτοιμο για λειτουργία

Αυτό το φορητό ηχείο Bluetooth έχει διαβάθμιση IPX7, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να αντέξει την απόλυτη βύθιση σε νερό βάθους έως και 1 μέτρου για έως και 30 λεπτά. Μπορείτε να κάνετε πάρτι στο ντους, δίπλα στην πισίνα ή ακόμα και μέσα στην πισίνα! Η εμβέλεια του ασύρματου δικτύου είναι 20 μέτρα.