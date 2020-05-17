ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Στυλ προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Στυλ προϊόντος

Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματο ηχείο

TAS5305/00

Ξεκινήστε το πάρτι

Μεταφέρετε τη μουσική οπουδήποτε με το αδιάβροχο ηχείο Bluetooth για πάρτι! Απολαύστε 12 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και δυνατό ήχο με πανίσχυρα μπάσα. Οι έγχρωμες λυχνίες προσφέρουν ένα σόου φωτισμού για τη μουσική σας. Με την είσοδο ήχου μπορείτε να συνδέσετε άλλες πηγές.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ξεκινήστε το πάρτι

  • Bluetooth®

  • Ισχύς εξόδου 16 W

  • 12 ώρες χρόνος αναπαραγωγής

  • Αδιάβροχη προστασία IPX7

Αδιάβροχο και έτοιμο για λειτουργία

Αδιάβροχο και έτοιμο για λειτουργία

Αυτό το φορητό ηχείο Bluetooth έχει διαβάθμιση IPX7, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να αντέξει την απόλυτη βύθιση σε νερό βάθους έως και 1 μέτρου για έως και 30 λεπτά. Μπορείτε να κάνετε πάρτι στο ντους, δίπλα στην πισίνα ή ακόμα και μέσα στην πισίνα! Η εμβέλεια του ασύρματου δικτύου είναι 20 μέτρα.

Διασκεδάστε ασταμάτητα για 12 συνεχόμενες ώρες

Διασκεδάστε ασταμάτητα για 12 συνεχόμενες ώρες

Ο ήχος είναι πεντακάθαρος ακόμα και κατά την αναπαραγωγή μουσικής σε δυνατή ένταση, ενώ ο παθητικός ακτινοβολητής ενισχύει τα μπάσα. Απολαύστε 12 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με πλήρη φόρτιση 6 ωρών. Θέλετε ακόμα πιο δυνατή μουσική για το πάρτι σας; Πραγματοποιήστε σύζευξη με ένα πανομοιότυπο ηχείο για στερεοφωνικό ήχο.

Ακολουθήστε τον ρυθμό. Λυχνίες LED

Ακολουθήστε τον ρυθμό. Λυχνίες LED

Όταν ο ρυθμός του πάρτι ανεβαίνει, ξεκινούν τα πολύχρωμα εφέ. Οι λυχνίες LED σε κάθε άκρο του ηχείου αναβοσβήνουν στον ρυθμό της μελωδίας.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.