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Μη διαθέσιμο πλέον
TAS5305/00
Ξεκινήστε το πάρτι
Μεταφέρετε τη μουσική οπουδήποτε με το αδιάβροχο ηχείο Bluetooth για πάρτι! Απολαύστε 12 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και δυνατό ήχο με πανίσχυρα μπάσα. Οι έγχρωμες λυχνίες προσφέρουν ένα σόου φωτισμού για τη μουσική σας. Με την είσοδο ήχου μπορείτε να συνδέσετε άλλες πηγές.
Bluetooth®
Ισχύς εξόδου 16 W
12 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
Αδιάβροχη προστασία IPX7
Αυτό το φορητό ηχείο Bluetooth έχει διαβάθμιση IPX7, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να αντέξει την απόλυτη βύθιση σε νερό βάθους έως και 1 μέτρου για έως και 30 λεπτά. Μπορείτε να κάνετε πάρτι στο ντους, δίπλα στην πισίνα ή ακόμα και μέσα στην πισίνα! Η εμβέλεια του ασύρματου δικτύου είναι 20 μέτρα.
Ο ήχος είναι πεντακάθαρος ακόμα και κατά την αναπαραγωγή μουσικής σε δυνατή ένταση, ενώ ο παθητικός ακτινοβολητής ενισχύει τα μπάσα. Απολαύστε 12 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με πλήρη φόρτιση 6 ωρών. Θέλετε ακόμα πιο δυνατή μουσική για το πάρτι σας; Πραγματοποιήστε σύζευξη με ένα πανομοιότυπο ηχείο για στερεοφωνικό ήχο.
Όταν ο ρυθμός του πάρτι ανεβαίνει, ξεκινούν τα πολύχρωμα εφέ. Οι λυχνίες LED σε κάθε άκρο του ηχείου αναβοσβήνουν στον ρυθμό της μελωδίας.
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