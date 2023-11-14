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Μη διαθέσιμο πλέον
Τραγουδήστε δυνατά
Αφήστε τα παιδιά σας να γίνουν το επίκεντρο της προσοχής με το πολύχρωμο ηχείο Bluetooth που διαθέτει ασύρματο μικρόφωνο! Από τραγούδια μέχρι αφήγηση ιστοριών και παρουσιάσεις στην αίθουσα διδασκαλίας, η εγγραφή με ένα άγγιγμα θα επιτρέψει στα παιδιά σας να δίνουν τον ρυθμό. Μπορείτε να απολαμβάνετε πεντακάθαρο ήχο και 6 ώρες χρόνο αναπαραγωγής.
Ασύρματο μικρόφωνο εμβέλειας 5 μ.
Έξυπνη σύζευξη Bluetooth
Χρόνος αναπαραγωγής 6 ώρες
105x105x38 χιλ.
Αυτό το πρακτικό φορητό ηχείο Bluetooth διαθέτει ασύρματο μικρόφωνο. Τα παιδιά μπορούν να τραγουδούν, να αφηγούνται ιστορίες ή ακόμα και να αναπαριστούν σκηνές από ταινίες παρέα με τους φίλους τους! Ό,τι κι αν επιλέξουν να κάνουν, η εγγραφή με ένα πάτημα διευκολύνει την αντιγραφή των κομματιών σε μια κάρτα micro SD.
Εξασφαλίζει 6 ώρες χρόνο αναπαραγωγής, ενώ μια πλήρης φόρτιση διαρκεί 2,5 ώρες. Η φόρτιση γίνεται μέσω micro USB. Πέντε κουμπιά με σαφείς ενδείξεις διευκολύνουν τα παιδιά στην αναπαραγωγή, την παύση, τον έλεγχο της έντασης του ήχου, την αλλαγή πηγής και την εγγραφή.
Με ένα παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού αναπαραγωγής/παύσης, αυτό το ασύρματο ηχείο Bluetooth είναι έτοιμο για σύζευξη. Μετά τη σύζευξη, το ηχείο θυμάται την τελευταία συσκευή με την οποία είχε συζευχθεί. Η ασύρματη εμβέλεια του ηχείου είναι 10 μέτρα.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Vip740624
14/11/2023
België
Enceinte sans fil Philips pour les enfants
Le design est attractif. Facile d utilisation. Ne pas oublier d acheter la carte SD. Ça donne envie aux plus grands!
Πλεονεκτήματα
Permet de travailler son élocution
Μειονεκτήματα
Difficile à trouver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS4405N Enceinte sans fil
Ημερομηνία χρήσης 2023-10-14
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS4405N Enceinte sans fil
Ημερομηνία χρήσης 2023-10-14