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Μη διαθέσιμο πλέον
Σε κάθε χώρο του σπιτιού
Πρωινή μουσική στο μπάνιο και ενδιαφέροντα podcast στο γραφείο του σπιτιού σας. Αυτό το κομψό ηχείο Bluetooth με το ύφασμα από σύμμεικτο μαλλί και τα ανάγλυφα κουμπιά θα κλέβει πάντα την παράσταση. Απολαύστε εντυπωσιακά πλούσιο ήχο και 10 ώρες χρόνο αναπαραγωγής.
Bluetooth®
Ισχύς εξόδου 5 W
10 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
Αυτό το απλό αλλά εντυπωσιακό ηχείο Bluetooth συνδυάζει μουσική με στιλ. Τα ανάγλυφα κουμπιά σάς επιτρέπουν να ελέγχετε την αναπαραγωγή, το Bluetooth και άλλα. Το ενσωματωμένο μικρόφωνο σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε κλήσεις hands-free, ενώ η λαβή μεταφοράς διευκολύνει τη μετακίνηση μεταξύ των δωματίων.
Με μία μόνο φόρτιση έχετε 10 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και η εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης είναι 20 μ. Η φόρτιση του ηχείου διαρκεί 2,5 ώρες, μέσω του καλωδίου USB-C. Οι παθητικοί ακτινοβολητές παρέχουν ισχυρά μπάσα και ο ήχος παραμένει καθαρός ακόμα και σε υψηλή ένταση.
Αυτό το ηχείο καλύπτεται από ένα ύφασμα εξαιρετικής ποιότητας, κατασκευασμένο από τον κορυφαίο κατασκευαστή Kvadrat. Αυτό το εξαιρετικό υλικό από σύμμεικτο μαλλί προσφέρει ακουστική διαπερατότητα, επιτρέποντας την αδιάλειπτη ροή του ήχου σε όλο τον χώρο.
Βραβεία
4.3
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
KarmaRuss
23/10/2020
United Kingdom
Big Performance from a little speaker.
Amazing sound quality from such a small speaker, performs well above its wieght with crystal clear sound with warm tones across a wide range of musical genres. Excellent Bass / Treble balance, not tinny at all as many other small bluetooth speakers can be. Connects virtually instantly to phone / laptop.
Πλεονεκτήματα
Perfornance sound quality and perfect size for travelling.
Μειονεκτήματα
None, seriously none.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS3505 Wireless speaker
Ημερομηνία χρήσης 2020-09-23
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS3505 Wireless speaker
Ημερομηνία χρήσης 2020-09-23
Bog85
17/03/2021
United Kingdom
Great sound for a small speaker
Love it... I just wish it was stereo so I could pair two of these for my PC
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS3505 Wireless speaker
Ημερομηνία χρήσης 2020-02-17
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS3505 Wireless speaker
Ημερομηνία χρήσης 2020-02-17
kaymanswe
31/03/2021
Sverige
Nätt, bra ljud - men ingen AUX, och höga pling
Låter hyfsat bra för en sån liten högtalare. Den är ganska lätt, så det blir inte mycket bas, jag använder den som "bordsradio". Laddas med nya USB-C, och räcker hela dan. Enkel att para ihop, har play/paus och volymkontroll. Stort minus på plinget när man sätter på/stänger av (ganska högt). Litet minus på att det inte finns AUX, bara Bluetooth.
Πλεονεκτήματα
Enkel, lätt
Μειονεκτήματα
Plingar vid på/av
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS3505 Trådlös högtalare
Ημερομηνία χρήσης 2021-02-28
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS3505 Trådlös högtalare
Ημερομηνία χρήσης 2021-02-28
Η διαβάθμιση IPX7 διασφαλίζει ότι ο οδηγός του εσωτερικού ηχείου μπορεί να βυθιστεί για έως 30 λεπτά σε βάθος έως 1 μέτρου. Το ύφασμα του ηχείου δεν είναι αδιάβροχο, ωστόσο είναι ανθεκτικό σε μερικές σταγόνες νερού.