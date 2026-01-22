2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
TAS1509BK/00
Ακούστε σωστά τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
Πάρτε τη μουσική σας παντού μαζί σας με αυτό το εξαιρετικό ηχείο Bluetooth. Ένας παθητικός ακτινοβολητής προσφέρει δυνατά μπάσα, ενώ η πιστοποίηση IPX7 σημαίνει ότι το ηχείο μπορεί να βυθιστεί στο νερό για 30 λεπτά χωρίς κανένα πρόβλημα. Πραγματοποιήστε κλήσεις hands-free όπου κι αν βρίσκεστε.
Παθητικός ακτινοβολητής. Δυνατά μπάσα
Συνδέστε δύο ηχεία για στερεοφωνικό ήχο
Ρεύμα εξόδου 5W RMS
Αδιάβροχο κατά IPX7
Αυτό το εκπληκτικό μικρό ηχείο προσφέρει εντυπωσιακά πλούσια και δυνατά μπάσα. Πάρτε τη μουσική σας μαζί σας και ακούστε την καθαρά στον κήπο, στη βόλτα ή στην παραλία. Ιδανικό για να το έχετε μαζί σας, όποια κι αν είναι τα σχέδιά σας.
Θέλετε ακόμα πιο πλούσιο ήχο; Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε δύο ίδια ηχεία μεταξύ τους για φανταστικό στερεοφωνικό ήχο. Ακούστε τη μουσική σας όπως ακριβώς προοριζόταν να ακούγεται. Ακόμα και όταν βρίσκεστε έξω, δεν θα χάσετε ούτε νότα ούτε λέξη.
Αυτό το καταπληκτικό μικρό ηχείο είναι έτοιμο για τα πάντα. Είτε σας πιάσει η βροχή, είτε ιδρώσετε είτε ακόμα και πηδήξετε από ένα σκάφος, η πιστοποίηση αδιαβροχοποίησης IPX7 σημαίνει ότι το ηχείο μπορεί να παραμείνει βυθισμένο για έως και 30 λεπτά χωρίς κανένα πρόβλημα.
Κριτικές