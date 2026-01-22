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  • Ακούστε σωστά τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
  • Ακούστε σωστά τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
  • Ακούστε σωστά τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
  • Ακούστε σωστά τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
  • Ακούστε σωστά τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
  • Ακούστε σωστά τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
  • Ακούστε σωστά τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
  • Ακούστε σωστά τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
  • Ακούστε σωστά τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
  • Ακούστε σωστά τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
  • Ακούστε σωστά τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
  • Ακούστε σωστά τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
  • Ακούστε σωστά τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
  • Ακούστε σωστά τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε

Ασύρματο ηχείο

TAS1509BK/00

Ακούστε σωστά τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε

Πάρτε τη μουσική σας παντού μαζί σας με αυτό το εξαιρετικό ηχείο Bluetooth. Ένας παθητικός ακτινοβολητής προσφέρει δυνατά μπάσα, ενώ η πιστοποίηση IPX7 σημαίνει ότι το ηχείο μπορεί να βυθιστεί στο νερό για 30 λεπτά χωρίς κανένα πρόβλημα. Πραγματοποιήστε κλήσεις hands-free όπου κι αν βρίσκεστε.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ακούστε σωστά τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε

  • Παθητικός ακτινοβολητής. Δυνατά μπάσα

  • Συνδέστε δύο ηχεία για στερεοφωνικό ήχο

  • Ρεύμα εξόδου 5W RMS

  • Αδιάβροχο κατά IPX7

Παθητικό διάφραγμα για δυνατά μπάσα

Παθητικό διάφραγμα για δυνατά μπάσα

Αυτό το εκπληκτικό μικρό ηχείο προσφέρει εντυπωσιακά πλούσια και δυνατά μπάσα. Πάρτε τη μουσική σας μαζί σας και ακούστε την καθαρά στον κήπο, στη βόλτα ή στην παραλία. Ιδανικό για να το έχετε μαζί σας, όποια κι αν είναι τα σχέδιά σας.

Συνδέστε το με ένα ίδιο ηχείο για στερεοφωνικό ήχο

Θέλετε ακόμα πιο πλούσιο ήχο; Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε δύο ίδια ηχεία μεταξύ τους για φανταστικό στερεοφωνικό ήχο. Ακούστε τη μουσική σας όπως ακριβώς προοριζόταν να ακούγεται. Ακόμα και όταν βρίσκεστε έξω, δεν θα χάσετε ούτε νότα ούτε λέξη.

Αδιάβροχο κατά IPX7

Αδιάβροχο κατά IPX7

Αυτό το καταπληκτικό μικρό ηχείο είναι έτοιμο για τα πάντα. Είτε σας πιάσει η βροχή, είτε ιδρώσετε είτε ακόμα και πηδήξετε από ένα σκάφος, η πιστοποίηση αδιαβροχοποίησης IPX7 σημαίνει ότι το ηχείο μπορεί να παραμείνει βυθισμένο για έως και 30 λεπτά χωρίς κανένα πρόβλημα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.