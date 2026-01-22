Ακούστε σωστά τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε

Πάρτε τη μουσική σας παντού μαζί σας με αυτό το εξαιρετικό ηχείο Bluetooth. Ένας παθητικός ακτινοβολητής προσφέρει δυνατά μπάσα, ενώ η πιστοποίηση IPX7 σημαίνει ότι το ηχείο μπορεί να βυθιστεί στο νερό για 30 λεπτά χωρίς κανένα πρόβλημα. Πραγματοποιήστε κλήσεις hands-free όπου κι αν βρίσκεστε.