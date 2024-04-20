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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματο ηχείο

TAS1505B/00

1

| (2) Κριτικές

Ένα πάρτι στην τσέπη σας

Κάντε πάρτι όπου κι αν βρίσκεστε με το ηχείο Bluetooth που είναι τόσο μικρό που κρέμεται από τον καρπό σας! Αυτό το μικροσκοπικό ηχείο είναι 100% αδιάβροχο και παράγει εκπληκτικό για το μέγεθός του δυναμικό ήχο.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ένα πάρτι στην τσέπη σας

  • Bluetooth®

  • Ισχύς εξόδου 2,5 W

  • 8 ώρες χρόνος αναπαραγωγής

  • Αδιάβροχη προστασία IPX7

Ανθεκτικό και αδιάβροχο σύμφωνα με το πρότυπο IPX7

Αυτό το φορητό ηχείο Bluetooth έχει διαβάθμιση IPX7, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να αντέξει την απόλυτη βύθιση σε νερό βάθους έως και 1 μέτρου για έως και 30 λεπτά. Μπορείτε να κάνετε πάρτι στο ντους, δίπλα στην πισίνα ή ακόμα και μέσα στην πισίνα! Η εμβέλεια του ασύρματου δικτύου είναι 20 μέτρα.

Χρόνος αναπαραγωγής 8 ώρες. Χρόνος φόρτισης 2,5 ώρες

Ο ήχος είναι πεντακάθαρος ακόμα και κατά την αναπαραγωγή μουσικής σε δυνατή ένταση, ενώ ο παθητικός ακτινοβολητής ενισχύει τα μπάσα. Απολαύστε 8 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με πλήρη φόρτιση 2,5 ωρών. Η σύνδεση Bluetooth είναι σταθερή και η σύζευξη απλή.

Διάλεξε τη δική σας χρωματική παλέτα, δείξε το στιλ σου

Πάντα το δικό σου στιλ. Αυτό το μικρό ηχείο Bluetooth είναι διαθέσιμο σε αρκετές χρωματικές παλέτες, για να ροκάρεις με στυλ παντού. Με το ασορτί λουράκι μεταφοράς μπορείς να το πάρεις μαζί σου όπου και αν πας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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1.0

από 5

2

Κριτικές

5
4
3
2

20/04/2024

Deutschland

Deutschland

Keine Lautstärke Regelung

Achtung, an dem Lautsprecher lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Für meine Zwecke nicht geeignet.

Πλεονεκτήματα

Klein, handlich, preisgünstig

Μειονεκτήματα

Keine Lautstärkeregelung

Η αξιολογηση έγινε για TAS1505B Kabellose Lautsprecher

Ημερομηνία χρήσης 2024-03-20

Η αξιολογηση έγινε για TAS1505B Kabellose Lautsprecher

Ημερομηνία χρήσης 2024-03-20

18/07/2021

Deutschland

Deutschland

Sound is very good

i experiencing problem with connecting with my other device . it product name does not appear in phone while connecting

Μειονεκτήματα

connection problem

Η αξιολογηση έγινε για TAS1505B Wireless speaker

Η αξιολογηση έγινε για TAS1505B Wireless speaker

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.