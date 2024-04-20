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Μη διαθέσιμο πλέον
TAS1505B/00
Ένα πάρτι στην τσέπη σας
Κάντε πάρτι όπου κι αν βρίσκεστε με το ηχείο Bluetooth που είναι τόσο μικρό που κρέμεται από τον καρπό σας! Αυτό το μικροσκοπικό ηχείο είναι 100% αδιάβροχο και παράγει εκπληκτικό για το μέγεθός του δυναμικό ήχο.
Bluetooth®
Ισχύς εξόδου 2,5 W
8 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
Αδιάβροχη προστασία IPX7
Αυτό το φορητό ηχείο Bluetooth έχει διαβάθμιση IPX7, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να αντέξει την απόλυτη βύθιση σε νερό βάθους έως και 1 μέτρου για έως και 30 λεπτά. Μπορείτε να κάνετε πάρτι στο ντους, δίπλα στην πισίνα ή ακόμα και μέσα στην πισίνα! Η εμβέλεια του ασύρματου δικτύου είναι 20 μέτρα.
Ο ήχος είναι πεντακάθαρος ακόμα και κατά την αναπαραγωγή μουσικής σε δυνατή ένταση, ενώ ο παθητικός ακτινοβολητής ενισχύει τα μπάσα. Απολαύστε 8 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με πλήρη φόρτιση 2,5 ωρών. Η σύνδεση Bluetooth είναι σταθερή και η σύζευξη απλή.
Πάντα το δικό σου στιλ. Αυτό το μικρό ηχείο Bluetooth είναι διαθέσιμο σε αρκετές χρωματικές παλέτες, για να ροκάρεις με στυλ παντού. Με το ασορτί λουράκι μεταφοράς μπορείς να το πάρεις μαζί σου όπου και αν πας.
1.0
από 5
2
Κριτικές
O.Fogg
20/04/2024
Deutschland
Keine Lautstärke Regelung
Achtung, an dem Lautsprecher lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Für meine Zwecke nicht geeignet.
Πλεονεκτήματα
Klein, handlich, preisgünstig
Μειονεκτήματα
Keine Lautstärkeregelung
Η αξιολογηση έγινε για TAS1505B Kabellose Lautsprecher
Ημερομηνία χρήσης 2024-03-20
Η αξιολογηση έγινε για TAS1505B Kabellose Lautsprecher
Ημερομηνία χρήσης 2024-03-20
lharip
18/07/2021
Deutschland
Sound is very good
i experiencing problem with connecting with my other device . it product name does not appear in phone while connecting
Μειονεκτήματα
connection problem
Η αξιολογηση έγινε για TAS1505B Wireless speaker
Η αξιολογηση έγινε για TAS1505B Wireless speaker