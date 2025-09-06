2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Πάρτε τους ήχους σας μαζί σας όπου κι αν πάτε
Πάρτε τη μουσική σας στην ύπαιθρο με αυτό το ηχείο Bluetooth. Ένας παθητικός ακτινοβολητής προσφέρει δυνατά μπάσα και η κατάταξη IPX4 σημαίνει ότι το ηχείο μπορεί να αντέξει μια μικρή βροχή ή μια βόλτα στο γυμναστήριο. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε κλήσεις χωρίς ακουστικά όπου κι αν βρίσκεστε
Παθητικός ακτινοβολητής, δυναμικά μπάσα
Σύζευξη δύο ηχείων για στερεοφωνικό ήχο
Συνολική ισχύς εξόδου 5W RMS
Αδιαβροχότητα IPX4
Τα μπάσα που σας προσφέρει αυτό το ηχείο μικρών διαστάσεων είναι εκπληκτικά πλούσια και δυνατά. Πάρτε τη μουσική σας μαζί σας και ακούστε την καθαρά στον κήπο, σε έναν περίπατο ή στην παραλία. Είναι ιδανικό για εργασία, ξεκούραση και παιχνίδι όπου και αν βρίσκεστε.
Θέλετε ακόμα πιο πλούσιο ήχο; Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε δύο πανομοιότυπα ηχεία μεταξύ τους για εκπληκτικό στερεοφωνικό ήχο. Ακούστε τη μουσική σας όπως ακριβώς προορίζεται να ακούγεται. Ακόμα και όταν βρίσκεστε έξω, δεν θα χάνετε ούτε ρυθμό ούτε λέξη.
Αυτό το ισχυρό μικρό ηχείο είναι έτοιμο για μια μέρα έξω από το σπίτι. Η κατάταξη IPX4 σημαίνει ότι το ηχείο μπορεί να ανταπεξέλθει σε πιτσιλιές από τη βροχή ή τον ιδρώτα, ώστε να μπορείτε να συνεχίζετε την ακρόαση χαλαροί.
4.5
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
p62telum
06/09/2025
España
Recomendado
Me ha gustado bastante su sonido. Es cierto que estuve dudando entre este modelo y otros de otras marcas, pero por precio (buena oferta en Carrefour), reputacion de marca Philips y calidad, me incline por este. Los graves son profundos y los agudos claros sin distorsionar. Y lo mejor sin duda es la autonomia de bateria. Un compañero indispensable en mi mochila.
Πλεονεκτήματα
Autonomia de bateria, calidad de sonido, precio
Μειονεκτήματα
Quiza un poco de diseño. La palabra Philips en grande en el frontal quedaria mas moderno. No se si existen mas colores. El mio es negro.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS1209BK Altavoz inalámbrico
Date of Use 2025-08-06
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS1209BK Altavoz inalámbrico
Date of Use 2025-08-06
France 54
11/06/2026
France
Bon compromis
Un bon compromis en entrée de gamme le tarif est la marque parmi le choix sur le marché Pour le voyage en avion la qualité du produit Pas de risque. ( la batterie)
Η αξιολογηση έγινε για TAS1209BK Enceinte sans fil
Date of Use 2026-06-08
Η αξιολογηση έγινε για TAS1209BK Enceinte sans fil
Date of Use 2026-06-08