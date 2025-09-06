ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Πάρτε τους ήχους σας μαζί σας όπου κι αν πάτε
  • Πάρτε τους ήχους σας μαζί σας όπου κι αν πάτε
  • Πάρτε τους ήχους σας μαζί σας όπου κι αν πάτε
  • Πάρτε τους ήχους σας μαζί σας όπου κι αν πάτε
  • Πάρτε τους ήχους σας μαζί σας όπου κι αν πάτε
  • Πάρτε τους ήχους σας μαζί σας όπου κι αν πάτε
  • Πάρτε τους ήχους σας μαζί σας όπου κι αν πάτε
  • Πάρτε τους ήχους σας μαζί σας όπου κι αν πάτε
  • Πάρτε τους ήχους σας μαζί σας όπου κι αν πάτε
  • Πάρτε τους ήχους σας μαζί σας όπου κι αν πάτε
  • Πάρτε τους ήχους σας μαζί σας όπου κι αν πάτε
  • Πάρτε τους ήχους σας μαζί σας όπου κι αν πάτε
  • Πάρτε τους ήχους σας μαζί σας όπου κι αν πάτε
  • Πάρτε τους ήχους σας μαζί σας όπου κι αν πάτε

Ασύρματο ηχείο

TAS1209BK/00

4.5

| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Πάρτε τους ήχους σας μαζί σας όπου κι αν πάτε

Πάρτε τη μουσική σας στην ύπαιθρο με αυτό το ηχείο Bluetooth. Ένας παθητικός ακτινοβολητής προσφέρει δυνατά μπάσα και η κατάταξη IPX4 σημαίνει ότι το ηχείο μπορεί να αντέξει μια μικρή βροχή ή μια βόλτα στο γυμναστήριο. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε κλήσεις χωρίς ακουστικά όπου κι αν βρίσκεστε

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάρτε τους ήχους σας μαζί σας όπου κι αν πάτε

  • Παθητικός ακτινοβολητής, δυναμικά μπάσα

  • Σύζευξη δύο ηχείων για στερεοφωνικό ήχο

  • Συνολική ισχύς εξόδου 5W RMS

  • Αδιαβροχότητα IPX4

Παθητικός ακτινοβολητής για ενισχυμένα μπάσα

Παθητικός ακτινοβολητής για ενισχυμένα μπάσα

Τα μπάσα που σας προσφέρει αυτό το ηχείο μικρών διαστάσεων είναι εκπληκτικά πλούσια και δυνατά. Πάρτε τη μουσική σας μαζί σας και ακούστε την καθαρά στον κήπο, σε έναν περίπατο ή στην παραλία. Είναι ιδανικό για εργασία, ξεκούραση και παιχνίδι όπου και αν βρίσκεστε.

Πραγματοποιήστε σύζευξη με ένα πανομοιότυπο ηχείο για στερεοφωνικό ήχο

Θέλετε ακόμα πιο πλούσιο ήχο; Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε δύο πανομοιότυπα ηχεία μεταξύ τους για εκπληκτικό στερεοφωνικό ήχο. Ακούστε τη μουσική σας όπως ακριβώς προορίζεται να ακούγεται. Ακόμα και όταν βρίσκεστε έξω, δεν θα χάνετε ούτε ρυθμό ούτε λέξη.

Αδιαβροχότητα IPX4

Αδιαβροχότητα IPX4

Αυτό το ισχυρό μικρό ηχείο είναι έτοιμο για μια μέρα έξω από το σπίτι. Η κατάταξη IPX4 σημαίνει ότι το ηχείο μπορεί να ανταπεξέλθει σε πιτσιλιές από τη βροχή ή τον ιδρώτα, ώστε να μπορείτε να συνεχίζετε την ακρόαση χαλαροί.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.5

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

06/09/2025

España

España

Recomendado

Me ha gustado bastante su sonido. Es cierto que estuve dudando entre este modelo y otros de otras marcas, pero por precio (buena oferta en Carrefour), reputacion de marca Philips y calidad, me incline por este. Los graves son profundos y los agudos claros sin distorsionar. Y lo mejor sin duda es la autonomia de bateria. Un compañero indispensable en mi mochila.

Πλεονεκτήματα

Autonomia de bateria, calidad de sonido, precio

Μειονεκτήματα

Quiza un poco de diseño. La palabra Philips en grande en el frontal quedaria mas moderno. No se si existen mas colores. El mio es negro.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS1209BK Altavoz inalámbrico

Date of Use 2025-08-06

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS1209BK Altavoz inalámbrico

Date of Use 2025-08-06

11/06/2026

France

France

Bon compromis

Un bon compromis en entrée de gamme le tarif est la marque parmi le choix sur le marché Pour le voyage en avion la qualité du produit Pas de risque. ( la batterie)

Η αξιολογηση έγινε για TAS1209BK Enceinte sans fil

Date of Use 2026-06-08

Η αξιολογηση έγινε για TAS1209BK Enceinte sans fil

Date of Use 2026-06-08

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.