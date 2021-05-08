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Μη διαθέσιμο πλέον
TAR8805/10
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Ό,τι κι αν αγαπάτε, θα το βρείτε εύκολα σε αυτό το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Philips. Εκτός από διαδίκτυο, DAB+ και συντονισμό στα FM, έχει συμβατότητα με το Spotify Connect καθώς και δυνατότητα μετάδοσης ροής μέσω Bluetooth. Φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο σε αυτήν την ασύρματη επιφάνεια φόρτισης Qi.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
με ασύρματο φορτιστή τηλεφώνου
Η ασύρματη επιφάνεια φόρτισης Qi τοποθετείται πάνω στο ραδιόφωνο. Για παλαιότερα τηλέφωνα, υπάρχει μια θύρα φόρτισης USB. Υπάρχει μια μεγάλη, πεντακάθαρη οθόνη με ψηφιακή ένδειξη ώρας, ενώ τα πλήκτρα ελέγχου βρίσκονται στην πρόσοψη.
Κάνετε μετάδοση από το Spotify; Αυτό το διαδικτυακό ραδιόφωνο Bluetooth διαθέτει το Spotify Connect. Χρησιμοποιήστε το κινητό σας ως τηλεχειριστήριο ενώ το ραδιόφωνο μεταδίδει το άψογο σήμα του Spotify, απευθείας από τους διακομιστές του Spotify. Μπορείτε επίσης να κάνετε μετάδοση από άλλες υπηρεσίες μουσικής μέσω της φορητής συσκευής σας.
Με τον χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας, μπορείτε να αποκοιμηθείτε ακούγοντας τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Με τη λειτουργία διπλού ξυπνητηριού, μπορείτε να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές αφυπνίσεις. Τέλεια λύση αν έχετε την τάση να σας παίρνει ο ύπνος μετά την πρώτη αφύπνιση.
3.5
από 5
61
Κριτικές
Nick40
08/05/2021
Ελλάδα
ΑΨΟΓΟ
Άψογος ήχος, άπειροι διαδικτυακοί σταθμοί, Spotify connect ώστε να μπορείς να απολαμβάνεις την ποικιλία των ακουσμάτων μέσω Spotify, μπορείς επίσης να φορτίζεις το κινητό σου ασύρματα... Πολύ ικανοποιημένος!!
Πλεονεκτήματα
Ήχος, διαδικτυακό ραδιόφωνο, Spotify, Bluetooth, ασύρματη φόρτιση
Μειονεκτήματα
Ακόμα δεν έχω βρει κάτι
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAR8805 Διαδικτυακό ραδιόφωνο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAR8805 Διαδικτυακό ραδιόφωνο
S_Myles_22
02/11/2022
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
The product is intuitive and easy to use.
It's has digital interface with physical knowledge to navigate and choose services, functions and features such as DAB, Bluetooth connectivity and Internet Radio. The product is lovely to look at, very stylish design and presentation. This product is of good size and weight, ideal to place on small shelf. Suitable for all rooms. Definable good value for the monies spent.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAR8805 Internet Radio
Ημερομηνία χρήσης 2021-10-02
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAR8805 Internet Radio
Ημερομηνία χρήσης 2021-10-02
Romamia
24/10/2020
Italia
Molto soddisfatto!!!
La qualità è veramente straordinaria e da' una nuova versione di Radio, che non è solo cercare le stazioni, ed ascoltare. La sua qualità AUDIO la trovo di alta professionalità. Dopo averlo acquistato pensavo di aver speso troppo per un apparecchio radio, ma poi mi sono accorto che il prezzo lo vale tutto, e la qualità del suono è veramente straordinaria. Grazie Philips!!Un nuovo modo di concepire RASDIO!!!
Πλεονεκτήματα
Un muovo modo di ascoltare la RADIO, piu' coinvolgende, e con i suoni puliti.
Μειονεκτήματα
Per il momento non trovo contrarietà, chissà poi.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAR8805 Radio via Internet
Ημερομηνία χρήσης 2020-09-24
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAR8805 Radio via Internet
Ημερομηνία χρήσης 2020-09-24