ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Ξυπνήστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε
  • Ξυπνήστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε
  • Ξυπνήστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε
  • Ξυπνήστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε
  • Ξυπνήστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε
  • Ξυπνήστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε
  • Ξυπνήστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε
  • Ξυπνήστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε

Μη διαθέσιμο πλέον

Ραδιορολόι

TAR3205/12

3.1
| (42) Κριτικές
Ξυπνήστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε
Αξεπέραστη απλότητα με αυτό το ψηφιακό ραδιορολόι FM. Πανεύκολη περιήγηση στους πολλούς προεπιλεγμένους σταθμούς και δυνατότητα ρύθμισης αφύπνισης με ήχο σταδιακά αυξανόμενης έντασης από το ραδιόφωνο. Θέλετε να συνεχίσετε το ύπνο σας; Απλώστε το χέρι και πατήστε το κουμπί επανάληψης αφύπνισης.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ξυπνήστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε

  • Ψηφιακός συντονισμός FM

  • Διπλό ξυπνητήρι

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM

Ο δέκτης FM έχει πεντακάθαρη λήψη και μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 10 προεπιλογές για τους αγαπημένους σας σταθμούς. Στην οθόνη εμφανίζεται καθαρά η ώρα.

Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας. Αποκοιμηθείτε ακούγοντας ραδιόφωνο

Αποκοιμηθείτε ακούγοντας τον αγαπημένο σας σταθμό. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας του ρολογιού για αναπαραγωγή έως και 2 ώρες. Αφού παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος, το ραδιόφωνο απενεργοποιείται.

Διπλό ξυπνητήρι. Ένα ρολόι, δύο κλήσεις αφύπνισης

Η λειτουργία διπλού ξυπνητηριού σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές αφυπνίσεις, ενώ η λειτουργία ήπιας αφύπνισης αυξάνει σταδιακά την ένταση του ραδιοφώνου, ώστε να μην προκαλεί εκνευρισμό.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.1

από 5

42

Κριτικές

23/02/2022

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Compact unit with bright display numerals

My previous Philips clock radio lasted well over 10 years, so I had no hesitation in buying another one. Clock radio has a decent sound for such a small device. Alarms are easy to program in. The clock display is clear at night without being dazzling. Uses 2 AAA batteries for back-up, which are cheaper and easily available.

Πλεονεκτήματα

Absolutely silent in operation; no buzzing or humming from the power supply.

Μειονεκτήματα

I found programming the radio presets a bit confusing at first; the pictorial "instructions" aren't really very helpful.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAR3205 Clock Radio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAR3205 Clock Radio

05/07/2023

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

Su funcionamiento es mejor de lo que esperaba

Me ha gustado mucho su formato y su funcionamiento.

Πλεονεκτήματα

Me he adaptado rápidamente a su funcionamiento

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAR3205 Radiodespertador

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAR3205 Radiodespertador

01/08/2022

España

España

Cumple su funcion

Le despertador es bastante intuitivo aunque recomiendo bajarse el manual de la página de Philips funciona perfecto

Πλεονεκτήματα

De momento todo

Μειονεκτήματα

De momento nada

Η αξιολογηση έγινε για TAR3205 Radiodespertador

Η αξιολογηση έγινε για TAR3205 Radiodespertador

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.