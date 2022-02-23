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Μη διαθέσιμο πλέον
TAR3205/12
Ψηφιακός συντονισμός FM
Διπλό ξυπνητήρι
Ο δέκτης FM έχει πεντακάθαρη λήψη και μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 10 προεπιλογές για τους αγαπημένους σας σταθμούς. Στην οθόνη εμφανίζεται καθαρά η ώρα.
Αποκοιμηθείτε ακούγοντας τον αγαπημένο σας σταθμό. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας του ρολογιού για αναπαραγωγή έως και 2 ώρες. Αφού παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος, το ραδιόφωνο απενεργοποιείται.
Η λειτουργία διπλού ξυπνητηριού σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές αφυπνίσεις, ενώ η λειτουργία ήπιας αφύπνισης αυξάνει σταδιακά την ένταση του ραδιοφώνου, ώστε να μην προκαλεί εκνευρισμό.
3.1
από 5
42
Κριτικές
DonaldO63
23/02/2022
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Compact unit with bright display numerals
My previous Philips clock radio lasted well over 10 years, so I had no hesitation in buying another one. Clock radio has a decent sound for such a small device. Alarms are easy to program in. The clock display is clear at night without being dazzling. Uses 2 AAA batteries for back-up, which are cheaper and easily available.
Πλεονεκτήματα
Absolutely silent in operation; no buzzing or humming from the power supply.
Μειονεκτήματα
I found programming the radio presets a bit confusing at first; the pictorial "instructions" aren't really very helpful.
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Η αξιολογηση έγινε για TAR3205 Clock Radio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAR3205 Clock Radio
FVMA
05/07/2023
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Su funcionamiento es mejor de lo que esperaba
Me ha gustado mucho su formato y su funcionamiento.
Πλεονεκτήματα
Me he adaptado rápidamente a su funcionamiento
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAR3205 Radiodespertador
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAR3205 Radiodespertador
Jovipalo
01/08/2022
España
Cumple su funcion
Le despertador es bastante intuitivo aunque recomiendo bajarse el manual de la página de Philips funciona perfecto
Πλεονεκτήματα
De momento todo
Μειονεκτήματα
De momento nada
Η αξιολογηση έγινε για TAR3205 Radiodespertador
Η αξιολογηση έγινε για TAR3205 Radiodespertador