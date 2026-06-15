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Μικρό, φορητό ραδιόφωνο
Αναλογικός συντονισμός FM/AM
Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
Φακός SOS
Αυτό το εύχρηστο φορητό ραδιόφωνο είναι ο ιδανικός σύντροφος για τις μέρες που είστε πολλές ώρες εκτός σπιτιού. Λάβετε καθαρά ραδιοσήματα, φορτίστε άλλες συσκευές και φωτίστε το δρόμο με τον ισχυρό φακό. Μπορείτε ακόμη και να ενεργοποιήσετε έναν δυνατό ήχο συναγερμού SOS με φως που αναβοσβήνει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Αυτό το εύχρηστο ραδιόφωνο δεν θα σας απογοητεύσει. Φορτίστε το ραδιόφωνο με το παρεχόμενο καλώδιο USB-C για έως και 32 ώρες αναπαραγωγής ραδιοφώνου σε λογική ένταση.
Μην χάνετε ποτέ ισχύ! Θα έχετε πάντα εφεδρική φόρτιση με τους ηλιακούς συλλέκτες πάνω στο ραδιόφωνο ή περιστρέφοντας τη μανιβέλα. Το ραδιόφωνο δέχεται επίσης 3 μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται). Η θύρα USB-A σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο για να φορτίζετε τις άλλες συσκευές σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
4.3
από 5
14
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Spectreboi
15/06/2026
United Kingdom
Love it! such a great product
Absolutely amazing product, good torch. the solar charges great. I am surprised it can actually play quite loud. Will use this during camping. love this product
Η αξιολογηση έγινε για TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Η αξιολογηση έγινε για TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Eren4162
04/02/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
It's working so good. Everything working good. Radio volume is enough. Battery is enough. I didn't make solar charge but. I hope it's will work.
Η αξιολογηση έγινε για TAR1609 Portable radio with torch
Η αξιολογηση έγινε για TAR1609 Portable radio with torch
mk-koblenz
02/02/2026
Deutschland
Tolles Gerät - sollte man für den Notfall haben
Tolles Gerät mit so viel Funktionen, die man im Bedarfsfall echt gut gebrauchen kann. Aber nirgendwo ist eine Angabe über die Kapazität des eingebauten Akkus zu finden. Also wirklich nirgendswo warum?
Πλεονεκτήματα
Multifunktional
Μειονεκτήματα
Keine Angaben über die Kapazität des verbauten Akkus
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe