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TAR1509/00
FM/AM
Αναλογικός συντονισμός
Λειτουργεί με μπαταρίες
Με αυτό το εξαιρετικά φορητό ραδιόφωνο FM/AM, θα ακούτε ευκρινή, καθαρό ήχο σε όλους τους αγαπημένους σας σταθμούς. Ο αναλογικός συντονισμός σας διευκολύνει να βρίσκετε ό,τι αναζητάτε, ενώ η μακριά τηλεσκοπική κεραία εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή λήψη όπου κι αν βρίσκεστε.
Οι δύο τροχοί σας επιτρέπουν να συντονίζετε το ραδιόφωνο και να ελέγχετε την ένταση του ήχου, ενώ υπάρχει ένας πρακτικός πλαϊνός διακόπτης για εναλλαγή ανάμεσα στα FM και στα AM. Το μεγάλο, ευκρινές παράθυρο συντονισμού σάς επιτρέπει να βλέπετε σε ποια συχνότητα είστε συντονισμένοι, ενώ η ένδειξη LED ανάβει όταν υπάρχει ισχυρό σήμα.
Αυτό το αναλογικό ραδιόφωνο είναι αρκετά μικρό για να χωράει στην τσέπη σας, ενώ μπορείτε να το κρεμάσετε από τον καρπό σας με το λουράκι. Οι δύο μπαταρίες AAA παρέχουν κορυφαίο ήχο, ενώ υπάρχει και μια θύρα ακουστικών για ιδιωτική ακρόαση: ιδανική αν θέλετε να ακούσετε τα τελευταία αποτελέσματα των αγώνων ενώ βρίσκεστε έξω για ψώνια!
3.8
από 5
4
Κριτικές
Joe045
14/05/2026
España
Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series
Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.
Πλεονεκτήματα
Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas
Μειονεκτήματα
No incluye auriculares ni pilas
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Zeyoa00
20/06/2025
España
Funciona perfecto, calidad precio está muy bien
Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien
Πλεονεκτήματα
Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.
Μειονεκτήματα
En principio nada
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAR1509 Radio FM/AM portátil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAR1509 Radio FM/AM portátil
560428
12/03/2025
España
CASI PERFECTA
EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.
Η αξιολογηση έγινε για TAR1509 Radio FM/AM portátil
Η αξιολογηση έγινε για TAR1509 Radio FM/AM portátil